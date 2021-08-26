Работает мебельщиком, служил в полиции, есть дети: раскрыта личность подозреваемого в убийстве Насти Муравьёвой

Расследование громкого убийства маленькой девочки из Тюмени, которую искали полтора месяца волонтеры, полиция, все неравнодушные люди, подходит к логическому завершению. Тело девочки нашли 19 августа, а спустя почти неделю правоохранительные органы заявили, что раскрыта личность подозреваемого. Как сообщает 72. RU, им оказался 40-летний мебельщик по имени
Судя по фотографиям в социальных сетях, у него есть семья. У того, кого подозревают в жестоком убийстве маленькой девочки, есть дочь.
Его ДНК совпала с образцами, которые нашли на теле убитой Насти Муравьёвой. Об этом сообщали в МВД России.
— Тело девочки в момент обнаружения, 19 августа, было завернуто в полиэтилен, кусок половика, и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Знакомые задержанного не верят, что он мог убить ребенка.
— Мы с ним познакомились в окружной милицейской учебке в Сургуте в 2010 году. После выпуска, в декабре 2010-го, я его не видел. Он жил и служил в Нягани. Был нормальным парнем. Юморист. Дети были, — рассказал читатель 72.RU.
Настя Муравьёва пропала 30 июня. В поисках девочки были задействованы сотни силовиков, волонтеров, простых жителей. Спустя полтора месяца тело девочки нашли на берегу озера, оно было завернуто в пакеты и перемотано проводами. 25 августа в Тюмени силовики провели следственные мероприятия в доме, где жил
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