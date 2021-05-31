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«Я прощалась с жизнью и всеми близкими». Бывший полицейский уже стрелял по людям, но, говорят, смог откупиться

Очевидцы рассказали, как бывший правоохранитель открыл огонь по прохожим

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Силовики больше часа готовились к штурму квартиры

Силовики больше часа готовились к штурму квартиры

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В воскресенье вечером житель Екатеринбурге Сергей Болков открыл огонь по прохожим. Он был вооружен охотничьим ружьем. Первые выстрелы были слышны примерно в 20:00. Полуголый пьяный стрелок кричал с балкона и без разбора палил из ружья «Вепрь».

Первыми на место приехали несколько сотрудников Росгвардии. Стрелок ранил одного из правоохранителей в ногу. Пуля также попала в живот девятилетней девочке, которая сидела с родными в машине. За жизнь ребенка борются врачи, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Ей сделали операцию.

Наши коллеги из Е1.RU на место происшествия прибыли около 22:15. Дом был оцеплен за десятки метров: силовики активно готовились к штурму. У сигнальных лент собрались жители со всего района. 20-летняя девушка рассказала, что в последний раз стрельбу было слышно около 20 минут назад, но выстрелы были не такими громкими, как до этого.

Пока очевидцы рассказывали, что первые хлопки приняли за салют или петарды, прогремел взрыв. Силовики, стоящие у оцепления, отказались рассказывать, что произошло. Очевидцы испуганно смотрели в сторону источника звука. Позже в полиции рассказали, что применили светошумовую гранату.

— Само происшествие я не видела, но того, кто стрелял, знаю. Мы много лет были соседями, до сих пор у меня родители живут в доме через дорогу. Мне позвонили знакомые, сказали, что тут стреляют, испугалась за родителей, приехала сразу, — делится женщина, стоящая у ограждения. — Раньше он, [стрелок], был полицейским. Он всегда был адекватным, никакой агрессии от него не видела. Он работал в ЧОПе, но я живу в том же подъезде, где располагается офис этой фирмы, и его не видно около года. Моя сестра была здесь, когда началась стрельба, подростки лет по 12 рассказали, что он с балкона в них целился с ружья, был голый по пояс.

Позже выяснилось, что из милиции Сергей Болков ушел в 2011 году на пенсию. Лицензию на ружье, из которого палил по людям, бывший сотрудник ППС получил в 2010 году. С тех пор он ее регулярно продлевал. Проверка, прошедшая буквально два месяца назад (в марте 2021-го), нарушений в хранении не выявила. Хотя стрелял по людям Болков не в первый раз. Во-первых, служил в Чечне, во-вторых, как рассказал бывший коллега Сергея Болкова по отделу полиции, несколько лет назад уже устраивал подобное.


— В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал, — поделился очевидец. — Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто всё на тормоза спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги, 100 000 рублей, за то, чтобы вынесли отказной материал. Сыграло еще то, что он свой, бывший сотрудник полиции. Это, видимо, помогло избежать наказания и в другой раз.

Те, кто жил много лет с ним в одном подъезде, рассказали, что в 2001 году у Сергея Болкова случился вооруженный конфликт с молодым спортсменом: тогда он якобы застрелил парня. Судимости он не получил, соседи опять же предполагают, что помогли связи в полиции.

У оцепления собралась толпа людей. Многие из них — жители соседних домов

У оцепления собралась толпа людей. Многие из них — жители соседних домов

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Самое страшное, что в этот раз он стрелял по детям и они всё видели.

— Спросите меня, я всё здесь видела и знаю. Мы гуляли с подружками во дворе, когда начали стрелять. Нам было страшно, начали все кричать, — говорит девочка лет семи, дергая меня за рукав. — Очень быстро приехали полицейские, но стреляли еще долго.

Через дворы подходим к самому дому. К месту событий приезжает всё больше полицейских, росгвардейцев, спасателей, за сигнальные ленты въезжает машина пожарных. Силовики переговариваются между собой, оглядываясь по сторонам, крупный мужчина в погонах сообщает коллеге, что стрелка еще не вывели.

Дом, из которого стрелял бывший сотрудник ППС

Дом, из которого стрелял бывший сотрудник ППС

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Периодически из оцепления выводят нетрезвых людей, которые пытались прорваться в подъезд, где начинается штурм. Их выводят за руки и после сигнальной ленты говорят, чтобы шли подальше отсюда.

