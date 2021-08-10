«Крышка слетела. У отчима выпала и сломалась нога»: ритуальщики роняют гробы, путают покойников, зато дешево

В Новосибирской области сыну выдали тело не 59-летней матери, умершей от коронавируса, а совсем другого человека. Всё это выглядит просто зловеще, если учесть, какое горе от потери близких испытывают родные, а над ними шутят такие злые шутки.

Еще более чудовищный скандал с ритуальной службой произошел в городе Заволжье Нижегородской области.

Ритуальное агентство приезжает быстрее скорой

Раиса Лебедева, отчим которой во время погребения выпал из гроба, поделилась с корреспондентом NN.RU своей историей.

По словам девушки, муж мамы умер внезапно. Родственники нашли его мертвым на крыльце дома и сразу обратились в полицию и скорую. Но вместо стражей порядка и медиков на место моментально прибыли ритуальщики. Они уговорили семью погибшего предоставить организацию процессии им.

— Мы вообще не ожидали его смерти. Мама нашла его на пороге и позвонила моей сестре. Та сразу вызвала скорую помощь и выехала из Городца к ней. Пока она добиралась, ритуальная компания «Вечная память» уже была на месте. Никого еще не было. А они уже приехали. Кто им рассказал? Думаю, в скорой или полиции. Я приехала через 15 минут после того, как тело увезли на катафалке. Сначала всё было хорошо. Нам насчитали 38 тысяч. На следующий день мы посетили их контору. Цена поднялась до 59 тысяч. Но с этим никто, само собой, спорить не стал. Отдали им деньги, — делится собеседница.