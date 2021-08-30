«Ты сегодня сдохнешь»: искалеченная жена пытается наказать мужа, который избил ее и выкинул с 4-го этажа

Мужчина дважды проходил полиграф: один раз в полиции и потом еще раз, независимо. Оба раза детектор лжи показал его непричастность к выпадению Нины из окна. После развода Юрий уехал в Питер и женился заново. Сейчас он работает на севере, связаться с ним не удалось.



Комментарий юриста

Мы попросили прокомментировать историю Нины юриста Юлию Федотову. И спросили ее, с чем может быть связано такое долгое рассмотрение дела. Ведь очевидно, что правоохранители дают понять домашним тиранам, что они могут избежать наказания. Подобных дел в России — множество.

— Я предполагаю, что отказы и волокита были связаны с тем, что есть конкуренция составов: есть статья 111, это тяжкий вред здоровью и покушение на убийство, это уже статья 105. Первая — это полиция, вторая — Следственный комитет. И таким образом получается, что полиция отказывает, потому что есть покушение на убийство, СК не берется, потому что здесь тяжкий вред и это не их епархия.



Если дело в итоге возбуждено по факту нападения, а не в отношении конкретного лица, то по такой категории дел в принципе особых проблем с доказательной базой, как правило, не бывает — достаточно просто собрать и опросить свидетелей. Соседи, которые могли видеть или слышать ссору, женщины, которые вызывали ей скорую. Плюс можно было записать его на диктофон, когда он приходил в больницу и предлагал деньги. Дела по таким преступлениям нельзя закрыть по примирению сторон.