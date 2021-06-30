Большой куш: новосибирцы украли 6 миллионов у 352 россиян

Трое новосибирцев предстанут перед судом за преступления, предусмотренные
— По версии следствия, в период с января по апрель 2020 года участники размещали в сети Интернет на сайте интернет-магазина информацию о продаже автомобильных шин и дисков по цене ниже рыночной. После поступления заказов злоумышленники сообщали потерпевшим ложные сведения о товаре, обещали доставить его почтой и убеждали граждан перечислить денежные средства якобы в счет оплаты товара на указанные ими счета, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Товар покупателям новосибирцы не направляли, а похищенные деньги перечисляли по сфальсифицированным платежным документам. Затем эти деньги они снимали через электронные средства платежей. В общей сумме новосибирцы украли более 6 миллионов рублей.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.
На минувшей неделе стало известно, что задержание заместителя руководителя VIP-отделения Альфа-Банка Алины Третьяковой по делу о хищении из ячеек 300 миллионов признано незаконным.