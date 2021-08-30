«Ты сегодня сдохнешь»: искалеченная жена пытается наказать мужа, который избил ее и выкинул с 4-го этажа

Екатеринбурженка Нина Трифонова более двух лет не может добиться наказания для своего бывшего мужа, который избил ее и вытолкнул с балкона
— Это была бытовая ссора на почве взаимной ревности. Я хотела уйти из дома, но он не давал мне этого делать. Он укрывал меня, избивал около шести часов. Были вырваны волосы, выбиты зубы. Много раз душил.
— Около 40 минут держал на балконе, и я сказала: «Если ты меня не выпустишь, я расскажу всё твоим родителям». А он от них в очень сильной финансовой зависимости. Он разозлился, влетел на балкон, снова стал избивать и душить. Вытолкнул меня через перила. Я зацепилась сперва за раму, потом за карниз. Висела, звала о помощи. Очнулась уже на земле, рядом стояли женщины. Следующий раз в сознание я пришла уже в скорой, — рассказывает Нина Трифонова.
По словам женщины, у них с супругом и раньше были проблемы. До свадьбы Нина и Юрий встречались
— Я верила ему, любила его сильно. Думала, что у нас всё будет хорошо, — говорит Нина.
Упав с балкона, девушка получила множественные переломы по всему телу. Были сломаны пятки, лодыжки, все ребра, таз. А ее собственный телефон был разбит о ее голову. После тяжелых травм Нине пришлось заново учиться ходить.
— Пока я была в больнице, полиция ни разу не приходила. Опрашивали только мою сестру. Они объясняли это тем, что я была в стрессовом состоянии. Четыре раза нам приходил отказ в возбуждении уголовного дела, и лишь на пятый раз адвокатам удалось этого добиться, — рассказала Нина.
Дело возбудили по факту покушения на убийство, но уже год никаких изменений и подвижек не происходит, а бывший муж Нины находится на свободе. По словам екатеринбурженки, он четыре раза приходил к ней в больницу, извинялся и просил вернуться. Супруг даже оплачивал ей лечение, но как только она написала заявление в полицию, прекратил это делать.
— В больнице побои сняты плохо. Наверное, из-за того, что они мне жизнь спасали. Хотя там всё сразу видно было. Синяки были даже на ладонях. Психиатрическая экспертиза выявила, что у меня нет суицидальных наклонностей, — говорит женщина.
Нина признаётся, что выпивала в тот трагический день. Но гораздо меньше, чем ее теперь уже бывший супруг — всего около 100 грамм коньяка. Сам Юрий утверждает, что женщина выпала с балкона сама, это был несчастный случай.
— Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы. Сейчас не работаю, иногда только пишу тексты в Instagram, если меня просят. У меня невралгия, я плохо хожу. Не набралась полного ресурса, чтобы дальше действовать. На тот момент были свои сбережения, меня выходили сестра и родители.
До того как произошла ссора с мужем, Нина работала в представительстве президента, в департаменте внутренней политики. А еще раньше была продюсером телеканала. Женщина хочет, чтобы ее бывший муж понес наказание, но пока есть только косвенные доказательства его деяний. Свидетелей, которые видели бы, как всё происходило, нет. В тот день она писала подруге о зверствах мужа, но этого недостаточно.
Нина уверена — действия ее бывшего супруга не были вызваны состоянием аффекта, это было целенаправленное уничтожение человека. Сейчас она подает документы на получение статуса инвалида. В полиции Екатеринбурга журналисту E1. RU посоветовали обратиться в Следственный комитет, который ведет дело, но там от комментариев отказались.
Что говорят адвокаты мужа
Адвокат Юрия Трифонова, которого бывшая жена Нина обвинила в избиении, а также в том, что он скинул ее с балкона, опровергает слова женщины. Алексей Зорин ссылается на данные экспертиз, следственных экспериментов и двух пройденных полиграфов.
