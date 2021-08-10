«Крышка слетела. У отчима выпала и сломалась нога»: ритуальщики роняют гробы, путают покойников, зато дешево

Росстат подсчитал, что россияне стали экономить на ритуальных услугах. Смертность растет, по итогам первого квартала в России умерли 583,7 тысячи человек — на 123,7 тысячи, или 26,9% больше, чем год назад, достигнув показателей голодного 1947 года, а ритуальные агентства якобы недополучают деньги. Может, с этим связана серия скандалов, которая в последнее время прокатилась по стране. Об этом сообщают журналисты Сети городских порталов по всей стране. В Свердловской области, например, недавно родным выдали хоронить не их дедушку, а совершенно другого человека, умершего от ковида. Поскольку в закрытом гробу предусмотрено окошечко, родственники и заметили, что человек даже одет совсем в другую одежду. Совсем не те вещи передавали ритуальщикам. Заставили открыть гроб и правда обнаружили чужого человека. Родным удалось найти и проводить в последний путь своего дедушку, но натерпелись они немало. Ритуальщики просто перепутали две фамилии — Комар и Комаров.
В Новосибирской области сыну выдали тело не 59-летней матери, умершей от коронавируса, а совсем другого человека. Всё это выглядит просто зловеще, если учесть, какое горе от потери близких испытывают родные, а над ними шутят такие злые шутки.
Еще более чудовищный скандал с ритуальной службой произошел в городе Заволжье Нижегородской области.
Ритуальное агентство приезжает быстрее скорой
Раиса Лебедева, отчим которой во время погребения выпал из гроба, поделилась с корреспондентом NN.RU своей историей.
По словам девушки, муж мамы умер внезапно. Родственники нашли его мертвым на крыльце дома и сразу обратились в полицию и скорую. Но вместо стражей порядка и медиков на место моментально прибыли ритуальщики. Они уговорили семью погибшего предоставить организацию процессии им.
— Мы вообще не ожидали его смерти. Мама нашла его на пороге и позвонила моей сестре. Та сразу вызвала скорую помощь и выехала из Городца к ней. Пока она добиралась, ритуальная компания «Вечная память» уже была на месте. Никого еще не было. А они уже приехали. Кто им рассказал? Думаю, в скорой или полиции. Я приехала через 15 минут после того, как тело увезли на катафалке. Сначала всё было хорошо. Нам насчитали 38 тысяч. На следующий день мы посетили их контору. Цена поднялась до 59 тысяч. Но с этим никто, само собой, спорить не стал. Отдали им деньги, — делится собеседница.
Проблемы, по словам женщины, начались в день похорон. Во время отпевания прибыли гробовщики, которые должны были заниматься подготовкой могилы и переноской гроба. Один из них, по словам Раисы, был пьян.
— Пока батюшка вел отпевание, приехали эти молодые люди. На вид им было немного за тридцать. Не пожилые, здоровые, жилистые. По одному из них видно было, что он пьяный. У нас произошла проблема небольшая с могилой на кладбище. Мама и сестра поехали туда с ними на машине компании. Когда мама села к ним в «Газель», этот Роман убирал с сиденья чекушку водки. Когда мы отвозили отчима перед погребением на прощание с соседями к дому, этот молодой человек сидел в машине и пил пиво. Судя по банке, это была марка крепкого пива. Я обратила на это внимание мужа. Когда мы с супругом ехали на кладбище за их автомобилем, этот парень просто спал на переднем сиденье. Было видно, что он высунул руку из окна и положил на нее голову. На кладбище была выкопана могила. Но в пяти сантиметрах от нее стояла ограда. Они даже не подумали, как будут гроб опускать. Мне, мужу и племяннику пришлось втроем эту ограду тащить, чтобы можно было опустить тело, — рассказала женщина.
Погребение пошло не по плану. Пьяный сотрудник ритуальной компании, по словам Раисы, неправильно закрепил лямки на гробу с одной стороны.
