Если вас, дорогуша, не расчленят,
Значит, точно отрежут пальцы
Эти строчки музыкант Сергей Шнуров посвятил убитой осенью прошлого года в Санкт-Петербурге Екатерине Антонцевой. Жестокое преступление прогремело на всю страну. 33-летнюю преподавательницу Технологического института нашли задушенной в ее квартире, с отрезанным пальцем. Потом оказалось, что убийца Артем Беленко использовал его, чтобы разблокировать смартфон Екатерины, от ее лица переписываться с потерявшими девушку друзьями и переводить деньги с ее счета.
Но кто такой Артем Беленко и почему у простой преподавательницы были на счете миллионы? Как убийца объяснял на допросах мотивы своего поступка и что так упорно искали в квартире жертвы следователи, вырезая целые куски обоев и обстановки? Что Беленко делал с телом девушки после убийства и какую роль сыграл в трагедии любовный треугольник?
Мы отправились в Питер, побывали на месте преступления и пообщались со множеством людей — от соседей до правоохранителей. Рассказываем, что удалось узнать.
Место убийства
Мы едем во Фрунзенский район Санкт-Петербурга. Красивые исторические фасады центра города постепенно сменяются типовой застройкой. Кирпичную девятиэтажку, в которой всё и произошло, легко спутать с такой же в любом городе. Но в подъезде чисто, висят камеры.
Стучимся в дверь, тишина.
— Здесь сейчас никто не живет, — отвечает проходящий мимо сосед.
Он рассказывает, что девушка жила одна, вела себя тихо, близко ни с кем из соседей не общалась. Родители жили в Лесном Свердловской области, откуда родом и убитая, и практически не приезжали к ней. Ее тело обнаружил друг, который пришел и открыл дверь лишь через несколько дней после ее пропажи. Вопреки расхожему мнению, это был не сожитель и не гражданский муж. По словам соседей, появлялся у нее он довольно редко..
После этого жильцов дома несколько дней осаждали СМИ, а следователи разбирали внутренности квартиры на кусочки.
Забегая вперед, скажем, что женщина немного ошиблась: искали следователи другое.
Преподаватель-миллионер
По одной из версий, Артем убил Екатерину, чтобы не отдавать долг в 2,4 миллиона рублей. Как 33-летний преподаватель стала миллионером, легко одалживающим такие крупные суммы знакомым?
Многие издания поспешили написать, что Екатерина скопила эти деньги, работая моделью, однако всё оказалось не так. Девушка действительно немного увлекалась моделингом, позировала для фотографов, но какой-то серьезной материальной выгоды от этого не имела. Дальше фотографий в соцсетях дело не заходило.
Правда оказалась менее скандальной, но более интересной. Знакомые и близкие характеризуют преподавателя Технологического института как финансового гения.
— Она не только преподавала, но и очень круто разбиралась в финансах. Играла на бирже, инвестировала в различные проекты постоянно, получала с этого прибыль. Разработала какую-то свою схему, — объяснил нам Андрей, близко знавший Екатерину. — Очень крутая была девочка, суперинтеллектуал. За несколько лет заработала на несколько квартир и еще родителям помогала. Она многим взаймы давала.
В таком же ключе рассказывали о девушке и другие ее знакомые, отмечая ее хорошее чувство юмора, доброту, отзывчивость и веру в свою удачу, которая подвела ее в последний момент.
А что же известно о ее убийце?
Программист, страйкболист, геймер
Артему Беленко 37 лет. С Екатериной он познакомился в юношеские годы, какое-то время они даже встречались, потом разошлись, но остались друзьями. Беленко работал айтишником, занимался установкой защитных программ, работал на себя. В свободное время увлекался страйкболом, компьютерными играми. Жил в старинном городе Шлиссельбург, близ Санкт-Петербурга.
— Он очень продвинутый парень в компьютерном плане, хоть и самоучка, сам программы пишет. Свободно владеет английским — читает, разговаривает. Шарит в системах защиты — как взломать, как защититься от взлома, — рассказал нам его товарищ Павел (имя изменено).
