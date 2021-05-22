В Новосибирске раскрыли загадочное исчезновение 45-летнего сибиряка — мужчину месяц искали волонтеры и полиция

В Новосибирске раскрыли убийство пропавшего месяц назад мужчины
В Новосибирске раскрыли исчезновение 45-летнего сибиряка, который пропал еще в начале апреля. Речь идет об Александре Макаренко, который 10 апреля ушел в гараж, но домой так и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры «ЛизаАлерт», они же распространяли листовки с приметами мужчины. А 12 апреля и в полицию поступило заявление о его исчезновении.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области и ГУ МВД региона, Александр Макаренко был убит. Его убийцу задержали 21 мая — это оказался знакомый погибшего.
— 10 апреля в вечернее время между подозреваемым и потерпевшим, которые находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе, произошла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на причинение ему смерти. Реализуя его, подозреваемый стал с силой душить руками потерпевшего, в результате чего наступила смерть последнего, — отметили в СК.
После этого знакомый скрыл тело убитого Александра Макаренко.
В полиции отметили, что подозреваемому 32 года, ранее он не был судим.
— Фигурант был задержан при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Следователи объявили о международном розыске обвиняемого в жестоком убийстве Людмилы Кайгородовой — жены главного врача искитимской больницы.