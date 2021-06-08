«Он ее избивал и унижал, а она прощала»: история гибели 17-летней Даяны, ставшей жертвой диджея из кафе

О смерти дочери ее мама узнала тем же утром. Трагичную новость ей сообщила работница школы, попросив связаться с сотрудниками полиции.

Официально

Молодого человека, которого обвиняют в убийстве 17-летней Даяны Терентьевой, суд отправил в СИЗО.



— По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в региональном СКР. — По версии следствия, 31 мая в результате произошедшего конфликта между мужчиной 1996 года рождения и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения тела, несовместимые с жизнью. Молодой человек задержан, он заключен под стражу.



До сих пор непонятно, как девушка упала из окна и был ли причастен к этому ее парень. Следователи продолжают опрашивать родных и близких погибшей Даяны Терентьевой, выясняют характер взаимоотношений между погибшей и обвиняемым. По делу назначен ряд экспертиз. Главный вопрос — выпала Даяна из окна сама или ее выбросили — пока остается без ответа. Пока следователи не готовы рассказать об этом. Как и о том, признался ли мужчина в убийстве возлюбленной.

Психолог и адвокат — про агрессоров

Мы поговорили с психологом и адвокатом о том, что делать, если вы или ваши близкие оказались жертвой домашнего насилия. По их словам, самый опасный период — после ухода от тирана. Эксперты утверждают, что женщины, живущие с агрессорами, находятся под сильным психологическим прессингом. Уйти им бывает очень сложно, поскольку они находятся в подавленном, угнетенном состоянии.

— Если близкие люди видят, что женщина живет в таких условиях, то они должны постараться убедить ее обратиться за помощью. В полицию, к психологу, в центр социальной помощи. Настаивать на этом. Немаловажным будет поддержать человека в принятии такого решения, поскольку бывает, что жертвам элементарно некуда идти, — рассказала Алена Чайковская, ведущий психолог центра «Семья».

По словам специалиста, такие токсичные отношения развиваются по стандартной спирали: конфетно-букетный период — раздражение — агрессия и так бесконечно по кругу. Если женщина никуда не обращается, то каждый раз приступы агрессии будут жестче. И если мужчина один раз поднял руку, то вероятность того, что он сделает это еще не раз, если жертва останется, близка к 100%.

— Самый опасный период наступает после ухода от тирана, когда он начинает преследовать женщину. В такой период она не должна оказаться с проблемой один на один. Важно придать огласке ситуацию, не держать ее втайне от близких людей. Последние, в свою очередь, должны стараться убедить женщину обратиться за помощью. Сбегать, уезжать куда-то — это тоже не всегда помогает, тем более что вечно где-то прятаться же невозможно, — считает Алена Чайковская.

Психолог рекомендует жертвам домашнего насилия не молчать, обращаться в полицию по факту угроз, избиений, рассказывать о произошедшем родственникам и друзьям. Адвокаты тоже настаивают на том, что нужно обращаться в полицию с заявлениями, даже если вы знаете, что вам откажут.

— Преследования фактически у нас в стране никак не наказываются. Если за тобой кто-то ходит по пятам, косо на тебя смотрит, то поделать с этим что-то нереально. Исходя из практики, и за словесные угрозы человеку ничего не будет, такими делами просто никто не занимается. Завести дело могут, только если угрозы будут сопровождаться насилием, то есть у человека есть травмы и доказательства того, что угрозы действительно звучали. В этом случае могут возбудить уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», — рассказала адвокат Елена Шихова. — Обычно подобные заявления об угрозах или побоях попадают участковым. А они и в силу того, как устроена система, и в силу большой загруженности иногда просто физически не могут успеть отработать все материалы.

Другие трагедии

Всю страну потрясла история про 23-летнюю Веру Пехтелеву, которую убил год назад ее бывший парень Владислав Канюс, когда она пришла в его квартиру, чтобы забрать вещи. Ночью соседи услышали из квартиры крики о помощи и начали звонить в службу 112. Они сделали по меньшей мере 7 звонков с просьбой прислать наряд полиции, но никто на вызов так и не приехал. Когда соседи вместе с братом Владислава взломали дверь, Вера уже была мертва.

До этого мы писали про приговор убийце Ирады Москвиной. Андрея Москвина, бывшего мужа тюменки, признали виновным в ее убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима еще в 2018 году. Андрей Москвин пришел на работу к своей бывшей жене Ираде, чтобы якобы решить вопросы по воспитанию ребенка. Во время разговора он достал нож и несколько раз ударил ее в живот. Коллеги тюменки, услышав крики, выбежали в коридор и увидели окровавленную Ираду, которая держалась за живот. Они вызвали скорую, но спасти женщину не удалось. Ирада Москвина скончалась в больнице через пять дней после нападения.