— Ему помогал мой муж. Гробовщик был пьян в стельку. Начали опускать гроб. С одной стороны слетела та самая лямка. Она была со стороны ног. Гроб вниз полетел ногами. Крышка открылась, всё из него выпало. Все погребальные предметы выпали на землю. Нога у нашего дедушки (так называла отчима Раиса. — Прим. ред.) во время падения зацепилась за гроб, и ее сломало. Я кричала на всё кладбище. Мою старшую дочь еле откачали нашатырем. У нее тахикардия. Ее всю затрясло. Нам помогли гробовщики, которые работали на соседней могиле. Крышку до конца закрыть не могли. Всё так и закопали, — делится женщина пережитым.
Пожелали захлебнуться
На этом проблемы не закончились. Раиса приехала в ритуальную контору, чтобы пообщаться с руководством и рассказать о пьяном могильщике. Дозвониться до начальства ей помогла находившаяся на рабочем месте сотрудница. Вместо того чтобы просто извиниться и урегулировать ситуацию, директор компании, по словам женщины, сначала отрицал, что сотрудник пришел на работу пьяным, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.
— Позвонила генеральному директору. Я всё рассказала ему и спросила, как мы будем решать эту проблему. Он мне сказал, что у них пьяных на работе в тот день не было, и предложил свозить своего сотрудника на медосвидетельствование. Я согласилась. Сказала, чтоб брал его и вез проверяться. После этого он перестал отвечать на звонки. Сотрудница мне сказала, что его можно даже не ждать, так как он не приедет и трубку больше не возьмет. Больше мы с ним не общались. Потом мне другая работница ритуальной службы, Наталья, начала писать, что я вру и просто хочу оклеветать их компанию, затем угрожала. Написала, что я «захлебнусь». Но мне зачем тратить время, чтобы кого-то оклеветать? Мы с семьей должны сейчас молиться за нашего дорогого человека, а не разбираться с произошедшим, — рассказала корреспонденту женщина.
Извинений от начальства Раиса так и не дождалась. А в ритуальной компании работница предложила ей мизерную компенсацию «из своего кармана». При этом женщина выяснила, что Наталья, сейчас грозящая ей судом, живет вместе с тем самым гробовщиком Романом и, возможно, является его супругой. Также Раиса предоставила корреспонденту скриншот переписки с сотрудницей похоронного бюро.
На данный момент Раиса намерена обратиться в прокуратуру и полицию. Она собирается судиться с ритуальным бюро. Сама компания, по словам женщины, несколько лет назад уже попадала в неприятную историю. Тогда нижегородца пытались «похоронить» заживо. Якобы ритуальщики нашли его мать, пришли к ней на работу со всеми справками и договором на оказание услуг и сообщили о смерти сына. Женщине стало плохо. Пришлось вызвать скорую.
Население нищает, могильщики наглеют
Примечательно, что по данным Росстата, выручка ритуальных агентств по всей стране в первом полугодии 2021 года составила 36,9 миллиарда рублей. Рост за этот период зафиксирован на 9%. Люди стали больше экономить, заказывая погребение в похоронных бюро. Но эти самые похоронные бюро точно знают, что как бы они себя ни вели и какие цены ни задирали — без работы они не останутся.
Мы обратились к доктору экономических наук, профессору ННГУ Руслану Вакуленко, чтобы выяснить, почему людям стало труднее расплачиваться за ритуальные услуги.
— Это связано с тем, что происходит обнищание населения. Стоимость ритуальных услуг при этом растет. Есть определенный минимум, который на похороны дает государство. Его не всем хватает. Люди с низким заработком, которые считают каждую копейку и пользуются этими субсидиями, как-то стараются экономить на погребении. Те, у кого есть деньги, об этом меньше задумываются. Тут есть один нюанс. В этом бизнесе много конкуренции. Поэтому всё же возможность выбрать то, что по карману, остается у каждого, — отметил специалист.
Тут важно не нарваться на халтурщиков, которые, стараясь заработать, не видят, что творят.