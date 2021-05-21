Десятиклассник, напавший с ножом на учителя: «Навряд ли кто-то ожидал, что такой человек, как я, будет такое делать»

«Он зашел не в свой класс, подошел к учительнице, обнял ее и ударил ножом в шею», — так рассказывают о том, что произошло сегодня, 21 мая, в лицее
Имя подростка изменено, так как является персональными данными несовершеннолетнего, а распространять их нельзя по закону. В тексте мы называем его Игорь.
Пострадавшая — Людмила Николаевна Ишменёва, ей 74 года. Она заслуженный учитель РФ, обладатель премии Министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике. Бывшие лицеисты говорят, что к ученикам педагог относится хорошо.
— Лично меня и мой класс она полностью устраивала, — рассказала 59.RU выпускница лицея. — Она, конечно, требовательная, у нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая, в нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в легкой форме, всегда всё было понятно, когда что-то непонятно — она объясняла.
Коллегам Людмилы Николаевны запретили рассказывать подробности того, что случилось в лицее утром, — тайна следствия. Но о педагоге они говорят охотно, правда, на условиях анонимности.
— Она очень хороший педагог, — рассказала 59.RU коллега пострадавшей учительницы. — Да, принципиальный. Это педагог старой закалки. Никогда не слышала, чтобы она кричала на детей. Дети всегда о ней отзывались очень хорошо. Она в профессии практически всю свою жизнь. Человек хороший, с юмором.
«Ладно, поживем еще тогда»
После ЧП в СМИ прозвучала версия о том, что школьник был недоволен оценками, в частности — по физике. Однако в ночь перед ЧП сам он говорил другу о том, что «устал» и хотел покончить жизнь самоубийством. По словам его товарища — назовем его Алексеем, в последнее время они общались нечасто, но именно ему Игорь решил рассказать о том, что с ним происходит, накануне ЧП. Он отправил ему несколько голосовых сообщений. Приведем их полностью:
«Просто, если честно говорить, на данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае. Учеба меня уже просто достала, Басю жалко (судя по контексту, речь о питомце. — Прим. ред.), он ведь один останется, по сути, я ему воды налил как можно больше, еды тоже оставил как можно больше, чё тут еще. Ну записать останется, а потом... Удар и... (здесь молодой человек приводит способ самоубийства, по закону мы не можем это публиковать. — Прим. ред.). Да, так бывает, когда вроде бы... Честно говоря, навряд ли кто-то ожидал, что такой человек, как я, будет такое делать. Я сам от себя не ожидал.
По сути, кроме того, что всю свою жизнь я не имел как такового близкого человека, наверно, да? Никогда не было такого. Кажется, я никого шибко-то не любил. Даже тех же родителей я просто уважаю, но не более. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню. Пришел обратно домой, прибрался везде и просто понимаю, что, как бы, всё уже, финал, финиш. Блин. Это печально. Ты понимаешь, я не хочу этого делать, по сути. Я хочу реально жить, я хочу найти свою любовь, я хочу найти свои любимые увлечения, нет, я их нашел на самом деле. Они мне очень нравятся. Мне очень нравится писать стихи, мне нравится писать тексты, нравится рисовать, мне нравится бегать, мне нравится общаться с людьми, это классно. Это реально классно. Но просто, как бы, всё, я устал, я реально устал. Вот сейчас сидя и просто записывая сообщение, я понимаю, что, блин, я хочу жить, но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, это очень странно».
Алексей успокаивал друга, говорил, что дальше всё будет хорошо. «Ладно, поживем еще тогда, рановато себе в могилу красную дорожку расстелил», — ответил Игорь.
Судя по фото, которые можно найти в соцсетях, семья школьника — абсолютно благополучная. Полная. В сухой формулировке Минсоцразвития — «на учете в соцслужбе не состоит». Есть фотографии из совместных путешествий — правда, сделанные несколько лет назад.
Как произошло нападение?
Лицеисты рассказывают, что подросток зашел в чужой класс, подошел к учительнице и обнял ее, а после ударил ножом. Школьники, сидевшие ближе к двери, выбежали в коридор и кинулись к охраннику. Тот сразу обезвредил школьника, вызвал Росгвардию. Они задержали нападавшего.
Некоторые СМИ в своих публикациях утверждали, что охранник пустил Игоря в лицей, так как давно его знал и не проверял. Однако в краевом Минобре говорят о том, что накануне там начал работать новый охранник — им заменили прошлого сотрудника, к работе которого при проверке, проведенной во всех учебных заведениях края после трагедии в Казани, возникли претензии. Вызывает вопрос то, как школьник мог пронести в здание лицея нож — по версии источников СМИ, там не работал металлодетектор, однако это в Минобре тоже опровергают.
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Что сейчас с учительницей?
После нападения женщину госпитализировали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках. Первое время ее состояние оценивалось врачами как средней тяжести, чтобы осмотреть женщину и провести операцию, в Березники отправились главный внештатный хирург прикамского Минздрава Анатолий Касатов и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Роман Энгаус. Уже они оценили состояние преподавателя как тяжелое, но стабильное, она потеряла много крови. Сейчас пациентку транспортировали в Пермскую краевую клиническую больницу на вертолете санавиации. По данным медицинских источников 59.RU, педагог находится в реанимации на ИВЛ.
Мнения детского омбудсмена и министра образования
Краевой детский омбудсмен Светлана Денисова считает, что причиной случившегося могло стать отсутствие тех, кто помог бы решить его проблемы.
— Я прочла сообщение, которое подросток выслал своему другу, — рассказала 59.RU Светлана Денисова. — Чувствуется, что у ребенка были какие-то проблемы. У него не было ни одного значимого взрослого, которому можно высказать свою боль, поговорить по душам. Того, кто развеял бы все сомнения в себе, в жизни, помог решить проблемы. Проблемы у всех бывают, но не все идут нападать на других с ножом. <...> Я всегда говорю родителям, что неважно, как их дети сдадут экзамены. Об этом нужно думать, но главное, что должны делать родители — это дарить безусловную любовь, говорить, что поддержат в любой ситуации. Тогда ребенок будет чувствовать свою защищенность.
Еще одна проблема, о которой говорит уполномоченный по правам ребенка, недостаток психологов в школе.
— У нас сейчас по федеральному стандарту один школьный психолог на 500 детей, да еще и специалистов не хватает, — отмечает Денисова. — Этого явно недостаточно. При таком количестве детей психологу трудно запомнить их всех в лицо. Он видит только критические ситуации, а скрытые проблемы заметить не в состоянии.
Также свое мнение телеканалу «Своё ТВ» высказала министр образования Прикамья Раиса Кассина.
— Первая пара для этого класса была, урок физики. Ребята писали контрольную работу, — рассказала телеканалу министр. — Этот ученик зашел с опозданием и сразу подошел к учительнице. Пока не понятны мотивы, потому что первое, что на ум приходило, что плохо учился по физике. Это не подтверждается. Оценки средние, некритичные, никто не собирался его оставлять на второй год, поэтому трудно что либо предположить пока, почему он это сделал. Общее такое, что всё достало. Семья внешне совершенно успешная, нормальная. [Родители] работают руководителями на предприятиях Березников, близких друзей не имел, но со всеми были ровные отношения. Ребята осуждают [поступок], очень сильно осуждают, те, с которыми он учился.
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