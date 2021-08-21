«Маньяк услышал и вернул тело». Как в Тюмени полтора месяца искали девочку Настю. О ней вспомнила даже мать

— Мама (бывшая жена Сергея. — Прим. ред.) бросила детей в 2016 году. Я в это время отбывал наказание в ИК-2 за убийство. А она взяла и сдала детей в приют. Спасибо моей маме, она их забрала. А потом я вышел в 2019 году на свободу и взял их себе, — рассказал Сергей Муравьёв журналисту 72.RU.



Материнской заботы и любви Настя не знала с трех лет. Девочку бросили и отдали в детдом. Оттуда ее и брата забрала бабушка. А лето они проводили у отца. И это, к несчастью, не стало исключением. Доподлинно известно, что когда Настя пропала и ее искали уже несколько дней, к развернутому штабу поисков приходила мама Насти. Зачем она появилась — неизвестно.