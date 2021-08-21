«Маньяк услышал и вернул тело». Как в Тюмени полтора месяца искали девочку Настю. О ней вспомнила даже мать

— Такая добрая была девчонка, — говорят люди, пришедшие с живыми цветами и игрушками к стихийному мемориалу. Он посвящен
С правой стороны снимка — черная траурная лента. Десятки плюшевых мишек, зайчиков, белочек и кукол аккуратно лежат около дома на Судостроителей, 38 в Тюмени. Снизу стоят зажженные свечи, рядом — ориентировки, которые уже никогда не понадобятся.
Именно отсюда 30 июня вышла маленькая, худенькая Настя Муравьёва. Многого в жизни девочка не видела. Даже материнской любви не было в ее жизни. Кажется, улица была для нее целым миром. Она очень любила гулять, была очень подвижной. А еще любила рисовать. Такой ее запомнит родная бабушка, которая, судя по всему, изредка всё же занималась воспитанием нескольких детей в семье Муравьёвых. А их четверо. Старшей уже 18 лет, средней — 15, а двойняшкам было по 8 лет. У маленькой Насти и ее брата день рождения 3 июля. Была ли жива девочка на свое девятилетие — сейчас выясняют следователи, но это маловероятно.
Источник 72.RU говорит, что ребенка убили в первые дни после пропажи. Тело было целое, но уже начало разлагаться. Осведомленные сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что девочку могли изнасиловать и задушить.
— Тело гнилое. Установить, умер человек неделю назад или месяц, бывает очень трудно, проявления одинаковые. Это зависит от условий окружающей среды, — добавил источник.
Сейчас назначен ряд экспертиз, говорить достоверно о причинах смерти преждевременно.
Почти два месяца искали Настю Муравьёву. Казалось, будто волонтеры, правоохранители заглянули в каждый уголок Лесобазы. Этот район считается одним из самых опасных в городе. Здесь живет много людей с криминальным прошлым. Отец Насти — Сергей Муравьёв — не исключение. Раньше он говорил о своей непростой судьбе. Отсидел срок за убийство приятеля из-за угроз об изнасиловании его детей. Подтверждений этому нет, кроме данных на сайте суда, что Муравьёв действительно был судим по
— Мама (бывшая жена Сергея. — Прим. ред.) бросила детей в 2016 году. Я в это время отбывал наказание в
Материнской заботы и любви Настя не знала с трех лет. Девочку бросили и отдали в детдом. Оттуда ее и брата забрала бабушка. А лето они проводили у отца. И это, к несчастью, не стало исключением. Доподлинно известно, что когда Настя пропала и ее искали уже несколько дней, к развернутому штабу поисков приходила мама Насти. Зачем она появилась — неизвестно.
Девочка каждый день гуляла на улице возле дома без присмотра. Соседи Муравьёвых не скрывают, что бабушка Насти, Татьяна Петровна, нередко появлялась в нетрезвом виде. Люди вспоминают, что незадолго до пропажи женщина отдыхала в парке и ребенка с ней не было.
В итоге отец, бабушка и старшая сестра спохватились о пропаже девочки только вечером. Отец не стал обращаться в полицию в первые часы пропажи дочери. Сергей уверяет: он думал, что Настя находится с бабушкой. Татьяна Кукарская, бабушка Насти, в свою очередь говорит, что появилась в доме у сына только вечером 30 июня, когда девочки не было дома уже несколько часов подряд.
Местные видели девочку чаще всего вместе с братом-двойняшкой. Но в день пропажи Настя пошла куда-то совсем одна. По одним данным, девочка могла уйти в соседний пансионат, по другим — ее похитили. Вторая версия ближе к истине. Потому что смерть ребенка, очевидно, носит криминальный характер. Над ней, судя по всему, издевались.
Была единственная существенная зацепка — это видеозапись, на которую попала пропавшая Настя Муравьёва. Девочку засняла камера наблюдения в круглосуточном магазине в день пропажи. Куда делась девочка после — до сих пор большая загадка.
По мнению эксперта-криминалиста Дмитрия Кирюхина, преступник не избавился от тела, а отдал его по просьбам родственников погибшей Насти Муравьёвой.
