— Сразу хочу сказать: я не общалась с Виталием Молчановым 24 года, — начинает свой тяжелый рассказ женщина. — Он уехал из дома по достижении совершеннолетия. После этого близко мы не общались. Созванивались раз в несколько месяцев, и он рассказывал, как у него дела.



— Я считаю, что у меня был сын только до 18 лет. Это моя позиция. Такого я простить не могу. Я бы простила ему всё, но не детей. Мы не собираемся общаться с ним в дальнейшем. Ни я, ни его сестра. Он заслуживает наказания за то, что сделал.



После вопроса о том, через что ей пришлось пройти после этого преступления, на глазах женщины выступили слезы и задрожал голос.



За последний год у матери Молчанова резко испортилось здоровье. Поддержку она нашла в родных и друзьях. Они не отвернулись от нее, помогали, сочувствовали. Единственной отрадой стала работа с детьми в садике.



По словам женщины, детство у Виталия было счастливым. Он рос любимым ребенком в семье с мамой, папой и младшей сестренкой. В детстве он любил играть с друзьями и ухаживать за животными. А последних в доме было очень много. Любимицей маленького Виталика была собака, о которой он очень просил родителей.

