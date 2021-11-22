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В Новосибирске женщине вынесли приговор за взятку судебному приставу

Сибирячку приговорили к двум годам условно

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Размер взятки составил 20 тысяч рублей

Размер взятки составил 20 тысяч рублей

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Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор женщине за взятку судебному приставу. Об этом сообщает областная прокуратура.

— В суде установлено, что с 25.05.2020 г. в производстве судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Калининскому району г. Новосибирска находилось сводное исполнительное производство в отношении должницы Гавриловой. В рамках производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «Хонда-Фит-Ария», принадлежащего Гавриловой, — сообщили в ведомстве.

Поэтому 14 января в салоне автомобиля сибирячка передала судебному приставу-исполнителю взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы этот запрет снять. Еще 10 тысяч рублей женщина пообещала передать приставу позднее, но ее задержала полиция.

Свою вину сибирячка не признала. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В начале ноября в Санкт-Петербурге задержали коммерсанта, связанного с коррупционной схемой по поставке клиентов новосибирским похоронщикам. Его подозревают в даче взяток через посредника патологоанатому ГКБ № 1 Новосибирска.

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взяткасуд
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