В Заводском районном суде Кемерова назначили дату оглашения первого приговора по пожару в «Зимней вишне», в котором 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Как следует из картотеки дел на сайте Заводского суда, заседание состоится 30 сентября в 14:00 по местному времени.

В первом уголовном деле 8 фигурантов: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ Андрей Бурсин. Во время прений гособвинение запросило в качестве наказания для Юлии Богдановой максимально возможный срок — 14 с половиной лет колонии, для Надежды Судденок — 14 лет, для Георгия Соболева — 13 лет. Сергею Антюшину прокурор просит назначить 9 с половиной лет колонии, Игорю Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев, Александру Никитину — 5 с половиной лет, Сергею Генину — 5 лет, а Андрею Бурсину — 6 лет лишения свободы. Богданову, Судденок и Соболеву судят по двум статьям: ст. 219 ч. 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и ст. 238 ч. 3 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Никитин и Полозиненко обвиняются в совершении преступления только по ст. 219 ч. 3 УК РФ, а Антюшин — только по ст. 238 ч. 3 УК РФ. А Бурсина и Генина судят по ст. 293 ч. 3 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».