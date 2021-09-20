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Пермский стрелок жив и находится в реанимации

Напавшего на университет студента ранили при задержании

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Состояние задержанного крайне тяжелое, сейчас его оперируют

Состояние задержанного крайне тяжелое, сейчас его оперируют

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Студент, открывший сегодня стрельбу в пермском университете, жив, но ранен при задержании и находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет. По данным портала 59.RU, задержанного привезли в краевую клиническую больницу, сейчас возле нее дежурят силовики.

Возле больницы, куда привезли задержанного, дежурит полиция

Возле больницы, куда привезли задержанного, дежурит полиция

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По последним данным, в результате нападения погибли 8 человек, еще 28 пострадали. Информация еще уточняется. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту стрельбы (ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Личность подозреваемого установлена, однако следствие пока не опубликовало официальных данных о задержанном. Сегодня запись о готовящемся нападении появилась в соцсетях 18-летнего студента Тимура Бекмансурова. Он писал, что массовое убийство задумал еще в школе и рассчитывал, что сам умрет в этот же день. Сейчас его страница удалена.

Трагедия произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня утром. Неизвестный открыл стрельбу, по предварительным данным, он совершил не менее 30 выстрелов. Портал 59.RU собирает всю информацию в режиме онлайн.

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