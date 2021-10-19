За доход в 200 миллионов получил штраф на 180 тысяч: директор бердской компании наказан за незаконный нефтезавод

В суде сообщили, что с ходатайством о прекращении уголовного преследования обратилась замруководителя следственного отдела СК по Бердску Вера Шаванова. Она пояснила, что бизнесмен полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Его дело рассмотрели в особом порядке.



Если бы уголовное дело в отношении Николая Дремина не прекратили, ему грозили бы штраф до полумиллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.



НГС не удалось получить комментарий ни у одного из трех адвокатов Дремина. Кстати, один из них, Михаил Герасцын, ранее работал в следственном отделе СК Бердска. После увольнения он представлял интересы уволенного руководителя СУ СК РФ по г. Бердску Сергея Копырина в качестве адвоката.



Источники НГС в сфере предпринимателей сообщают, что Герасцын — один из лучших друзей Сергея Копырина, а также о том, что один из родственников Копырина трудоустроен на руководящую должность на одном из предприятий Николая Дремина. Всего бизнесмен является учредителем или директором более двух десятков юридических лиц.