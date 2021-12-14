Под Новосибирском задержали подозреваемого в насилии над 7-летней девочкой

В Ордынском районе Новосибирской области задержан 57-летний мужчина, которого подозревают в насилии над 7-летней девочкой. Известно, что задержанный проходил подозреваемым по другому уголовному делу, возбужденному по статье 105 УК РФ — «Убийство».
— В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность к совершению тяжкого преступления, а именно в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении малолетней 2014 года рождения. Подозреваемый заключен под стражу, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастности мужчины к другим подобным преступлениям.
На прошлой неделе стало известно о том, что в Новосибирске разыскивают отчима, которого подозревают в насилии над 13-летней падчерицей.