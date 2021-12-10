Пыталась себя убить и исчезла только на 4-й день после кражи 23 миллионов: странности в деле кассира «Альфа-банка»

Однако в банке пропажу заметят лишь спустя четверо суток. Источник, хорошо знакомый с работой ачинского отделения «Альфа-банка», рассказал редакции NGS24.RU, что это очень странно.

— Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно всё происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир, — говорит источник.



Официальный представитель «Альфа-банка» заявил нам, что компания не будет давать никаких комментариев по этой истории.

Сама Анна исчезнет тоже лишь через несколько суток. А в день кражи она, как обычно, возвращается в свою квартиру. По данным телеграм-канала Shot, следующее видео было снято в ее доме 3 декабря в 19:42.