— Он его не выбросил, а отдал. Это сто процентов. Если бы он хотел избавиться, то сбросил тело в реку, и оно бы уплыло дальше. В своих комментариях я неоднократно говорил, что если будет прослеживаться связь с предыдущими преступлениями, то преступник вернет тело бабушке, чтобы его похоронить. Она ведь через прессу обратилась к маньяку. Будем так утрированно говорить. И я так понимаю, маньяк услышал и вернул тело, — рассуждает собеседник.
При этом он пока точно не говорит, появился новый маньяк или вернулся старый. Чтобы это понять, составить психологический портрет, необходимо узнать точную причину смерти девочки.
— Тело мог оставить в любой момент. Но его нашли утром. Значит, вечером его не было — по показаниям свидетелей. Получается, это ночь. На АЗС, как я узнал, камер нет. Преступник знал, где выложить тело. Выбрал для себя более безопасное место. Понятно, что перед этим объехал район. Преступник — местный, — добавил Кирюхин.
По его уверениям, нет нераскрываемых преступлений, есть плохая организация. Поэтому, заявляет эксперт, такое резонансное преступление должно быть раскрыто — и у силовиков есть все необходимые для этого средства.
Дмитрий Кирюхин известен тем, что в начале десятых годов работал над делом, в которое были объединены ситуации с пропавшими детьми в Тюмени. Тогда Кирюхин составил профиль маньяка — похитителя детей. Сейчас он, судя по трагедии с девочкой Настей, проявил себя снова.
Понятно, что если бы Настя была под постоянным присмотром взрослых, трагедии бы не произошло. Как часто в семью Муравьёвых наведывались социальные специалисты и полицейские — неизвестно, но о семье знали в ведомствах. После исчезновения
Кстати, брата и старшую 15-летнюю сестру Насти перевели в социально-реабилитационный центр. Там они находятся с начала июля. Об этом 72.RU сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.
— Дети находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» по заявлению родителей в связи с оказанием детям психологической помощи и на период разыскных мероприятий. С детьми всё в порядке, они находятся под присмотром специалистов, постоянно поддерживают связь с родными, — добавили там.
Бабушка детей, Татьяна Кукарская, говорит, что держит связь с внуками. Они находятся в хороших условиях, но скучают по дому и отцу с бабушкой.
Уполномоченный по правам детей в Тюменской области Андрей Степанов высказался о трагедии.
— Мы когда видим такие вещи, это нас вдвойне потрясает. Это большая беда для нашего города, для нашего региона. Я не раз говорил, если эту ситуацию разбирать, анализировать, то первое и самое главное — эта девочка была лишена родительского присмотра и контроля. Об этом ранее говорил руководитель «Лизы Алерт». Безусловно, история этой семьи непростая. Но при всем этом и всем возмущении людей, куда смотрело государство, мы должны понимать, что вот эта грань между вмешательством государства в дела семьи и правом семьи, которое закреплено законом, решать свои вопросы самим, она очень призрачная, — сказал Степанов. — Потому что если очень часто в этой семье появлялись работники социальной службы, то был бы повод говорить, вот у нас ювенальная юстиция (включает жалобы на родителей в полицию или суд, которые обязаны незамедлительно проверить, как родители исполняют свои обязанности), жить спокойно не дают, лезут и лезут. При этом девочка находилась в публичном пространстве, она училась в школе, ее окружали люди. Но этот момент, когда абсолютно был утрачен родительский контроль, он и послужил этим последствиям и стал спусковым крючком к этой трагедии.
По словам Степанова, проще всего сейчас найти виноватого или виноватых.
— Чтобы определить кого-то виноватого, и тогда всем легче станет. Но я не только как должностное лицо, но и как гражданин и житель Тюмени, как взрослый человек, я тоже чувствую свою вину, что мы потеряли вот эту маленькую, наше маленькое солнышко. А мы все виноваты. Кто-то не увидел, кто-то не сказал, кто-то не досмотрел. Но вы понимаете, что родители дали ребенку жизнь, это налагает на них ответственность, пока не вырастишь ребенка. Прежде всего — это родительский контроль, который обеспечивает безопасность ребенка дома, во дворе, куда он двигается — на транспорте или пешком. Понятное дело, что в школе за этим будут следить образовательные учреждения, где-то в лагере детском — соответственно, коллектив лагеря, — объясняет омбудсмен.
Кроме этого, Андрей Степанов высказался и по тому поводу, много ли камер в городе или мало.
