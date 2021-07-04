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Обманул даже ведущую Первого канала. Как авантюрист набрал взаймы миллионы рублей и пропал

Полиция не видит состава преступления в действиях мужчины

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У телеведущей Ольги Платоновой хитрый работник выманил несколько сотен тысяч рублей

У телеведущей Ольги Платоновой хитрый работник выманил несколько сотен тысяч рублей

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29-летний Кирилл Ченьгаев набрал взаймы миллионы рублей у десятков людей. Для каждого он придумывал свою историю, зная, кого и чем можно разжалобить. Теперь кредиторы не могут стрясти с него долги, а полиция не знает, что предъявить авантюристу. NN.RU попробовал разобраться в ситуации, где фигурируют даже известные люди.

Талантливо втирался в доверие

Первой о своей печальной истории рассказала телеведущая Ольга Платонова, профессиональный садовод и дизайнер, известная благодаря различным «дачным» телепроектам — программам «Все в сад», «Дачные феи», «Фазенда» и другим. Ченьгаев «развел» ведущую на несколько сотен тысяч рублей.

— Из-за пандемии моя любимая помощница по саду Гуля из Таджикистана не смогла приехать, и поэтому мне нужен был дополнительный работник. Я дала объявление об этом в службу по поиску персонала, указала свой телефон. Через несколько дней позвонил парень, назвался Кириллом, сказал, что ему 29 лет, что он из поселка Шатки Нижегородской области, — рассказала Ольга Платонова.

Кирилл сообщил ведущей, что раньше он якобы работал бригадиром рабочих на севере и что его работодатель задолжал ему два миллиона рублей.

— Кинул его, когда бедный Кирилл из собственных денег выплачивал зарплату своим подчиненным. Мне это показалось странным, но рабочая сила была очень нужна, поэтому я и согласилась оставить его работать с проживанием, — говорит Платонова.

Претендент в помощники быстро втерся телеведущей в доверие, удивив ее своей работоспособностью.

— Он очень хорошо работал. Крышу красил, залезал в озеро, чтобы расставить там кувшинки — в общем, за любое дело брался и все получалось. Это меня и подкупило. Я стала ему доверять ездить на моей машине за покупками, заказывать стройматериалы и хозяйственные покупки, — рассказывает Ольга Платонова.

Ведущая Ольга Платонова высоко ценила рабочие качества нового сотрудника

Ведущая Ольга Платонова высоко ценила рабочие качества нового сотрудника

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Она переводила на банковскую карту Кирилла деньги на расходы, но заказы не получала. «Доставка барахлит», — объяснял он ей и брал очередную сумму.

— А потом он попросил оплату за шесть месяцев вперед, сказал, что ему нужны деньги, чтобы заплатить юристу, который заставит его должника-работодателя вернуть ему два миллиона. Написал расписку, потом стал просить взаймы еще денег. Тут я почуяла неладное, и он, видимо, это заметил. В какой-то момент он просто пропал. Как выяснилось, до этого он успел занять по 30–40 тысяч у каждого из моих работников, — говорит телеведущая.

Заказы, оформленные через интернет, по словам Ольги, оплачены тоже не были — то есть все деньги, что она переводила Кириллу, тот просто оставлял себе.

— А спустя некоторое время мне еще пришли штрафы за нарушения ПДД на Рижском шоссе. Я поняла, что ночью он без спросу взял мою машину, чтобы перевезти сумку с вещами к своей новой жертве — очередному работодателю, — предположила Ольга Платонова.

От двух тысяч до миллиона

После того, как Ольга Платонова рассказала обо всём этом в блоге в Instagram, ей посыпались сообщения от жителей Шатков — как выяснилось, десятки людей попали точно в такую же ситуацию. Причем суммы, которые брал у них Кирилл, оказались самыми разными — от двух тысяч до миллиона рублей.

— Мы с Кириллом давно были знакомы, даже дружили, я считал его очень хорошим человеком. Да и нередко, в общем-то, друг у друга деньги занимали, и все было в порядке. Поэтому, когда он в очередной раз попросил взаймы, я ничего не заподозрил. Дал 190 тысяч рублей, 60 тысяч он потом отдал, а вот 130 тысяч, даже чуть побольше, до сих пор должен. Не знаю, почему он стал так собирать деньги взаймы. Думаю, это либо действительно какие-то проблемы с работой, либо зависимость — игры или что-нибудь такое, — предположил в беседе с NN.RU знакомый Кирилла Ченьгаева Александр (имя изменено. — Прим. авт.).

— Я поверил ему, потому что мы работали вместе. Он был моим начальником участка на Севере. Прошлой зимой Кирилл попросил в долг 60 тысяч, и я ему их дал. Обещал быстро вернуть, потом буквально каждый день «кормил завтраками» — но так ничего и не отдал, — рассказал NN.RU Владимир Медис.

