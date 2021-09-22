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В Кемерове вынесут первый приговор по делу о гибели 60 человек в «Зимней вишне»

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года

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Во время пожара в «Зимней вишни» погибли 60 человек

Во время пожара в «Зимней вишни» погибли 60 человек

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В Заводском районном суде Кемерова назначили дату оглашения первого приговора по пожару в «Зимней вишне», в котором 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Как следует из картотеки дел на сайте Заводского суда, заседание состоится 30 сентября в 14:00 по местному времени.

В первом уголовном деле 8 фигурантов: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ Андрей Бурсин. Во время прений гособвинение запросило в качестве наказания для Юлии Богдановой максимально возможный срок — 14 с половиной лет колонии, для Надежды Судденок — 14 лет, для Георгия Соболева — 13 лет. Сергею Антюшину прокурор просит назначить 9 с половиной лет колонии, Игорю Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев, Александру Никитину — 5 с половиной лет, Сергею Генину — 5 лет, а Андрею Бурсину — 6 лет лишения свободы. Богданову, Судденок и Соболеву судят по двум статьям: ст. 219 ч. 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и ст. 238 ч. 3 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Никитин и Полозиненко обвиняются в совершении преступления только по ст. 219 ч. 3 УК РФ, а Антюшин — только по ст. 238 ч. 3 УК РФ. А Бурсина и Генина судят по ст. 293 ч. 3 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

В общей сложности после пожара на скамье подсудимых оказались 15 человек. Ни по одному уголовному делу приговоры пока не были озвучены.

Полный список фигурантов по делам «Зимней вишни»

Полный список фигурантов по делам «Зимней вишни»

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Предыдущее заседание суда по первому делу состоялось 24 августа, во время него все подсудимые выступили с последним словом. Никто из них за три года с момента трагедии не признал вину полностью.

Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была - зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них - дети.

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ТЦ «Зимняя вишня»пожарсудоглашение приговора
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