— Будто бы камеры могут спасти жизнь. Если в данном случае — они, конечно, бы облегчали бы поимку преступника и дали нам необходимый материал. Хотя мы видим результат — будет увеличено количество камер в системе «Безопасный город». К несчастью, это не только наша беда, такие трагедии случаются по всей России, пусть и редко. Это я не к тому, что кого-то хочу оправдать. Нет и нет. Я к тому, что это социальная беда, — высказывает специалист. — Это большое горе, и предсказать, где злодей появится и в каком обличье, наверное, невозможно. Построить абсолютно безопасное общество человечеству, к несчастью, пока еще, наверное, недостижимо. Это всё не про оправдание, это всё про то, что жизнь, здоровье — это бесценный дар и право любого ребенка и любого человека. И никто не имеет права отбирать у нас эту жизнь! Что надо сделать? Выстраивать такую систему безопасности, где каждая часть безопасности обеспечивается соответствующим уровнем исполнителей.
Андрей Крамарский, отец и председатель общественной организации «За безопасное детство», поделился мнением, почему в стране бесследно пропадают дети.
— Почему пропадают дети? Потому что не работает система профилактики. Например, освободившихся никто толком не контролирует. В Тюмени, например, система «Безопасный город» в данном случае не сработала (как она работает, вообще непонятно), хотя на нее потрачены огромные деньги. До сих пор никаких подвижек по Ане, Эдику, Насте Ложкиной, хотя прошло уже столько лет, большой вопрос — как работает следствие, — сказал Андрей Крамарский.
Уполномоченный по правам детей в Тюменской области Андрей Степанов добавил, как нужно прорабатывать с детьми вопросы безопасности.
— Нужно объяснять детям, кто для них является своим, а кто чужим. Нельзя говорить, что все взрослые незнакомые — они злые и опасные. Случись беда, кто поможет ребенку? Ребенок в любом случае не должен воспитываться в страхе перед всеми людьми, он должен понимать, что существуют опасные ситуации. Надо направлять свои усилия на ситуации, говоря о безопасности ребенка. Даже психологи утверждают, что никогда взрослый не будет просить помощи у ребенка, это абсурд. Если вашего ребенка просит кто-то помочь — это должна быть для вашего ребенка ситуация тревоги. Нужно через рассказы, игры и тренинги доводить до детей эти мысли. Что такое тренинги? Да пройдите с ребенком путь до школы и обратно. Несколько раз. Поиграйте с ним, вы его сначала научите, потом пусть он вас научит. Посмотрите, какой путь самый безопасный — самый оживленный, светлый, чтобы он проходил в поле зрения каких-то камер, и если возникнет ситуация, куда ребенок может обратиться, что сделать. Научите ребенка кричать, дети априори боятся кричать. У всех детей сейчас телефоны, закачивайте туда программы по слежению и обучению, — подытожил Степанов.
Официально
Анастасия Муравьёва пропала 30 июня 2021 года. Смотрите хронологию событий — что происходило на месте и как работали силовики после обнаружения тела девочки. Силовики докладывали о ситуации лично главе СКР Александру Бастрыкину. Тело девочки нашли в двух километрах от дома, в высокой траве у водоема. На протяжении всего дня мы рассказывали о поисках Насти Муравьёвой в онлайн-трансляции. А также публиковали реакцию родных погибшей девочки на страшную весть (дядя девочки до сих пор надеется, что всё это ошибка).
Поиски Насти были бесконечными: привлекали военных, оклеивали район Лесобазы листовками с информацией о девочке, следственные органы опрашивали родных. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. Редакция 72.RU в онлайн-режиме следила за тем, как ищут девочку.
Убийца еще не найден. По крайней мере, официально об этом никто не заявлял. Ходили разные домыслы и информация. Будто к этому причастен мужчина, который несколько дней назад завел двух мальчиков в подвал жилого дома, где совершил действия сексуального характера. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Следователи ранее заявляли, что нет фактов, указывающих на связь с пропажей девочки, но следователи проверяют все версии. Между тем, по информации осведомленного источника 72.RU, пока в деле Насти Муравьёвой нет подозреваемых. Официально правоохранители пока не говорят, причастен ли к убийству девочки маньяк.
Когда будут похороны девочки — неизвестно. Родные сообщат всю информацию позже.