По словам другого близкого знакомого, Артем не злоупотреблял алкоголем или другими психоактивными веществами, но был трудным подростком, в юности уходил из дома.
— Я не знаю, что у него было в семье, но в 15 лет он ушел из дома и бродяжничал почти два года, в семье не жил — хотел самостоятельности. Потом вернулся, — сообщил наш собеседник. — Он был единственным ребенком, родители его любили. Среднее образование получил с трудом, однако ему это не помешало найти работу, обзавестись семьей. Последний год он был очень задумчивым, погруженным в себя.
Артем состоит в официальном браке уже четвертый год, детей у пары нет. После случившегося жена и семья от него не отвернулись и до сих пор поддерживают.
— Последний год для него был очень тяжелый, он серьезно болел гриппом, — рассказала его жена Наталья. — Старался решать все проблемы самостоятельно, без привлечения других лиц. Даже если заболевал, никого не тревожил, лечился сам. Плохо спал, плохо питался последний год. Последнее время находился в подавленном психологическом состоянии, но всячески скрывал это.
Последнее время у Артема были проблемы с деньгами. Он хотел запустить бизнес в IT-сфере, для этого и занял денег у Екатерины. Но что-то пошло не так.
— С деньгами у него была какая-то бесконечная история. Он то раздавал долги, то брал кредиты в банках, то опять их возвращал. На что тратил — неизвестно. Мне кажется, он хотел обеспечить определенный уровень жизни для своей семьи и сгорел. Но вроде бы в итоге он все кредиты закрыл, — сообщил Максим (имя изменено).
Финансовая подоплека стала основной версией убийства, однако сам Артем всячески отрицал эту причину на допросах. Он говорил, что не собирался убивать Екатерину, а всё дело было во внезапной личной неприязни и ревности. Он стоял за спиной и массировал ей плечи, а потом внезапно стал душить.
— Что ты делаешь? — успела сказать Екатерина перед тем, как потерять сознание от недостатка кислорода. Несмотря на худощавое телосложение, Артему легко хватило сил, чтобы повалить ее.
Можно было бы легко отмахнуться от версии о взыгравших чувствах, посчитать ее выдумкой для облегчения участи, если бы не странный факт, о котором E1.RU рассказали источники в силовых структурах. После убийства он полностью раздел девушку, обмыл ее в ванной, обтер, накинул кое-что сверху и положил на кровать. В таком виде ее и нашли.
Что искали следователи?
Этот эпизод натолкнул следователей на версию о сексуальном подтексте убийства. Возможно, Артем — сексуальный маньяк? Проверке этой гипотезы правоохранители посвятили очень много сил и времени.
— В течение года проводилась целая череда экспертиз, направленных на то, чтобы установить, был половой контакт или нет, изнасиловал он ее или нет, — рассказал наш собеседник в силовых структурах. — Также очень долго искали везде по квартире следы спермы. Возили на анализ простыни, предметы обихода, одежду. Вырезали обои, плитку в ванной и прочие куски обстановки — искали его ДНК.
Психиатрическая экспертиза шла долго и нашла определенные отклонения у Артема, но в целом его признали вменяемым и отдающим отчет в своих действиях.
Напомним, что для доступа к телефону задушенной девушки он отрезал ее палец. Возил его сначала в кармане брюк. Потом палец обнаружили у него дома: он хранился в шкафу с одеждой.
По объективным причинам мы не можем спросить самого Артема Беленко, что же произошло у них с Екатериной, но мы нашли его адвоката Евгения Зобова. Он согласился встретиться и озвучить позицию своего подзащитного.
Корысть или любовный треугольник?
— На что вы обратили внимание, когда в первый раз увидели его?
— Глубоко раскаявшийся человек. Он месяца полтора или два плакал. Даже во время бесед. Говорил, что если бы можно было всё вернуть, то поступил бы по-другому. Очень психически неустойчивый — это про него.
