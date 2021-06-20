Громкое убийство американки в России: почему с Кэтрин Сироу, служившей морпехом США, расправился уголовник-рецидивист

Следователи отмечают, что задержанный активно сотрудничает со следствием. Сейчас проводятся действия для закрепления доказательной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.



Теории заговора



Во время поисков Кэтрин Сироу в комментариях под постами в соцсетях развернулся настоящий кружок конспирологов. До сих пор поклонники теорий заговоров строят предположения о том, что американка была секретным агентом, разведчицей или шпионкой. Высказывались версии, что ее могли убрать по политическим мотивам. Все, по чудовищному совпадению, произошло накануне встречи президентов России и США. Журналисты NN.RU попросили генерал-майора ФСБ в отставке, бывшего разведчика и экс-руководителя Управления правительственной информации Александра Михайлова прокомментировать эти идеи.

— Что она могла вынюхивать в Нижнем Новгороде? Она жила здесь много лет, ни от кого не скрывалась. У нас просто какая-то страна сплетен и слухов, особенно когда что-то касается американских граждан. Без точного понимания, что именно произошло, все версии лишены всякого смысла. Мы имеем дело с трагедией, и педалировать здесь какие-то конспирологические теории просто дико.

По мнению Михайлова, если всё-таки подтвердится бытовая версия, то США, скорее всего, не будут проводить какое-либо дополнительное собственное расследование. Однако если в этом деле российские силовики будут соблюдать чрезмерную секретность, их американские коллеги могут тоже заинтересоваться убийством.



«Влюбилась в Россию и хотела остаться»



Бывший журналист NN.RU и близкий друг Кейт Александр Токарев рассказывает, что с Кэтрин их познакомил несколько лет назад общий друг — американец Кевин, также живущий в Нижнем Новгороде.

— Мы встретились на какой-то вечеринке, и я сразу обратил внимание на ее татуировки. У Кейт их много, и они буквально «партаки» — расплывчатые такие. Я спросил, принято ли в Штатах бить так. А она ответила, что служила в морской пехоте, и татуировки все оттуда. Ну и разговорились, конечно, на этой почве. Изначально хотел сделать с Кэтрин интервью — а получилось, что стали хорошими друзьями.

Интервью с Кейт на NN.RU в итоге действительно вышло — это очень смешной и трогательный разговор о нижегородских новостях и разнице менталитетов.



Упомянутый выше Кевин Янгблад — гражданин США, переехавший жить в Нижний Новгород. Парень познакомился с Кэтрин на дне рождения преподавательницы английского из университета.

— Мы говорили со студентами, и она заметила, что у меня чистый американский акцент. Сразу обратила внимание, мы разговорились, потом я пригласил ее на вечеринку. Кейт была доброй, но в то же время и сильной. Она никогда ничего не боялась. Думаю, она влюбилась в Россию и в Нижний Новгород сразу. В последний раз, когда мы общались, она говорила, что хочет остаться здесь на много лет. Возможно, навсегда.

Еще один друг Кейт — Николай Дерюгин — подчеркнул в разговоре с нами, что девушка производила впечатление человека, адекватного буквально во всем, несмотря на армейское прошлое.

— Она мне сразу понравилась как человек — а это происходит крайне редко. У нее не было ни намека на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — Прим. ред), которое часто встречается у военных, прошедших горячие точки. И ни намека на формализованное мышление, так свойственное людям из этой сферы в России. С Кейт всегда было интересно. Даже притом, что я плохо знаю английский, а она не идеально говорила на русском, мы смогли обсудить много тем — то же оружие, например, и ее службу в Афганистане. Она, как и многие военные, не любила говорить о войне — а ведь у нее были и боевые вылеты, и подтвержденные убийства врагов. Еще Кейт всегда могла за себя постоять. Ответственный, целеустремленный и волевой человек, каких сейчас мало.