— Вся эта история Трифоновой выдумана. У нее неуравновешенная психика и склонность к фантазированию, что подтверждается заключением психолого-психиатрической экспертизы, — объяснил Алексей. — Само описание преступления словно взято из фильма. Будто он поднял ее вверх, выкинул в окно, она повисла вдоль стены, а потом упала. Ничего из этого объективно не подтверждается.
Кроме того, адвокат рассказал, что заявление жена Юрия написала только через девять месяцев после падения, а незадолго до этого просила у его подзащитного крупную сумму денег «на жизнь» — порядка 20 миллионов рублей, но мужчина отказал. Лишь после этого появилось заявление в полицию, хотя ранее она даже разрешала мужчине общаться с сыном от первого брака. В ходе следственных экспериментов версия Нины не подтвердилась.
— Когда на следственном эксперименте выбрасывали манекен, то каждый раз он зацеплялся за вывеску магазина или выступ на третьем этаже, переворачивался, падал вниз головой, боком или спиной, — сообщил защитник. — А у нее характер травм, по словам судмедэкспертов, соответствует спланированному падению, как если бы она сделала шаг вперед: сломаны две пятки и травмы нижней части туловища. Если бы она действительно повисла вдоль стены, она бы зацепила и выступ, и вывеску, но этого нет. Мы полагаем, что она сама могла выпасть.
Он подтвердил, что в крови у девушки нашли очень большую дозу алкоголя — почти 3 грамма на литр крови, что характеризуется неспособностью осознавать происходящее. Также оказалось, что девушка приняла таблетки снотворного.
— Когда она выпала, он побежал и вызвал ей скорую, оказал помощь, — сообщил адвокат. — Кроме того, свидетельств об избиении в медицинских документах нет. У нее не были выбиты зубы, а насколько я помню, она говорила про виниры. Вот один и отошел от зуба. Юрий Трифонов говорил, что ей плохо их сделали и они постоянно сами отходили, когда она что-то твердое кусала. Так что, вероятнее всего, она могла их при приеме пищи сломать.
Мужчина дважды проходил полиграф: один раз в полиции и потом еще раз, независимо. Оба раза детектор лжи показал его непричастность к выпадению Нины из окна. После развода Юрий уехал в Питер и женился заново. Сейчас он работает на севере, связаться с ним не удалось.
Комментарий юриста
Мы попросили прокомментировать историю Нины юриста Юлию Федотову. И спросили ее, с чем может быть связано такое долгое рассмотрение дела. Ведь очевидно, что правоохранители дают понять домашним тиранам, что они могут избежать наказания. Подобных дел в России — множество.
— Я предполагаю, что отказы и волокита были связаны с тем, что есть конкуренция составов: есть статья 111, это тяжкий вред здоровью и покушение на убийство, это уже статья 105. Первая — это полиция, вторая — Следственный комитет. И таким образом получается, что полиция отказывает, потому что есть покушение на убийство, СК не берется, потому что здесь тяжкий вред и это не их епархия.
Если дело в итоге возбуждено по факту нападения, а не в отношении конкретного лица, то по такой категории дел в принципе особых проблем с доказательной базой, как правило, не бывает — достаточно просто собрать и опросить свидетелей. Соседи, которые могли видеть или слышать ссору, женщины, которые вызывали ей скорую. Плюс можно было записать его на диктофон, когда он приходил в больницу и предлагал деньги. Дела по таким преступлениям нельзя закрыть по примирению сторон.
Экспертизы можно провести хоть сейчас. Можно отправить ее к врачам, чтобы они ее полностью осмотрели, можно провести экспертизу по медицинской документации, что сейчас наиболее вероятно.
Как добиться наказания для мужа-тирана? Первое и самое главное — после первого же удара надо уходить и больше к нему не возвращаться. И сразу писать заявление и больше к нему не возвращаться. Второе — нужно обязательно зафиксировать все травмы. Я рекомендую обращаться сразу в СК, они более ориентированы на всё, что связано с преступлениями против личности.