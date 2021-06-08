«Он ее избивал и унижал, а она прощала»: история гибели 17-летней Даяны, ставшей жертвой диджея из кафе

История гибели 17-летней Даяны из Тюмени вызвала шок в городе. Тело вчерашней школьницы нашли под окнами дома, девушка упала с высоты четвертого этажа. Позже стало известно, что молодую и красивую девочку постоянно избивал и унижал ее молодой человек. Все это происходило в его квартире. Соседи периодически слышали крики и ссоры, но не обращались в полицию, думая, что это ничего не решит. На садиста, который держал в страхе свою девушку, не могли воздействовать ни общие друзья, ни родители Даяны, ни даже решение девушки уйти от него. Наоборот, это разозлило его еще больше. Тут практически повторилась история Веры Пехтелевой из Кемерово, которую отставной жених убивал долгое время, соседи звонили в полицию, но так и не смогли дозвониться.
В случае с Даяной все повторилось. Девушка, объявив о разрыве отношений, решилась поехать в гости к своему уже бывшему парню. Судя по всему, между ними произошел конфликт, после которого девушка погибла. В этом случае соседи слышали шум, но в полицию не звонили.
Что происходило за несколько дней до трагедии, почему Даяна ушла от молодого человека и что рассказывают близкие девушки и парня, которого сейчас обвиняют в убийстве, — в тексте Марии Токмаковой.
Как и где школьница познакомилась со взрослым парнем?
Даяна рано повзрослела и стала самостоятельной. Она окончила 9 классов в 2020 году. Планировала вместе с подругой поступить в колледж на парикмахера. Около четырех лет девушка была в отношениях с 25-летним Нурланом. Молодые люди познакомились в кафе, где он работал диджеем. Тогда Даяна еще училась в школе.
Мать девушки говорит, что она была против отношений несовершеннолетней дочери и взрослого парня, но ничего не сумела сделать.
Вот что рассказывает Галина Терентьева:
— Я пыталась достучаться и пообщаться с Нурланом, но тот не шел на контакт и даже заблокировал меня в соцсетях. В один момент Даяна сказала, что хочет пожить отдельно. Она говорила, что стала жить с девочкой, со своей подругой. Мы созванивались и переписывались. Видимо, обманывала меня, потому что после трагедии я узнала, что жила она у него. И все эти побои он ей причинял. А недавно она вернулась домой, сказала, что поняла, с каким человеком была вместе. Она называла себя трудным подростком. Он ей так говорил. А я ей говорила, что не надо никого слушать. Когда она вернулась домой, то стала очень спокойной. Даже поверить в это я не могла, думала, что всё теперь изменится.
Мама девушки говорит, что Нурлан стал преследовать Даяну после расставания. За несколько дней до случившегося девушка рассказала своей матери, что ей от бывшего возлюбленного поступали угрозы. Но всерьез никто их не воспринял и не стал обращаться в полицию.
За несколько дней до гибели жаловалась на бывшего
Соседи Даяны и ее молодого человека говорят, что вместе видели их редко, но иногда слышали, как пара ругалась. Жители объясняют: подобные крики и шум в их доме — совершенно не редкость. Жильцы дома часто пьют, ругаются и дерутся.
— В последние дни мая я слышала крики. Не знаю, из их ли квартиры. Они бегали по коридору. До этого, когда этажом ниже тоже скандалила пара, я вызывала полицию. Они приехали, постучали в дверь и уехали. В этот раз я и не стала вызывать полицию, — сказала соседка.
Другой сосед подтвердил, что слышал крики и беготню в общем коридоре за пару дней до трагедии. Мужчине сложно сказать, были ли это Даяна и Нурлан. Молодые люди с соседями не особо общались.
— Я знаю про трагедию. Криков ни ночью, ни утром не слышала. Утром, может где-то в 07:00 утра, к нам приезжала полиция, у людей брали показания. Нам сказали, что девушка упала из окна. В лицо их плохо знаю, но, мне кажется, я их видела. Не знаю, шумели ли они периодически, но в нашем доме постоянно шумят, — сказала женщина.
