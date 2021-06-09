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Тема дняДва влиятельных депутата попали под уголовные дела

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Жилье для туристов: как выглядит дом, из-за которого в Сочи застрелили двух приставов

Здание было построено незаконно

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Вот из этого домика вышел стрелок навстречу приставам

Вот из этого домика вышел стрелок навстречу приставам

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Сегодня в Сочи произошло двойное убийство: мужчина застрелил судебных приставов, которые приехали с постановлением о сносе принадлежащей ему незаконной постройки. Также пострадал рабочий, который должен был заниматься сносом, но ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Задержанный в результате происшествия Вартан Кочьян заявил, что постройка стоит на земле его родителей, а власти не давали оформить недвижимость и хотели забрать территорию, чтобы сделать на ней магазины и ларьки.

— Люди 55 лет пользуются этой землей, а тут пришли какие-то негодяи от власти, которые решили забрать землю, — сказал Кочьян. — Это родительская земля <...> Так что не верьте продажным [властям]. Половина судей непорядочные... Жаль, что на старости лет я так закончу свою жизнь — в тюрьме, что еще сказать?

Часть незаконных построек уже снесли

Часть незаконных построек уже снесли

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По словам местных жителей, свою постройку задержанный сдавал туристам

По словам местных жителей, свою постройку задержанный сдавал туристам

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Как рассказали корреспонденту 93.RU местные жители, постройки возвели жильцы стоящих рядом двухэтажных домов. Кто-то использовал их в качестве кладовок, а стрелок, по их словам, сдавал свою постройку людям. Возведенные объекты признали незаконными, поскольку стоят вплотную к железной дороге — это зона отчуждения, на которой не может быть никаких строений.

Все подробности происшествия можно найти в онлайн-трансляции 93.RU.

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Сочисамостройубийство
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