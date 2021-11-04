Самое громкое дело главного следователя Прикамья, покончившего с собой после встречи с Бастрыкиным

— О своей службе Саша всегда рассказывал с гордостью, — говорила на допросах его мать. — С Сашей как сыном у меня никогда не было никаких проблем. Он был окружен заботой и любовью. Любил животных. Крайне осуждал убийство и жестокое отношение. Любил посидеть дома и почитать, говорил, что это лучше, чем болтаться на улице. Он всегда доводил все свои начинания до конца. Был отзывчивым и добрым.



Вернувшись после армии в Соликамск, Геращенко сказал родным, что хочет вернуться на флот, но уже на гражданский. После учебы в мореходной школе Калининграда по распределению попал на флот Дальнего Востока. Там работал на рыболовецких судах, бывал на Аляске и в Корее. В Соликамск вернулся в декабре 1994 года, объяснив, что были проблемы с зарплатой, а работать приходилось на совсем старых судах, которые «разваливались в плаваниях».



Мать мужчины отмечала, что после возвращения он сильно изменился, стал неразговорчив, любил побыть один. Перестал есть мясо, сахар и соль. Привез литературу о Тибете, о восточных единоборствах, видеокассеты с фильмами о воинах Востока, восхищался Брюсом Ли. Пошел работать инструктором в бассейне, потом — дорожным рабочим. Но по-прежнему мечтал вернуться на флот, рассылал запросы в разные порты России, ездил в них. Где-то его брали, но он отказывался. Переживал, что в Соликамске останутся бабушка и мать, предлагал вместе переехать в Севастополь. А в конце 1995 года устроился работать в пожарную часть завода «Урал» в родном Соликамске и за годы работы там был награжден медалью «За отличие в службе». Женился, но через три года развелся. При этом его бывшая жена на опросах описывала его как хорошего мужа. Не пил, не курил, занимался бегом.



— Саша внимательно и с любовью относился к своим близким: маме, сестре, бабушке, — говорила об Александре экс-супруга. — Друзей у Саши не было. Домой он никого никогда не приводил. Очень спокойный, в высшей мере сдержанный, неразговорчивый, неконфликтный, разносторонне развитый, начитанный.



После развода Геращенко еще больше замкнулся в себе. Чаще вспоминал армию. Сарапульцеву признался: в июле 1998 года он стал анализировать, как военные охраняли завод «Урал», в пожарной части которого он служил, внимательно изучал часовых, разглядывал их оружие. Солдаты были вооружены автоматами Калашникова.



Уже после задержания коллеги Геращенко описывали его как самого лучшего сотрудника пожарной части. Так, водитель пожарной части вспоминал, что он был приветливым, дружелюбным, очень ответственным в работе.



— По службе он был лучший. Всегда везде первый, — говорил коллега Геращенко следователям. — Не сквернословит, вежлив. Первый в огонь идет, людей спасает. Лучший по нормативам. Хотя при этом он мог уходить один в лес, в тайгу на неделю, — вспоминал водитель. — Охотился, как он говорил. За эту странность мы его называли Леоном (фильм «Леон» о профессиональном убийце-киллере. — Прим. ред.). Еще он очень любил Севастополь.



Сам Сарапульцев дал Геращенко другую характеристику: осторожен, очень умен, тщательно собирает информацию.