Близкие погибшей говорят, что причиной расставания с Нурланом стало то, что он обижал и бил Даяну. Девушка опасалась за свою жизнь, но при этом уговаривала близких не обращаться в полицию.
— Он поднимал на нее руку, унижал, и в итоге они расстались. Это произошло недавно. Тогда он стал ее преследовать, а также угрожать. Это она мне говорила за три дня до гибели. Незадолго до смерти Даяна проходила стажировку в одном из магазинов. А он (молодой человек. — Прим. ред.) всё время следил за ней и ждал возле работы, — рассказала Галина Терентьева.
В конце мая, 30 числа, девушка была на рабочем месте. По одной из версий, о которой рассказали подруги матери Даяны, Нурлан ее поджидал с работы и затем увез к себе домой. По другой — девушка сама села в машину к бывшему парню и его другу.
Что рассказал свидетель, видевший пару за день до трагедии
Близкий друг Нурлана говорит, что его приятель — обычный парень. Мужчина рассказал корреспонденту 72.RU, что видел Даяну и Нурлана в день трагедии. Он отвозил их домой.
— Как и любой человек, он со своими минусами и плюсами. Знаю его с детства, он переехал в Тюмень в 6–7 классе. С того момента и по сегодняшний день мы хорошо общаемся. Их отношения (имеется в виду Даяны и Нурлана) были сложными, они ссорились. С мамой у них были тоже сложные отношения. Про это Даяна говорила мне сама, — сказал близкий друг Нурлана.
По словам мужчины, за несколько часов до случившегося он вместе с Нурланом подъехал к торговому центру, в котором девушка проходила стажировку.
— Она увидела меня, поздоровалась, была в нормальном настроении, даже улыбнулась. Потом я отвез их домой, к Нурлану, дальше меня с ними не было. Что между ними произошло — мне неизвестно, если честно. Я даже не сразу узнал, что такая ситуация произошла. Узнал про трагедию только вечером от общих знакомых. В тот день я увидел в соцсетях у ее подруги прощальное сообщение, — вспоминает мужчина.
«Он ее избивал, а она прощала его»
Подруга Даяны рассказала про то, какой была девушка и что с ней происходило в последние дни.
— Даяна была самым добрым человеком, никогда ни в чем не отказывала. Она всегда приходила на помощь, когда кто-то в этом нуждался. Была открыта для всех. Ее знает много кто в Тюмени, и мало кто скажет, что она плохой человек, — говорит приятельница Даяны. — Правда, она всегда нуждалась в помощи и защите от Нурлана. Он постоянно избивал ее, а она прощала его. Мне кажется, она боялась его или на самом деле как маленькая, наивная девочка влюбилась в него.
Девушка добавила, что Даяна часто пряталась от своего парня.
— Мы как ни увидимся, она постоянно боялась куда-либо идти, думая, что там может быть он. У нее и с мамой были не очень хорошие отношения, потому что она была против отношений Даяны и Нурлана. После того как Даяна последний раз рассталась с Нурланом, они помирилась с мамой, и она переехала жить к ней, — добавила подруга погибшей девушки.
День трагедии
В день трагедии, вечером 30 мая, Даяна и Нурлан находились дома у молодого человека. С высоты четвертого этажа Даяна упала спустя несколько часов, ранним утром 31 мая. Сообщение в скорую помощь поступило в 05:34. Медики приехали на адрес через 11 минут. Они боролись за жизнь Даяны, проводили реанимацию, но травмы оказались очень тяжелыми, в их числе разрыв легкого. Девушка скончалась в машине скорой помощи.
О смерти дочери ее мама узнала тем же утром. Трагичную новость ей сообщила работница школы, попросив связаться с сотрудниками полиции.
Официально
Молодого человека, которого обвиняют в убийстве 17-летней Даяны Терентьевой, суд отправил в СИЗО.
— По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в региональном СКР. — По версии следствия, 31 мая в результате произошедшего конфликта между мужчиной 1996 года рождения и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения тела, несовместимые с жизнью. Молодой человек задержан, он заключен под стражу.
