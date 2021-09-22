В Заводском районном суде Кемерова назначили дату оглашения первого приговора по пожару в «Зимней вишне», в котором 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Как следует из картотеки дел на сайте Заводского суда, заседание состоится 30 сентября в 14:00 по местному времени.
В первом уголовном деле 8 фигурантов: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части
В общей сложности после пожара на скамье подсудимых оказались 15 человек. Ни по одному уголовному делу приговоры пока не были озвучены.
Предыдущее заседание суда по первому делу состоялось 24 августа, во время него все подсудимые выступили с последним словом. Никто из них за три года с момента трагедии не признал вину полностью.
Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была - зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них - дети.