22 ноября понедельник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 72.76
eur 82.58
Тема дняКто владеет легендарной заброшенной «Речкуновкой»
Все новости
Все новости

В Первомайском районе Новосибирска бойцы СОБРа задержали мужчину

В полиции прокомментировали происходящее

279
2Обсудить

Поделиться

Задержание происходило в микрорайоне «Весеннем»

Задержание происходило в микрорайоне «Весеннем»

Поделиться

Днем в понедельник, 22 ноября, в Первомайском районе в микрорайоне «Весенний» бойцы СОБРа задержали мужчину, который передвигался на автомобиле. Процесс его поимки попал на запись видеорегистратора случайного очевидца.

На записи видно, как во дворе микрорайона автомобиль спецподразделения встал следом за легковушкой, из которой бойцы достают человека.

— Проводились оперативно-разыскные мероприятия, — кратко пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Другую подробную информацию о произошедшем предоставить пока не могут.

На днях в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задержаниеполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться