Обманул даже ведущую Первого канала. Как авантюрист набрал взаймы миллионы рублей и пропал

— Из-за пандемии моя любимая помощница по саду Гуля из Таджикистана не смогла приехать, и поэтому мне нужен был дополнительный работник. Я дала объявление об этом в службу по поиску персонала, указала свой телефон. Через несколько дней позвонил парень, назвался Кириллом, сказал, что ему 29 лет, что он из поселка Шатки Нижегородской области, — рассказала Ольга Платонова.



Кирилл сообщил ведущей, что раньше он якобы работал бригадиром рабочих на севере и что его работодатель задолжал ему два миллиона рублей.



— Кинул его, когда бедный Кирилл из собственных денег выплачивал зарплату своим подчиненным. Мне это показалось странным, но рабочая сила была очень нужна, поэтому я и согласилась оставить его работать с проживанием, — говорит Платонова.



Претендент в помощники быстро втерся телеведущей в доверие, удивив ее своей работоспособностью.



— Он очень хорошо работал. Крышу красил, залезал в озеро, чтобы расставить там кувшинки — в общем, за любое дело брался и все получалось. Это меня и подкупило. Я стала ему доверять ездить на моей машине за покупками, заказывать стройматериалы и хозяйственные покупки, — рассказывает Ольга Платонова.

