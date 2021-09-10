Мама маньяка из Рыбинска оказалась воспитательницей в детском саду
В России в последнее время наблюдается какое-то катастрофическое нашествие убийц-педофилов. Жуткая трагедия произошла в Тюмени с 8-летней Настей Муравьевой, о которой рассказывала Сеть городских порталов. Следом — убийство двух 10-летних школьниц в Кемеровской области. В Ярославской области тоже не могут забыть страшные события, после которых в редакцию 76.RU начали приходить письма от взволнованных родителей. Причиной паники стало известие о том, что в одном из детских садов в Ярославской области воспитательницей работает мама рыбинского маньяка Виталия Молчанова, который в прошлом году изнасиловал и расчленил двух школьниц. Журналисты разбираются в ситуации.
Родителей больше всего беспокоит, что женщина может обидеть детей
— Я хочу быть объективной, но как мать я волнуюсь за своего ребенка, — призналась одна из родительниц. — Я, с одной стороны, понимаю, что как воспитатель она не показывала себя с плохой стороны — я не замечала грубостей или жестокости по отношению к детям. Но в последнее время мой ребенок плакал и говорил, что не хочет идти в детсад. На вопрос: «Почему?» — отвечал, что его там ругают. Я, конечно, понимаю, что, возможно, мы нагнетаем и родители не в ответе за грехи детей. Но, с другой стороны, встает вопрос о том, правильно ли то, что мама маньяка работает с детьми. Ведь говорят, что все проблемы рождаются из детства.
Корреспондент 76.RU обратился к самой маме Виталия Молчанова, чтобы узнать ее мнение на этот счет. Из разговора стало понятно, что воспитанники — это ее жизнь. Она уверяет, что родители должны поверить, что их дети в надежных руках.
Не сын, а Виталий Молчанов
Невысокая женщина с аккуратным каре. Трудно поверить, что это и есть мама Молчанова. О сыне она говорит неохотно. Вообще называет его исключительно по имени и фамилии, избегая слова «сын».
— Сразу хочу сказать: я не общалась с Виталием Молчановым 24 года, — начинает свой тяжелый рассказ женщина. — Он уехал из дома по достижении совершеннолетия. После этого близко мы не общались. Созванивались раз в несколько месяцев, и он рассказывал, как у него дела.
— Я считаю, что у меня был сын только до 18 лет. Это моя позиция. Такого я простить не могу. Я бы простила ему всё, но не детей. Мы не собираемся общаться с ним в дальнейшем. Ни я, ни его сестра. Он заслуживает наказания за то, что сделал.
После вопроса о том, через что ей пришлось пройти после этого преступления, на глазах женщины выступили слезы и задрожал голос.
За последний год у матери Молчанова резко испортилось здоровье. Поддержку она нашла в родных и друзьях. Они не отвернулись от нее, помогали, сочувствовали. Единственной отрадой стала работа с детьми в садике.
По словам женщины, детство у Виталия было счастливым. Он рос любимым ребенком в семье с мамой, папой и младшей сестренкой. В детстве он любил играть с друзьями и ухаживать за животными. А последних в доме было очень много. Любимицей маленького Виталика была собака, о которой он очень просил родителей.
— Он рос в любви, согласии и постоянном внимании, — уверяет женщина.
Когда Виталию исполнилось 18 лет, он уехал из дома — захотелось самостоятельности, как и многим юношам в этом возрасте. За год до переезда на семейном собрании родители объявили о разводе. Новость не шокировала Виталия — он отнесся к ней с пониманием.
— Сказал: «Если надо, то решайте». Мы в семье решали вопросы не скандалами и криками, а разговорами. Дети спокойно общались как с отцом, так и со мной, — говорит мама Молчанова.
После переезда он стал мало общаться с родными.
— Раз в месяц или в три месяца он звонил. Я всегда спрашивала: «Как у тебя дела?». Он отвечал: «Мам, всё хорошо, не волнуйся». На этом разговор заканчивался, — рассказывает женщина. — Я не лезла к нему с допросами — взрослый же человек. А потом он женился...
Жестокая расправа над детьми
15 сентября 2020 года его жена Валентина была на смене в больнице, где работала медсестрой. В рыбинской квартире ее ждали Молчанов и две маленькие дочки — 9 и 11 лет. Виталий в это время выпивал. Потом что-то произошло, и он изнасиловал и убил девочек. Позже на допросе он не смог толком объяснить свой поступок.
— Вот она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше, в 8 часов». Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И как бы, и убил, — рассказал Молчанов на кадрах видео с его задержания.
О случившемся мама Виталия узнала от самой Валентины. Та почти сразу позвонила ей... От этого кошмара ее сегодня спасают чужие дети.
— Дети — это вся моя жизнь. Я работаю с удовольствием, без всякого напряжения. У меня нет никакого выгорания. Я выхожу сюда и радуюсь. Я стараюсь сделать всё для детей. Просто нужно любить детей! Просто нужно уделять им внимание. Мы восполняем для детей ласку, которой им порой не хватает в семье из-за занятости родителей. Я бы хотела попросить родителей не паниковать и не волноваться. Детки находятся в добрых руках. Я люблю этих детей, всех детей! И в обиду я их никогда не дам и сама не обижу, — признается женщина.
Руководство детского сада отзывается о ней как о профессионале. Прошлое Виталия Молчанова здесь никого не волнует.
— Я могу охарактеризовать ее как очень хорошего профессионального педагога, — ни на секунду не замешкавшись, заявила заведующая детским садом. — Она очень творческий человек, всегда готова помочь и выйти на переработки. Когда я принимала ее на работу, я смотрела в первую очередь на отношение к детям. У всех есть скелеты в шкафу, и я не собираюсь копаться в ее шкафу. Тем более в этой ситуации. Ее сын не был несовершеннолетним, когда совершал преступление. Он сам ответственен за свои действия.
Мать маньяка — не маньяк
Кто-то думает, что садистские наклонности передаются по наследству. Мы обратились за помощью к психиатру, чтобы он разъяснил, действительно ли это так:
— Безусловно, черты характера у родственников могут быть схожи, — уточнил психиатр судебно-медицинской психолого-психиатрической экспертизы Артем Гилев. — Особенно у матери и ребенка. Но такие яркие черты (как в истории с Виталием Молчановым. — Прим. ред.) встречаются в роду очень редко. Переживания напрасны, поскольку вероятность того, что мама обладает такой же яркой чертой характера, сводится к нулю, — рассказал эксперт.
— Если бы секрет «Как не вырастить маньяка» был так прост, я думаю, все бы им озаботились, — рассказала детский психолог Алена Иванова. — Подобные наклонности — это генетическая предрасположенность, которую получится сдерживать лишь до поры до времени. У нас, к сожалению, плохо работают службы психологической помощи, которые очень помогли бы в такой ситуации. Подобных случаев было бы меньше. Родитель без профессиональной подготовки не то что не сможет помочь ребенку, он еще и может не распознать задатки маньяка в ребенке. В первую очередь следует обращать внимание на проявление агрессии у ребенка. Если в раннем возрасте он кидает мебель и проявляет жестокость к животным, то, по сути, это будущий маньяк. Такое поведение — первый звоночек к тому, что нужно обратиться к психологу, а еще лучше к психиатру, чтобы специалисты комплексно обследовали ребенка. Лучше не ограничиваться одним специалистом и поработать с несколькими.