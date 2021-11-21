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Суд вынес приговор новосибирцу, который пытался убить знакомую — женщина чудом выжила

Четыре года он проведет в исправительной колонии строгого режима

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Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

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Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу местному жителю — его обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти другому лицу, которые не были доведены до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В суде пояснили, что Н. И. Николаев попытался убить свою знакомую. Мужчина угрожал ей расправой и даже сумел переместить женщину до уровня ее груди за пределы окна квартиры, «создав тем самым реальную возможность для падения потерпевшей с высоты». Затем мужчина повалил ее на пол, ударил головой о стену и продолжил избивать ногами. Также новосибирец попытался задушить знакомую. Тем не менее женщина выжила.

Суд признал Н. И. Николаева виновным. С учетом ст. 64 УК РФ (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление) мужчину посадят на 4 года без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

В августе следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, которого подозревали в покушении на убийство. Он пытался задушить шнуром 30-летнего мужчину.

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покушение на убийствосуд
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