— Нам сейчас не до дешевых сенсаций. У него с собой ничего, кроме ручек, карандашей, конспектов и рисунков, — ничего не было. Оружия в семье нет и не было, — ответила 76.RU мать студента Анна.

Мы решили выяснить, что по поводу поведения студента думают психиатры. Может быть заразительной чужая жестокость? Многие думают, что подростковая жестокость и впрямь может быть вызвана трансляцией в СМИ событий, связанных с тем же пермским стрелком, который пришел в университет с винтовкой и расстрелял студентов. Люди уверены, что подростки, насмотревшись новостей о колумбайнерах, попытаются привлечь внимание таким же способом. У специалиста на этот счет другое мнение.

Комментарий психиатра

— Обычно подобные угрозы не воплощаются в реальность, но бывают и плачевные случаи. Такие нарушения являются личностными, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но зачастую на их проявление может влиять генетическая предрасположенность, воспитание в семье и окружение. Садистские наклонности — это крайне редкая патология. Помочь такому человеку можно только в случае, если он сам обратится за помощью. Если у человека ярко проявляется необычное поведение, то он, скорее всего, уже будет находиться под наблюдением специалистов. Распространение информации о случаях проявления жестокости СМИ может побудить совершить что-то аналогичное лишь того, у кого уже есть предрасположенность к этому и определенные наклонности. На обычных людей подобного рода информация не повлияет, — рассказал порталу 76.RU психиатр судебно-медицинской психолого-психиатрической экспертизы Артем Гилев.