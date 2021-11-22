В Первомайском районе Новосибирска бойцы СОБРа задержали мужчину

Днем в понедельник, 22 ноября, в Первомайском районе в микрорайоне «Весенний» бойцы СОБРа задержали мужчину, который передвигался на автомобиле. Процесс его поимки попал на запись видеорегистратора случайного очевидца.
На записи видно, как во дворе микрорайона автомобиль спецподразделения встал следом за легковушкой, из которой бойцы достают человека.
— Проводились оперативно-разыскные мероприятия, — кратко пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Другую подробную информацию о произошедшем предоставить пока не могут.
На днях в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района.