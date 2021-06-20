Громкое убийство американки в России: почему с Кэтрин Сироу, служившей морпехом США, расправился уголовник-рецидивист

Спустя два дня активных поисков в Нижегородской области нашли пропавшую
Россия интересовала с детства
Кэтрин Сироу родилась в городе Новый Орлеан в штате Луизиана в
Закончив службу в армии в
После окончания вуза Кэтрин решила уехать в Россию и выучиться на юриста. Впервые она появилась в Нижнем Новгороде
По словам Лилии Ерушкиной, начальника отдела приема и академического сопровождения иностранных студентов ННГУ, Кэтрин была доброжелательной и неконфликтной студенткой:
— При обучении на неродном языке совершенствование речи происходит каждый день. Конечно, бывает нелегко, особенно с профессиональной юридической лексикой, но девушка прилагала большие старания. На бытовом русском языке она говорила с акцентом, но довольно хорошо. Вообще Кэтрин можно охарактеризовать только с положительной стороны: ответственная, старательная. Каких-либо сложностей за время учебы у нас с ней не возникало. Ей нравился русский язык, нравилась наша страна и ее люди. Сегодня нам всем очень тяжело. Мы были и остаемся на связи с мамой Кэтрин.
Друзьям Кейт рассказывала, что Россия интересовала ее с детства. С
В Нижнем Новгороде Кейт сначала жила в так называемой принимающей семье. Это люди, которые берут на себя роль семейного окружения для иностранного студента или школьника на продолжительное время. Позже девушка сняла себе отдельную квартиру в пригороде: ее привлекла низкая стоимость жилья — всего
Несмотря на переезд, Кейт продолжала поддерживать отношения со своей «мамой» в России. Именно эта женщина первой забила тревогу, когда американка перестала выходить на связь.
Друзья рассказывают, что она почти не делилась о личной жизни, знали только, что в прошлом году Кэтрин встречалась с нижегородским военнослужащим по имени Иван в течение нескольких месяцев. После расставания они продолжали поддерживать связь — в последний раз переписывались за день до исчезновения девушки.
Кроме учебы Кэтрин преподавала английский язык в одной из частных школ Нижнего
Новгорода. У нее были большие планы на будущее: она собиралась развивать личный инстаграм и регистрироваться как самозанятая, чтобы давать уроки как тьютор. На
Нашли благодаря биллингу
Кэтрин Сироу пропала вечером 15 июня. Последнее, что она успела сделать — отправить матери в Соединенные Штаты сообщение, что находится в машине с незнакомцем. «Надеюсь, меня не похитят», — добавила девушка. Позднее следователи сообщили, что неизвестных могло быть несколько — но задержали в итоге лишь одного.
Поиски пропавшей, к сожалению, начали не сразу. Хотя близкие друзья Кэтрин быстро заподозрили неладное, когда она перестала выходить на связь, начать распространять ориентировки поисковики смогли лишь после того, как служба безопасности университета имени Лобачевского заявила о ее пропаже в полицию. Родители девушки живут в Калифорнии, и из-за
Корреспондент NN.RU Мира Майнд приняла участие в поисках Кэтрин и в составе отряда добровольцев исследовала около 10 километров местности в районе Линды — места, где, согласно данным биллинга, телефон Кэтрин в последний раз поймал связь. Биллинг показал возможные места пропажи и на территориях садовых участков, и на месте первых поисков — программа выдала весьма обширный ареал территории. Но ни прочесывание леса, ни обход садов не дали никакого результата. На ночь поиски временно приостановили.
На следующий день следователи обратились к нижегородцам за помощью — граждан просили просмотреть свои видеорегистраторы и камеры. Удалось выяснить, что за несколько часов до пропажи Кэтрин заходила в магазин. Выглядела она на тот момент вполне спокойной.
А рано утром 19 июня чаты волонтеров-поисковиков облетело сообщение: «Найдена, погибла!». Тело с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в поле, совсем близко от того места, где Кэтрин искали еще
После обнаружения тела Кэтрин Сироу уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, подозреваемый в убийстве девушки уже задержан.
— 15 июня 2021 года около половины седьмого вечера девушка вышла из дома, где постоянно проживала, затем села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино в Борском районе Нижегородской области. В результате масштабной поисковой операции рано утром
По неофициальным данным, задержать подозреваемого удалось благодаря биллингу телефона. Сотрудники правоохранительных органов засекли данные другого человека, находившегося примерно в то же время в том же месте, причем точки совпадали длительное время.
