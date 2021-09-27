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Сибиряк пытался вывезти в Китай ордена на 1 млн — его задержали в Толмачево

На мужчину завели уголовное дело — ему грозит до 7 лет тюрьмы

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Мужчина пытался вывезти медали в Китай через международный терминал Толмачево

Мужчина пытался вывезти медали в Китай через международный терминал Толмачево

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Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю Омска, которого обвиняют в контрабанде. Мужчина пытался перевезти в Китай ордена и медали на сумму более 1 млн рублей.

— По версии следствия, обвиняемый приобрел на территории Российской Федерации ордена и медали в количестве 77 единиц, среди которых ордена Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней и медали «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «20 лет безупречной службы» I степени, а также орденские книжки и удостоверения к медалям, — сообщили в прокуратуре.

Затем мужчина попытался вывезти медали в Китай через международный терминал Толмачево, но его задержали сотрудники полиции.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Осужденным по этой статье грозит от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Обской городской суд Новосибирской области.

Прошлой осенью в Карасукском районе таможенники задержали контрабандистов, которые пытались незаконно вывезти в Казахстан доски. У мужчин не оказалось документов на древесину.

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контрабандапрокуратура
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