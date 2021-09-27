Сибиряк пытался вывезти в Китай ордена на 1 млн — его задержали в Толмачево

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю Омска, которого обвиняют в контрабанде. Мужчина пытался перевезти в Китай ордена и медали на сумму более
— По версии следствия, обвиняемый приобрел на территории Российской Федерации ордена и медали в количестве 77 единиц, среди которых ордена Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней и медали «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «20 лет безупречной службы»
Затем мужчина попытался вывезти медали в Китай через международный терминал Толмачево, но его задержали сотрудники полиции.
Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Осужденным по этой статье грозит от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Обской городской суд Новосибирской области.
Прошлой осенью в Карасукском районе таможенники задержали контрабандистов, которые пытались незаконно вывезти в Казахстан доски. У мужчин не оказалось документов на древесину.