Силовики завели в полицейскую машину этого мужчину. Его ошибочно приняли за стрелка

Силовики завели в полицейскую машину этого мужчину. Его ошибочно приняли за стрелка

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Вывернув руки за спину и в наручниках ведут худого мужчину в футболке, шортах и кроссовках. Сначала складывается впечатление, что это очередной зевака. Из толпы наперебой слышно: «Это он», «Да не он стрелял», — а после громкий крик из толпы «Мразь!». Полицейские не говорят, стрелок ли это, но соседи и очевидцы узнают преступника.

Позже следователи показали, как выглядел Болков в момент ареста

Позже следователи показали, как выглядел Болков в момент ареста

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Машина ППС вместе с задержанным отъезжает от толпы, разворачивается. Силовики переводят мужчину из одного автомобиля в другой. В это время становится окончательно ясно, силовики грузят стрелка.

«Это Болков!», «Тварь!», «Сдохни!» — кричат в сторону задержанного соседи. Позже выяснится, что они ошиблись.

Оцепление сдвигают, людей просят спуститься ниже по улице. В это время женщину в домашнем халате окружают журналисты.

— Я на втором, он (стрелок) на четвертом живет. Я с ним редко виделась, всё он по командировкам каким-то ездил. Всегда здоровался, помогал донести сумки до двери, пьяным ни разу не видела. Приветливый сосед был, я вообще в шоке, не понимаю, что с ним произошло. У него сын-школьник растет, есть жена, второй брак. Я знаю, что год назад они вроде развелись, но в последнее время жена стала опять приходить к нему. Они развелись, насколько я знаю, из-за того, что он ударил жену. Но в последнее время скандалов не было слышно. Он сам говорил, что, когда пьяный, дурной становится, себя не контролирует, — делится соседка в домашней одежде. — Когда стрельба началась, он кричал какой-то пьяный бред. У меня стекла дрожали, я отходила от окна. Люди, выходя на улицу, бежали кто куда.

Взбудораженные соседи матерятся. Под сигнальной лентой проходит сосредоточенный пресс-секретарь областного СК Максим Чалков. Силовик рассказывает, что сейчас известно о событии. Он подтверждает информацию о двоих пострадавших: девочка 2012 года рождения и сотрудник силовых органов 1979 года рождения. По словам представителя СК, преступнику может грозить пожизненное заключение. Против него возбудили два уголовных дела.

Перед задержанием никого не впускали в подъезд силовики в масках

Перед задержанием никого не впускали в подъезд силовики в масках

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Но некоторые пытались прорваться внутрь

Но некоторые пытались прорваться внутрь

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— Я его видел в достаточно сильном опьянении, по крайней мере по внешним признакам, мог ли он оказать сопротивление, я не знаю, — говорит представитель СК, обещая, что в ближайшее время будет более точная информация о задержании и самом стрелке.

Сотрудников «Монетки», которая располагается на первом этаже дома, где все произошло, выпускают только после штурма и закрытия магазина. Под козырьками магазина во время стрельбы прятались люди. Одна из кассирш рассказала, что около восьми вечера они услышали громкие звуки и вышли, чтобы посмотреть, что произошло. Девушка рассказывает о событиях вечера с широко раскрытыми глазами. Она плачет.

— В этот момент я мысленно попрощалась с жизнью и со всеми близкими. Было очень страшно, я понимала, что он может спуститься и к нам, например, за выпивкой и всех тут пострелять, — вспоминает сотрудница магазина. — Начали эвакуировать посетителей магазина. Мы оставались внутри, иногда прятались под кассы.

Стрельба шла с этого балкона

Стрельба шла с этого балкона

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— Я подбежал, смотрю, он целится по машинам. В этот момент много людей гуляли на улице, после первых выстрелов началась паника, все не знали куда убежать, — делится молодой сосед.

Десятки сотрудников полиции работали на месте происшествия

Десятки сотрудников полиции работали на месте происшествия

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Многие жители района расходятся по домам. Следователи говорят жителям третьего подъезда, что домой им удастся попасть в ближайшие два-три часа, на месте происшествия работают следователи.

Соседи зовут оставшихся на улице ночью людей погреться в их квартирах и переждать, пока специалисты закончат свою работу. Компания молодых ребят собирается у дерева, они поют Макса Коржа под гитару.

Следователи продолжают работать на месте преступления

Следователи продолжают работать на месте преступления

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Силовики ищут гильзы

Силовики ищут гильзы

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Сотрудники продолжают следственные действия, осматривают машины, на многих находят следы от пуль, продолжают искать гильзы.

Представители СК осматривают квартиру стрелка

Представители СК осматривают квартиру стрелка

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Всё, что известно о происшествии мы собираем онлайн. И следим за ситуацией.

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стрелокстрельба на Химмаше
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