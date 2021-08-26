Работает мебельщиком, служил в полиции, есть дети: раскрыта личность подозреваемого в убийстве Насти Муравьёвой

Настя Муравьёва пропала 30 июня. В поисках девочки были задействованы сотни силовиков, волонтеров, простых жителей. Спустя полтора месяца тело девочки нашли на берегу озера, оно было завернуто в пакеты и перемотано проводами. 25 августа в Тюмени силовики провели следственные мероприятия в доме, где жил 40-летний подозреваемый в убийстве Насти Муравьёвой. Из квартиры, которую он снимал, они вынесли вещи, а саму недвижимость опечатали. Местные жители впали в истерику, требуя выдать им преступника, чтобы устроить над ним расправу.

Мы следим за ситуацией.