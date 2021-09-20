— Чтобы задушить, надо много силы?



— Силы много не надо. Убить человека очень легко, особенно ножом зарезать. А тут идет сдавление. Тем более она не ожидала, а Артем хоть спортом и не занимался, но достаточно жилистый и крепкий человек с рождения.



— Артем с ней был близок? Почему раздел ее?

— Он сам отрицает, что они с Екатериной были любовниками. Как на самом деле было — неизвестно. Не может объяснить, зачем ее раздел, у него было шоковое состояние.

— Правда ли, что следователи искали сексуальный подтекст убийства?

— Да, какой-то бзик у них был на этом. Как одержимые искали везде следы биологических жидкостей [Антона Беленко], даже куски обоев возили на экспертизу. Но так и не нашли ничего.

— Почему так долго расследуется дело, он ведь во всем сознался?

— Он вину в убийстве признает с первого дня. Раскаялся, активно сотрудничает со следствием. Дело давно было бы в суде, но возникла заминка с квалификацией. Мой подзащитный настаивает, что мотивом была личная неприязнь, а следствие считает, что он убивал из корыстных побуждений.

— А ваше мнение какое?

— Да глупо это всё получилось и нелогично. Приехал на такси. Скрывался так, чтобы его нашли. От камер в подъезде не скрывался, даже маску не надел. Переписки вел от ее имени. Это же по IP всё видно, легко отслеживается. Если бы планировал убивать и потом скрываться, то в маске бы приехал.

Мне кажется, что внезапно у него возникла идея. Личная неприязнь и ревность. Учитывая психику таких людей, наверное, что-то в этом есть. Можно, конечно, сказать, что не хочет сидеть и придумал какую-то ревность, а главное — это корысть. А с другой стороны, если бы он готовил преступление, вообще бы всё по-другому было. Банально даже не созванивался бы предварительно с ней, доехал бы на общественном транспорте, никто бы его не заметил.

Думаю, что изначально он растерялся, и возник умысел на убийство. Другое дело, что потом появились эти эпизоды с кражей.

— Зачем деньги переводил себе?

— Халява, он такая. Там денег порядка 200 тысяч рублей.

— Как он сам объясняет палец отрезанный?

— Залез в ее телефон, стал лазить в нем, смотреть переписку. Смотрит — допуск в «Банк-клиент» есть, что-то перевел, потом телефон заблокировался. Поэтому он когда взял с собой ее телефон, то захватил и палец для разблокировки. Переписывался, чтобы выиграть время.

— По сравнению с другими убийцами, что-то выделяет его?



— Мне сразу бросилось в глаза, что отличает его от других убийц — это мгновенное и деятельное раскаяние. Обычно при таком способе совершения преступления практически никто вину не признает и всячески уходит от возмездия и правосудия. Он практически сразу раскаялся и подробно всё рассказал и показал — как убивал и что делал. Его задержали дома, где он проживал, он не сопротивлялся, сразу всё выдал.