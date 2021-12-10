Пыталась себя убить и исчезла только на 4-й день после кражи 23 миллионов: странности в деле кассира «Альфа-банка»

Вот уже два дня вся Россия обсуждает новость о том, что в ачинском отделении «Альфа-банка» Красноярского края пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро, а вместе с ними исчезла и кассирша. Руководство банка сообщило в полицию,
Что известно наверняка: последний раз на работе Анна Григорьева была 3 декабря. Полиция изъяла из отделения банка записи с камер наблюдения. На снятом
Однако в банке пропажу заметят лишь спустя четверо суток. Источник, хорошо знакомый с работой ачинского отделения «Альфа-банка», рассказал редакции NGS24.RU, что это очень странно.
— Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно всё происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир, — говорит источник.
Официальный представитель «Альфа-банка» заявил нам, что компания не будет давать никаких комментариев по этой истории.
Сама Анна исчезнет тоже лишь через несколько суток. А в день кражи она, как обычно, возвращается в свою квартиру. По данным телеграм-канала Shot, следующее видео было снято в ее доме 3 декабря в 19:42.
По информации Shot, муж пропавшей, Денис, утверждает, что вечер 3 декабря и весь следующий день они с женой провели дома. А 5 числа, в воскресенье, Анна попыталась покончить с собой, после чего ее увезли на скорой. Канал публикует две записки, которые женщина якобы написала перед смертью. В первой написано:
«Родные мои, любимые, самые мои дорогие, словами не просто передать, как я вас люблю, простите, что так не могу... Мамуля, папуля, Юляша, Вика, Комарик, простите. Я за эти годы тихо сошла с ума.
Простите, но так не могу.
Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за всё, извини, но рассказать не смогла.
Мама, береги папу и пройдите обследование.
Юляша, а ты береги родителей.
Вика, не бросай Дениса и моих любимых ребятишек.
Простите, родные, люблю вас.
Деня, похороните меня рядом с тетей Таней, чтобы нам быть вместе.
Друзья все мои, я вас очень люблю!
Мам, не плачь только, ты самая лучшая моя».
Вторая записка, предположительно, адресована кому-то на работе.
«Даша, я не виновата и у меня не было другого выхода, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали и Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что всё знают про мою семью, следили и заставляли так делать.
Простите меня, я вас, ребята, всех люблю, но дальше после последнего раза больше не смогла.
Друзья, я вас люблю.
Всего вам хорошего».
Факт попытки суицида подтвердил редакции NGS24.RU официальный источник, знакомый с ситуацией.
6 декабря, по данным Shot, Анна вернулась из больницы домой и до вечера находилась там с мужем. Нашим коллегам из ачинского издания «Город А» соседи сообщили, что в тот день к супругам приезжали сразу несколько родственников.
— 6 числа они были у нее: свекровь, брат [мужа], ее мать. Я подумала, может, у них какое-то торжество, что они собираются своей семьей? — говорит соседка, знавшая Анну с детства.
В ночь на 7-е в 03:50 камера в подъезде сняла, как некто спускается по лестнице, прикрывая лицо.
В 11 утра 7 декабря мама Анны заявляет в полицию об исчезновении дочери. По словам родных, она ушла из дома, пока муж спал. Также мама женщины обратилась за помощью к волонтерам-поисковикам. Те объявили сбор добровольцев, распространили ориентировки по соцсетям.
В тот же день руководство банка сообщает в полицию о пропаже денег, но только вечером — в 19:12, как сообщает источник NGS24.RU, знакомый с ситуацией.
На данный момент Анна объявлена в розыск, она подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ, часть 4 — «Присвоение или растрата вверенного виновному имущества в особо крупном размере». Особо крупный размер начинается от одного миллиона рублей. За это может грозить срок до 10 лет.
Мать Анны плачет и отказывается говорить с журналистами, муж тоже избегает контактов.
Пятеро опрошенных редакцией NGS24.RU знакомых Анны уверены, что она не способна цинично сбежать с чужими деньгами, оставив родных сходить с ума от волнения. Ее описывают как человека позитивного, очень доброго, отзывчивого и несколько доверчивого.
— Когда одна ее знакомая тяжело болела и умирала, то Анна постоянно к ней приходила, помогала и деньгами, и вещами, потом помогала с похоронами и после семью ее поддерживала. И всегда она такая жизнерадостная, — делятся друзья Григорьевой.
Журналисты из «Города А» смогли застать одну из подруг Анны возле ее дома, она очень переживает за исчезнувшую.
— Когда спрашивают о человеке: «Вы можете что-то сказать, охарактеризовать как-то?», то чего-то плохого я вообще не могу сказать! Мы все в шоке, честно.
— То есть тут более правдоподобен вариант, что это инсценировка?
— Да, чтобы ее обвинить, да, как бы подставить.
По данным Shot, муж Анны Денис задолжал кому-то деньги, часто бывал в букмекерской конторе, а возле дома его периодически караулили неизвестные люди, которые грубо с ним разговаривали. Однако сумму долга называют в разы меньшую, чем было похищено из банка, — 770 тысяч рублей. Мы следим за развитием событий.