За доход в 200 миллионов получил штраф на 180 тысяч: директор бердской компании наказан за незаконный нефтезавод

Бизнесмен из Бердска Николай Дремин оштрафован за незаконный нефтезавод
19 октября вступил в законную силу довольно мягкий приговор по уголовному делу Николая Дремина. Директор ООО «Вторнефтепродукт» признан виновным в незаконной эксплуатации мини-нефтеперерабатывающего завода. За два года работы без необходимой лицензии с доходом за этот период в 200 млн бизнесмену назначили штраф в 180 тысяч рублей.
Судебный процесс по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность) над Николаем Дреминым занял всего один день. 8 октября суд города Бердска удовлетворил ходатайство следователя и назначил бизнесмену административный штраф в 180 тысяч рублей, прекратив тем самым уголовное преследование. Как сообщили НГС в суде, обжаловать это решение бизнесмен не стал, оно вступило в законную силу. Штраф необходимо заплатить в течение трех месяцев.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», Николай Дремин — директор трех фирм, еще в 25 он — учредитель. Среди его бизнес-интересов аренда недвижимости, строительство, обслуживание многоквартирных домов. ООО «Вторнефтепродукт» также по-прежнему ведет деятельность.
Ранее сотрудники УФСБ установили, что в Бердске на ул. Химзаводской, 11/96 (там зарегистрирована компания «Вторнефтепродукт») функционирует мини-нефтеперерабатывающий завод, фактическим собственником которого является Николай Дремин.
— Проведенным бухгалтерским исследованием ООО «Вторнефтепродукт» установлено, что в период с 2017 по 2019 год предприятие получило доход от реализации нефтепродуктов на сумму более 200 млн рублей, что является особо крупным размером, — говорится в материалах уголовного дела, возбужденного в конце 2020 года, сообщает источник в силовых структурах.
Источник также добавил, что Дремин занимался без лицензии эксплуатацией опасного производственного объекта — «площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов».
В суде сообщили, что с ходатайством о прекращении уголовного преследования обратилась замруководителя следственного отдела СК по Бердску Вера Шаванова. Она пояснила, что бизнесмен полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Его дело рассмотрели в особом порядке.
Если бы уголовное дело в отношении Николая Дремина не прекратили, ему грозили бы штраф до полумиллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.
НГС не удалось получить комментарий ни у одного из трех адвокатов Дремина. Кстати, один из них, Михаил Герасцын, ранее работал в следственном отделе СК Бердска. После увольнения он представлял интересы уволенного руководителя СУ СК РФ по г. Бердску Сергея Копырина в качестве адвоката.
Источники НГС в сфере предпринимателей сообщают, что Герасцын — один из лучших друзей Сергея Копырина, а также о том, что один из родственников Копырина трудоустроен на руководящую должность на одном из предприятий Николая Дремина. Всего бизнесмен является учредителем или директором более двух десятков юридических лиц.
Отметим, что несколько лет назад в Бердске незаконно работали сразу два небольших нефтеперерабатывающих завода. Первый принадлежал Николаю Дремину, а второй — другому крупному бизнесмену Виктору Голубеву. Последнего судили по аналогичной статье, приговорив к одному году и шести месяцам заключения в колонии. Впрочем, Голубева вскоре амнистировали — с него сняли судимость в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оба бизнесмена входят в совет по развитию теплоэнергетики при мэре Бердска, сообщает «Портал ЖКХ Бердска».