По подозрению в убийстве Кэтрин был задержан
Другой телеграм-канал, «112», сообщает, что причиной убийства как раз и стало то, что Кэтрин угрожала мужчине заявить в полицию, что он якобы изнасиловал ее на вечеринке. Тот же телеграм-канал приводит переписку с матерью девушки, где та сообщает, что Кэтрин проводила всё свое свободное время с компанией нескольких близких друзей, а вот бойфренда у нее не было.
Следователи отмечают, что задержанный активно сотрудничает со следствием. Сейчас проводятся действия для закрепления доказательной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Теории заговора
Во время поисков Кэтрин Сироу в комментариях под постами в соцсетях развернулся настоящий кружок конспирологов. До сих пор поклонники теорий заговоров строят предположения о том, что американка была секретным агентом, разведчицей или шпионкой. Высказывались версии, что ее могли убрать по политическим мотивам. Все, по чудовищному совпадению, произошло накануне встречи президентов России и США. Журналисты NN.RU попросили генерал-майора ФСБ в отставке, бывшего разведчика и экс-руководителя Управления правительственной информации Александра Михайлова прокомментировать эти идеи.
— Что она могла вынюхивать в Нижнем Новгороде? Она жила здесь много лет, ни от кого не скрывалась. У нас просто какая-то страна сплетен и слухов, особенно когда что-то касается американских граждан. Без точного понимания, что именно произошло, все версии лишены всякого смысла. Мы имеем дело с трагедией, и педалировать здесь какие-то конспирологические теории просто дико.
По мнению Михайлова, если всё-таки подтвердится бытовая версия, то США, скорее всего, не будут проводить какое-либо дополнительное собственное расследование. Однако если в этом деле российские силовики будут соблюдать чрезмерную секретность, их американские коллеги могут тоже заинтересоваться убийством.
«Влюбилась в Россию и хотела остаться»
Бывший журналист NN.RU и близкий друг Кейт Александр Токарев рассказывает, что с Кэтрин их познакомил несколько лет назад общий друг — американец Кевин, также живущий в Нижнем Новгороде.
— Мы встретились на какой-то вечеринке, и я сразу обратил внимание на ее татуировки. У Кейт их много, и они буквально «партаки» — расплывчатые такие. Я спросил, принято ли в Штатах бить так. А она ответила, что служила в морской пехоте, и татуировки все оттуда. Ну и разговорились, конечно, на этой почве. Изначально хотел сделать с Кэтрин интервью — а получилось, что стали хорошими друзьями.
Интервью с Кейт на NN.RU в итоге действительно вышло — это очень смешной и трогательный разговор о нижегородских новостях и разнице менталитетов.
Упомянутый выше Кевин Янгблад — гражданин США, переехавший жить в Нижний Новгород. Парень познакомился с Кэтрин на дне рождения преподавательницы английского из университета.
— Мы говорили со студентами, и она заметила, что у меня чистый американский акцент. Сразу обратила внимание, мы разговорились, потом я пригласил ее на вечеринку. Кейт была доброй, но в то же время и сильной. Она никогда ничего не боялась. Думаю, она влюбилась в Россию и в Нижний Новгород сразу. В последний раз, когда мы общались, она говорила, что хочет остаться здесь на много лет. Возможно, навсегда.
Еще один друг Кейт — Николай Дерюгин — подчеркнул в разговоре с нами, что девушка производила впечатление человека, адекватного буквально во всем, несмотря на армейское прошлое.
— Она мне сразу понравилась как человек — а это происходит крайне редко. У нее не было ни намека на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — Прим. ред), которое часто встречается у военных, прошедших горячие точки. И ни намека на формализованное мышление, так свойственное людям из этой сферы в России. С Кейт всегда было интересно. Даже притом, что я плохо знаю английский, а она не идеально говорила на русском, мы смогли обсудить много тем — то же оружие, например, и ее службу в Афганистане. Она, как и многие военные, не любила говорить о войне — а ведь у нее были и боевые вылеты, и подтвержденные убийства врагов. Еще Кейт всегда могла за себя постоять. Ответственный, целеустремленный и волевой человек, каких сейчас мало.