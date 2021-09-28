Еще не прошла неделя после страшной пермской трагедии, когда студент-первокурсник устроил массовый расстрел в родном вузе, убив шестерых и ранив 43 человек, как в Ярославле первокурсник устроил встряску своему университету.
Утром 27 сентября в Ярославле задержали
— Учтите, б***, я беру Ремингтон с глушителем, пневмат для забоя скота, угоняю полицейскую машину. Я злой и я хочу убивать, — написал он в общую беседу группы во «ВКонтакте» около двух часов ночи (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). И добавил: — А еще я не выспавшийся.
Надо ли говорить, что после этого сообщения студенты впали в панику. Ведь пермский стрелок, перед тем как явиться вооруженным в вуз, тоже оставил сообщение с угрозой всех расстрелять. В Ярославле староста группы сразу же рассказала о пугающем предупреждении руководству вуза. Новость разлетелась по другим университетам города.
— Он очень странно себя ведет. На парах считает людей, у него рюкзак на кодовом замке и всё такое, — сообщает в переписке одна из студенток.
Поступил в вуз и не учился
В университете не стали поднимать панику.
— Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время с молодым человеком работают полицейские. Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию, — сообщили в пресс-службе Ярославского государственного политехнического университета.
И сообщили важную деталь об угрожавшем:
— Студент был в течение года в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году.
Кто такой Костя
По рассказам студентов, из-за поступившей от Кости угрозы вся группа не пошла в университет. Позже стало известно, что парня задержали, когда он фактически единственный пришел в понедельник на пары. По данным, имеющимся у 76.RU, на момент задержания оружия у него при себе не было. Но не исключено, что оно имеется у парня дома. Сейчас эта информация проверяется.
— Ни с каким стволом он нигде не ходил. Мы все просто не пошли на пару, его там повязали, и он сейчас сидит в отделении, — рассказала одна из студенток.
Бывшие одногруппники рассказывают, что Костя учится на первом курсе факультета архитектуры. В ЯГТУ он поступил еще в прошлом году, но вскоре ушел в академический отпуск. До этого на занятиях парень появлялся редко.
— Мы были в одной группе на первом курсе, но на занятиях его не видел, он сразу в академ ушел. С тех пор до сегодняшнего дня я о нем ничего не слышал.
— Он поступил в прошлом году. С нами проучился до 20 октября, устал, послал нашу группу и ушел в академ. Почти ни с кем не общался, был одинокий. В этом плане с пермским стрелком есть сходство. Про того тоже говорят, что он почти ни с кем не общался. И его бывшая девушка рассказала, что он говорил ей про расстрел людей, показывал жуткие видео и высказывался об этом положительно, считая, «что это прикольно». Неужели парень поддался психозу и решил копировать Бекмансурова из Перми? Или реально вынашивал какой-то свой план? Сейчас всё это выясняют правоохранители.
«Никого не собирался убивать»
На странице в социальной сети у парня 10 друзей, трое из которых — его родственники: отец, мать и сестра. Нам удалось поговорить с сестрой и матерью Кости. Старшая сестра юноши рассказала, что такое поведение нетипично для парня.
— Мой брат не мог такого написать. Я знаю о том, что он в полиции, — рассказала родственница Кости.
Также девушка уточнила, что он никогда не жаловался ни на одногруппников, ни на преподавателей.
Судя по информации на странице Кости, он приехал учиться в Ярославль из Гаврилов-Яма — города в Ярославской области. Там живет его мать — у нее небольшой бизнес, держит магазинчик одежды. Женщина была в шоке и поначалу отказывалась разговаривать о задержании сына.
— Нам сейчас не до дешевых сенсаций. У него с собой ничего, кроме ручек, карандашей, конспектов и рисунков, — ничего не было. Оружия в семье нет и не было, — ответила 76.RU мать студента Анна.
Мы решили выяснить, что по поводу поведения студента думают психиатры. Может быть заразительной чужая жестокость? Многие думают, что подростковая жестокость и впрямь может быть вызвана трансляцией в СМИ событий, связанных с тем же пермским стрелком, который пришел в университет с винтовкой и расстрелял студентов. Люди уверены, что подростки, насмотревшись новостей о колумбайнерах, попытаются привлечь внимание таким же способом. У специалиста на этот счет другое мнение.
Комментарий психиатра
— Обычно подобные угрозы не воплощаются в реальность, но бывают и плачевные случаи. Такие нарушения являются личностными, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но зачастую на их проявление может влиять генетическая предрасположенность, воспитание в семье и окружение. Садистские наклонности — это крайне редкая патология. Помочь такому человеку можно только в случае, если он сам обратится за помощью. Если у человека ярко проявляется необычное поведение, то он, скорее всего, уже будет находиться под наблюдением специалистов. Распространение информации о случаях проявления жестокости СМИ может побудить совершить что-то аналогичное лишь того, у кого уже есть предрасположенность к этому и определенные наклонности. На обычных людей подобного рода информация не повлияет, — рассказал порталу 76.RU психиатр судебно-медицинской психолого-психиатрической экспертизы Артем Гилев.
Один из самых громких случаев массового убийства произошел в американской старшей школе «Колумбайн» в 1999 году. Нападавшие убили 13 человек, ранили 23, после чего покончили с собой.