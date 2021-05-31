«Я прощалась с жизнью и всеми близкими». Бывший полицейский уже стрелял по людям, но, говорят, смог откупиться

Позже выяснилось, что из милиции Сергей Болков ушел в 2011 году на пенсию. Лицензию на ружье, из которого палил по людям, бывший сотрудник ППС получил в 2010 году. С тех пор он ее регулярно продлевал. Проверка, прошедшая буквально два месяца назад (в марте 2021-го ), нарушений в хранении не выявила. Хотя стрелял по людям Болков не в первый раз. Во-первых, служил в Чечне, во-вторых, как рассказал бывший коллега Сергея Болкова по отделу полиции, несколько лет назад уже устраивал подобное.



— В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал, — поделился очевидец. — Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто всё на тормоза спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги, 100 000 рублей, за то, чтобы вынесли отказной материал. Сыграло еще то, что он свой, бывший сотрудник полиции. Это, видимо, помогло избежать наказания и в другой раз.

Те, кто жил много лет с ним в одном подъезде, рассказали, что в 2001 году у Сергея Болкова случился вооруженный конфликт с молодым спортсменом: тогда он якобы застрелил парня. Судимости он не получил, соседи опять же предполагают, что помогли связи в полиции.