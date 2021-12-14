14 декабря вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 0/10
usd 73.41
eur 82.87
Тема дняИстория банды убийц с вокзала
Все новости
Все новости

Под Новосибирском задержали подозреваемого в насилии над 7-летней девочкой

Изначально мужчину искали по подозрению в убийстве

274
2Обсудить

Поделиться

Сейчас мужчина задержан

Сейчас мужчина задержан

Поделиться

В Ордынском районе Новосибирской области задержан 57-летний мужчина, которого подозревают в насилии над 7-летней девочкой. Известно, что задержанный проходил подозреваемым по другому уголовному делу, возбужденному по статье 105 УК РФ — «Убийство».

— В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность к совершению тяжкого преступления, а именно в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении малолетней 2014 года рождения. Подозреваемый заключен под стражу, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастности мужчины к другим подобным преступлениям.

На прошлой неделе стало известно о том, что в Новосибирске разыскивают отчима, которого подозревают в насилии над 13-летней падчерицей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

насилиеподозреваемыйубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter