Дело новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиненного в убийстве, передают в суд

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что в прокуратуре Ленинского района Новосибирска утвердили обвинительное заключение против трэвел-блогера Анатолия Гомзякова. Его подозревают в убийстве своего знакомого Алексея Хребтова.
Трагедия произошла 2 апреля 2020 года. Тогда в микрорайоне «Ясный берег» под окнами дома обнаружили тело мужчины. 15 июня суд отправил в СИЗО Анатолия Гомзякова, а через несколько дней ему предъявили обвинение в убийстве.
По версии следствия, двое мужчин выпивали в квартире на 24-м этаже. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в голову. Следователи считают, что он сделал это умышленно.
— Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования провели более 30 судебных экспертиз. Гомзякову предъявили обвинение по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По словам жены подозреваемого, он не признает вину.
— Как можно признавать вину в том, что ты не делал? Мы еще не получили никакие процессуальные документы из прокуратуры. Экспертизы были произведены с наших ходатайств. Анатолий два полиграфа прошел, которые показали, что он этого не совершал, не обладает информацией, кто это сделал. Другие экспертизы делали со сбросом манекена, там не были соблюдены параметры квартиры, — сообщила супруга обвиняемого София Резчикова.
Дело в ближайшее время передадут в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
В августе прошлого года судья оставил Анатолия под стражей. Тогда около 20 новосибирцев пришли поддержать его. Некоторые из них рассказали, почему считают его невиновным.