До сих пор непонятно, как девушка упала из окна и был ли причастен к этому ее парень. Следователи продолжают опрашивать родных и близких погибшей Даяны Терентьевой, выясняют характер взаимоотношений между погибшей и обвиняемым. По делу назначен ряд экспертиз. Главный вопрос — выпала Даяна из окна сама или ее выбросили — пока остается без ответа. Пока следователи не готовы рассказать об этом. Как и о том, признался ли мужчина в убийстве возлюбленной.
Психолог и адвокат — про агрессоров
Мы поговорили с психологом и адвокатом о том, что делать, если вы или ваши близкие оказались жертвой домашнего насилия. По их словам, самый опасный период — после ухода от тирана. Эксперты утверждают, что женщины, живущие с агрессорами, находятся под сильным психологическим прессингом. Уйти им бывает очень сложно, поскольку они находятся в подавленном, угнетенном состоянии.
— Если близкие люди видят, что женщина живет в таких условиях, то они должны постараться убедить ее обратиться за помощью. В полицию, к психологу, в центр социальной помощи. Настаивать на этом. Немаловажным будет поддержать человека в принятии такого решения, поскольку бывает, что жертвам элементарно некуда идти, — рассказала Алена Чайковская, ведущий психолог центра «Семья».
По словам специалиста, такие токсичные отношения развиваются по стандартной спирали: конфетно-букетный период — раздражение — агрессия и так бесконечно по кругу. Если женщина никуда не обращается, то каждый раз приступы агрессии будут жестче. И если мужчина один раз поднял руку, то вероятность того, что он сделает это еще не раз, если жертва останется, близка к 100%.
— Самый опасный период наступает после ухода от тирана, когда он начинает преследовать женщину. В такой период она не должна оказаться с проблемой один на один. Важно придать огласке ситуацию, не держать ее втайне от близких людей. Последние, в свою очередь, должны стараться убедить женщину обратиться за помощью. Сбегать, уезжать куда-то — это тоже не всегда помогает, тем более что вечно где-то прятаться же невозможно, — считает Алена Чайковская.
Психолог рекомендует жертвам домашнего насилия не молчать, обращаться в полицию по факту угроз, избиений, рассказывать о произошедшем родственникам и друзьям. Адвокаты тоже настаивают на том, что нужно обращаться в полицию с заявлениями, даже если вы знаете, что вам откажут.
— Преследования фактически у нас в стране никак не наказываются. Если за тобой кто-то ходит по пятам, косо на тебя смотрит, то поделать с этим что-то нереально. Исходя из практики, и за словесные угрозы человеку ничего не будет, такими делами просто никто не занимается. Завести дело могут, только если угрозы будут сопровождаться насилием, то есть у человека есть травмы и доказательства того, что угрозы действительно звучали. В этом случае могут возбудить уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», — рассказала адвокат Елена Шихова. — Обычно подобные заявления об угрозах или побоях попадают участковым. А они и в силу того, как устроена система, и в силу большой загруженности иногда просто физически не могут успеть отработать все материалы.
Другие трагедии
Всю страну потрясла история про 23-летнюю Веру Пехтелеву, которую убил год назад ее бывший парень Владислав Канюс, когда она пришла в его квартиру, чтобы забрать вещи. Ночью соседи услышали из квартиры крики о помощи и начали звонить в службу 112. Они сделали по меньшей мере 7 звонков с просьбой прислать наряд полиции, но никто на вызов так и не приехал. Когда соседи вместе с братом Владислава взломали дверь, Вера уже была мертва.
До этого мы писали про приговор убийце Ирады Москвиной. Андрея Москвина, бывшего мужа тюменки, признали виновным в ее убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима еще в 2018 году. Андрей Москвин пришел на работу к своей бывшей жене Ираде, чтобы якобы решить вопросы по воспитанию ребенка. Во время разговора он достал нож и несколько раз ударил ее в живот. Коллеги тюменки, услышав крики, выбежали в коридор и увидели окровавленную Ираду, которая держалась за живот. Они вызвали скорую, но спасти женщину не удалось. Ирада Москвина скончалась в больнице через пять дней после нападения.