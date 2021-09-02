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В Новосибирске задержали сбежавшего из колонии в Омске преступника

Мужчина также угнал в Омске автомобиль, на котором уехал в Новосибирск

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Преступник сбежал из колонии 26 августа 2021 года

Преступник сбежал из колонии 26 августа 2021 года

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В Ленинском районе Новосибирска сотрудники розыска задержали преступника, который сбежал из колонии-поселения в Омске. Об этом НГС сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Еще 26 августа текущего года осужденный сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, и его сразу же объявили в федеральный розыск. В Новосибирске мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета, который угнал в Омской области, сообщили в ГУФСИН.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Омской области был задержан гражданин Овчинников К. И., — пояснили в ведомстве.

В конце августа обвиняемого в мошенничестве журналиста Николая Сальникова арестовали после побега из Новосибирска. Мужчину задержали в Нижегородской области.

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ГУФСИНарестсбежал заключенный
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