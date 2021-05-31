«Я прощалась с жизнью и всеми близкими». Бывший полицейский уже стрелял по людям, но, говорят, смог откупиться

В воскресенье вечером житель Екатеринбурге Сергей Болков открыл огонь по прохожим. Он был вооружен охотничьим ружьем. Первые выстрелы были слышны примерно в 20:00. Полуголый пьяный стрелок кричал с балкона и без разбора палил из ружья «Вепрь».
Первыми на место приехали несколько сотрудников Росгвардии. Стрелок ранил одного из правоохранителей в ногу. Пуля также попала в живот девятилетней девочке, которая сидела с родными в машине. За жизнь ребенка борются врачи, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Ей сделали операцию.
Наши коллеги из Е1.RU на место происшествия прибыли около 22:15. Дом был оцеплен за десятки метров: силовики активно готовились к штурму. У сигнальных лент собрались жители со всего района.
Пока очевидцы рассказывали, что первые хлопки приняли за салют или петарды, прогремел взрыв. Силовики, стоящие у оцепления, отказались рассказывать, что произошло. Очевидцы испуганно смотрели в сторону источника звука. Позже в полиции рассказали, что применили светошумовую гранату.
— Само происшествие я не видела, но того, кто стрелял, знаю. Мы много лет были соседями, до сих пор у меня родители живут в доме через дорогу. Мне позвонили знакомые, сказали, что тут стреляют, испугалась за родителей, приехала сразу, — делится женщина, стоящая у ограждения. — Раньше он, [стрелок], был полицейским. Он всегда был адекватным, никакой агрессии от него не видела. Он работал в ЧОПе, но я живу в том же подъезде, где располагается офис этой фирмы, и его не видно около года. Моя сестра была здесь, когда началась стрельба, подростки лет по 12 рассказали, что он с балкона в них целился с ружья, был голый по пояс.
Позже выяснилось, что из милиции Сергей Болков ушел в 2011 году на пенсию. Лицензию на ружье, из которого палил по людям, бывший сотрудник ППС получил в 2010 году. С тех пор он ее регулярно продлевал. Проверка, прошедшая буквально два месяца назад (в марте
— В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал, — поделился очевидец. — Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто всё на тормоза спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги,
Те, кто жил много лет с ним в одном подъезде, рассказали, что в 2001 году у Сергея Болкова случился вооруженный конфликт с молодым спортсменом: тогда он якобы застрелил парня. Судимости он не получил, соседи опять же предполагают, что помогли связи в полиции.
Самое страшное, что в этот раз он стрелял по детям и они всё видели.
— Спросите меня, я всё здесь видела и знаю. Мы гуляли с подружками во дворе, когда начали стрелять. Нам было страшно, начали все кричать, — говорит девочка лет семи, дергая меня за рукав. — Очень быстро приехали полицейские, но стреляли еще долго.
Через дворы подходим к самому дому. К месту событий приезжает всё больше полицейских, росгвардейцев, спасателей, за сигнальные ленты въезжает машина пожарных. Силовики переговариваются между собой, оглядываясь по сторонам, крупный мужчина в погонах сообщает коллеге, что стрелка еще не вывели.
Периодически из оцепления выводят нетрезвых людей, которые пытались прорваться в подъезд, где начинается штурм. Их выводят за руки и после сигнальной ленты говорят, чтобы шли подальше отсюда.
Вывернув руки за спину и в наручниках ведут худого мужчину в футболке, шортах и кроссовках. Сначала складывается впечатление, что это очередной зевака. Из толпы наперебой слышно: «Это он», «Да не он стрелял», — а после громкий крик из толпы «Мразь!». Полицейские не говорят, стрелок ли это, но соседи и очевидцы узнают преступника.
Машина ППС вместе с задержанным отъезжает от толпы, разворачивается. Силовики переводят мужчину из одного автомобиля в другой. В это время становится окончательно ясно, силовики грузят стрелка.
«Это Болков!», «Тварь!», «Сдохни!» — кричат в сторону задержанного соседи. Позже выяснится, что они ошиблись.
Оцепление сдвигают, людей просят спуститься ниже по улице. В это время женщину в домашнем халате окружают журналисты.
— Я на втором, он (стрелок) на четвертом живет. Я с ним редко виделась, всё он по командировкам каким-то ездил. Всегда здоровался, помогал донести сумки до двери, пьяным ни разу не видела. Приветливый сосед был, я вообще в шоке, не понимаю, что с ним произошло. У него сын-школьник растет, есть жена, второй брак. Я знаю, что год назад они вроде развелись, но в последнее время жена стала опять приходить к нему. Они развелись, насколько я знаю, из-за того, что он ударил жену. Но в последнее время скандалов не было слышно. Он сам говорил, что, когда пьяный, дурной становится, себя не контролирует, — делится соседка в домашней одежде. — Когда стрельба началась, он кричал какой-то пьяный бред. У меня стекла дрожали, я отходила от окна. Люди, выходя на улицу, бежали кто куда.
Взбудораженные соседи матерятся. Под сигнальной лентой проходит сосредоточенный пресс-секретарь областного СК Максим Чалков. Силовик рассказывает, что сейчас известно о событии. Он подтверждает информацию о двоих пострадавших: девочка 2012 года рождения и сотрудник силовых органов 1979 года рождения. По словам представителя СК, преступнику может грозить пожизненное заключение. Против него возбудили два уголовных дела.
— Я его видел в достаточно сильном опьянении, по крайней мере по внешним признакам, мог ли он оказать сопротивление, я не знаю, — говорит представитель СК, обещая, что в ближайшее время будет более точная информация о задержании и самом стрелке.
Сотрудников «Монетки», которая располагается на первом этаже дома, где все произошло, выпускают только после штурма и закрытия магазина. Под козырьками магазина во время стрельбы прятались люди. Одна из кассирш рассказала, что около восьми вечера они услышали громкие звуки и вышли, чтобы посмотреть, что произошло. Девушка рассказывает о событиях вечера с широко раскрытыми глазами. Она плачет.
— В этот момент я мысленно попрощалась с жизнью и со всеми близкими. Было очень страшно, я понимала, что он может спуститься и к нам, например, за выпивкой и всех тут пострелять, — вспоминает сотрудница магазина. — Начали эвакуировать посетителей магазина. Мы оставались внутри, иногда прятались под кассы.
— Я подбежал, смотрю, он целится по машинам. В этот момент много людей гуляли на улице, после первых выстрелов началась паника, все не знали куда убежать, — делится молодой сосед.
Многие жители района расходятся по домам. Следователи говорят жителям третьего подъезда, что домой им удастся попасть в ближайшие два-три часа, на месте происшествия работают следователи.
Соседи зовут оставшихся на улице ночью людей погреться в их квартирах и переждать, пока специалисты закончат свою работу. Компания молодых ребят собирается у дерева, они поют Макса Коржа под гитару.
Сотрудники продолжают следственные действия, осматривают машины, на многих находят следы от пуль, продолжают искать гильзы.
Всё, что известно о происшествии мы собираем онлайн. И следим за ситуацией.