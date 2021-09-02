В Новосибирске задержали сбежавшего из колонии в Омске преступника

В Ленинском районе Новосибирска сотрудники розыска задержали преступника, который сбежал из колонии-поселения в Омске. Об этом НГС сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.
Еще 26 августа текущего года осужденный сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Омской области был задержан гражданин
В конце августа обвиняемого в мошенничестве журналиста Николая Сальникова арестовали после побега из Новосибирска. Мужчину задержали в Нижегородской области.