Некоторые кредиторы, отчаявшись получить от Ченьгаева деньги, даже требовали у него записать на видео обещание отдать долг. Тот охотно записывал и клятвенно обещал оперативно расплатиться, а в противном случае совершить с собой различные страшные вещи — например, сесть на черенок лопаты или отрубить руку.

Шатки — рабочий поселок в Нижегородской области, в 150 километрах от Нижнего Новгорода

Шатки — рабочий поселок в Нижегородской области, в 150 километрах от Нижнего Новгорода

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— С Ченьгаевым я познакомился на Сабетте (вахтовый поселок в Ямало-Ненецком автономном округе. — Прим. авт.), когда устраивался на работу. Мне его порекомендовал наш общий знакомый Александр — которого, кстати, он тоже обманул. Я тогда был дома, без работы, а Александр предложил съездить на Север поработать. За Ченьгаева он замолвил словечко, что на него всецело можно положиться. Вот я и доверился — одалживал ему на закупку материалов, оборудования, инструмента. Еще он просил на выплату якобы зарплаты рабочим, которые очень сильно нуждаются в связи с ипотеками, кредитами и прочим. Говорил: «Ну ты всё равно сейчас на вахте, а по окончании я с тобой рассчитаюсь». В общей сумме он у меня одолжил 192 тысячи рублей. А потом рассказывал всяческие сказки о том, как вернет мне эти деньги. То — будто их привезут прямо к порогу квартиры и передадут моей маме в руки. То — будто у него арестовали счета, поэтому снять деньги пока не получается, но эту проблему он вот-вот решит, — еще одну историю общения с Кириллом Ченьгаевым поведал NN.RU Сергей Емелин.

Выманивая деньги у знакомых, Ченьгаев не стеснялся выдумывать любые истории — так, Сергею Ермолаеву он заявил, что его сестра находится на грани жизни и смерти, и чтобы спасти ее, срочно необходима крупная сумма.

— Сказал, что его сестру сбила машина, что нужна срочная операция, попросил 450 тысяч рублей. Отношения у нас были хорошие, я ему верил, поэтому дал деньги. А потом оказалось, что ничего подобного с его сестрой не происходило. В итоге не вернул мне ни копейки, а в полиции и в суде нас разворачивают — мол, это ваши дружеские отношения, ничего поделать не можем, — рассказал NN.RU Сергей Ермолаев.

И всё же остается вопрос — почему все эти люди так доверяли Ченьгаеву?

— На самом деле это весьма распространенная ситуация — если человек хоть немного знаком и если нет негативной истории, люди обычно доверяют. И это нормально, такие уж люди существа — более того, если бы такого доверия не было, то и общества не могло бы быть. А недоверие расценивается как что-то плохое: «Да мы же друг друга знаем, как ты можешь во мне сомневаться?». Зачастую человеку проще дать, что от него просят, чтобы не чувствовать себя неловко. Этим и пользуются мошенники. Даже минимального знакомства, а то и просто какого-то объединяющего признака («О, ты из такого-то города? И я оттуда!») достаточно, чтобы человек оказался на крючке. Противостоять обману и распознавать нечестного человека надо учить с самого детства, — объяснил NN.RU специалист по конфликтологии, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, судебный эксперт по уголовным делам, связанным с психологическим насилием, Евгений Волков.

Почему бездействует полиция?

Несмотря на крупные суммы, в возбуждении уголовных дел пострадавшим в основном отказывают — правда, не все и обращались в полицию, многие уже считают это бессмысленным. Жители Шатков подозревают, что секрет в том, что отец Кирилла — владелец местной службы такси и близкий друг начальника местного отделения полиции. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали NN.RU, что причина отказа в возбуждении уголовных дел вполне объяснима — дело в том, что его действия сложно квалифицировать как мошенничество.

— В ОМВД России по Шатковскому району поступило восемь заявлений от граждан о якобы незаконных действиях 29-летнего местного жителя, который, со слов заявителей, брал деньги, а обратно не возвращал. По всем обращениям проведены проверки. По результатам одной из них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По шести заявлениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в данных случаях усматриваются гражданско-правовые отношения. По еще одному обращению материалы проверки направлены по территориальности в другой регион, — сообщили в пресс-службе ведомства.

— Действительно, если он писал расписки о том, что планирует вернуть деньги — привлечь его за мошенничество становится сложнее. Для мошенничества нужен преступный умысел, а он ведь уверял, что собирается всё отдать. Зацепки тут могут быть такие: либо при составлении расписки он указал заведомо ложную информацию, к примеру, об уровне своего дохода, либо его доходы вообще не позволяли ему выплачивать долги. Еще можно попробовать доказать, что он не провел ни одного платежа по долгам — если так и было, — прокомментировал NN.RU юрист Тимур Валияров.

Сейчас пострадавшие объединяются, чтобы вместе добиться наказания для Кирилла Ченьгаева. NN.RU будет следить за развитием событий.

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