— Артем по-прежнему утверждает, что душил не для ограбления, а из-за нахлынувших чувств, неприязни?
— Да, что ревность нахлынула.
— Ревность?
— Говорит, что она изменила ему когда-то на его глазах, 12 лет назад. Он об этом помнил всё это время, и всё это в тот день нахлынуло на него.
— Чтобы задушить, надо много силы?
— Силы много не надо. Убить человека очень легко, особенно ножом зарезать. А тут идет сдавление. Тем более она не ожидала, а Артем хоть спортом и не занимался, но достаточно жилистый и крепкий человек с рождения.
— Артем с ней был близок? Почему раздел ее?
— Он сам отрицает, что они с Екатериной были любовниками. Как на самом деле было — неизвестно. Не может объяснить, зачем ее раздел, у него было шоковое состояние.
— Правда ли, что следователи искали сексуальный подтекст убийства?
— Да, какой-то бзик у них был на этом. Как одержимые искали везде следы биологических жидкостей [Антона Беленко], даже куски обоев возили на экспертизу. Но так и не нашли ничего.
— Почему так долго расследуется дело, он ведь во всем сознался?
— Он вину в убийстве признает с первого дня. Раскаялся, активно сотрудничает со следствием. Дело давно было бы в суде, но возникла заминка с квалификацией. Мой подзащитный настаивает, что мотивом была личная неприязнь, а следствие считает, что он убивал из корыстных побуждений.
— А ваше мнение какое?
— Да глупо это всё получилось и нелогично. Приехал на такси. Скрывался так, чтобы его нашли. От камер в подъезде не скрывался, даже маску не надел. Переписки вел от ее имени. Это же по IP всё видно, легко отслеживается. Если бы планировал убивать и потом скрываться, то в маске бы приехал.
Мне кажется, что внезапно у него возникла идея. Личная неприязнь и ревность. Учитывая психику таких людей, наверное, что-то в этом есть. Можно, конечно, сказать, что не хочет сидеть и придумал какую-то ревность, а главное — это корысть. А с другой стороны, если бы он готовил преступление, вообще бы всё по-другому было. Банально даже не созванивался бы предварительно с ней, доехал бы на общественном транспорте, никто бы его не заметил.
Думаю, что изначально он растерялся, и возник умысел на убийство. Другое дело, что потом появились эти эпизоды с кражей.
— Зачем деньги переводил себе?
— Халява, он такая. Там денег порядка 200 тысяч рублей.
— Как он сам объясняет палец отрезанный?
— Залез в ее телефон, стал лазить в нем, смотреть переписку. Смотрит — допуск в «Банк-клиент» есть, что-то перевел, потом телефон заблокировался. Поэтому он когда взял с собой ее телефон, то захватил и палец для разблокировки. Переписывался, чтобы выиграть время.
— По сравнению с другими убийцами, что-то выделяет его?
— Мне сразу бросилось в глаза, что отличает его от других убийц — это мгновенное и деятельное раскаяние. Обычно при таком способе совершения преступления практически никто вину не признает и всячески уходит от возмездия и правосудия. Он практически сразу раскаялся и подробно всё рассказал и показал — как убивал и что делал. Его задержали дома, где он проживал, он не сопротивлялся, сразу всё выдал.
Родители Екатерины, Валерий Викторович и Вера Семеновна, проживающие в Лесном, воздержались от комментариев по этому делу. Они до сих пор тяжело переживают свою утрату. Мы встретились с представляющим их интересы в суде адвокатом Андреем Ермиловым. Он подтвердил вышеизложенную информацию и заявил, что они намерены добиваться максимального срока для Артема Беленко, а также уже подготовили иск о возмещении морального вреда. Сумму пока держат в тайне.
— Всё будет озвучено на суде, — заявил адвокат.
Сейчас стороны знакомятся с материалами дела. В ближайшее время оно поступит во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.