Дело новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиненного в убийстве, передают в суд

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что в прокуратуре Ленинского района Новосибирска утвердили обвинительное заключение против трэвел-блогера Анатолия Гомзякова. Его подозревают в убийстве своего знакомого Алексея Хребтова.



Трагедия произошла 2 апреля 2020 года. Тогда в микрорайоне «Ясный берег» под окнами дома обнаружили тело мужчины. 15 июня суд отправил в СИЗО Анатолия Гомзякова, а через несколько дней ему предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, двое мужчин выпивали в квартире на 24-м этаже. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в голову. Следователи считают, что он сделал это умышленно.