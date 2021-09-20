По последним данным, в результате нападения погибли 8 человек, еще 28 пострадали. Информация еще уточняется. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту стрельбы (ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Личность подозреваемого установлена, однако следствие пока не опубликовало официальных данных о задержанном. Сегодня запись о готовящемся нападении появилась в соцсетях 18-летнего студента Тимура Бекмансурова. Он писал, что массовое убийство задумал еще в школе и рассчитывал, что сам умрет в этот же день. Сейчас его страница удалена.