Десятиклассник, напавший с ножом на учителя: «Навряд ли кто-то ожидал, что такой человек, как я, будет такое делать»

— Я прочла сообщение, которое подросток выслал своему другу, — рассказала 59.RU Светлана Денисова. — Чувствуется, что у ребенка были какие-то проблемы. У него не было ни одного значимого взрослого, которому можно высказать свою боль, поговорить по душам. Того, кто развеял бы все сомнения в себе, в жизни, помог решить проблемы. Проблемы у всех бывают, но не все идут нападать на других с ножом. <...> Я всегда говорю родителям, что неважно, как их дети сдадут экзамены. Об этом нужно думать, но главное, что должны делать родители — это дарить безусловную любовь, говорить, что поддержат в любой ситуации. Тогда ребенок будет чувствовать свою защищенность.



Еще одна проблема, о которой говорит уполномоченный по правам ребенка, недостаток психологов в школе.



— У нас сейчас по федеральному стандарту один школьный психолог на 500 детей, да еще и специалистов не хватает, — отмечает Денисова. — Этого явно недостаточно. При таком количестве детей психологу трудно запомнить их всех в лицо. Он видит только критические ситуации, а скрытые проблемы заметить не в состоянии.



Также свое мнение телеканалу «Своё ТВ» высказала министр образования Прикамья Раиса Кассина.



— Первая пара для этого класса была, урок физики. Ребята писали контрольную работу, — рассказала телеканалу министр. — Этот ученик зашел с опозданием и сразу подошел к учительнице. Пока не понятны мотивы, потому что первое, что на ум приходило, что плохо учился по физике. Это не подтверждается. Оценки средние, некритичные, никто не собирался его оставлять на второй год, поэтому трудно что либо предположить пока, почему он это сделал. Общее такое, что всё достало. Семья внешне совершенно успешная, нормальная. [Родители] работают руководителями на предприятиях Березников, близких друзей не имел, но со всеми были ровные отношения. Ребята осуждают [поступок], очень сильно осуждают, те, с которыми он учился.



Все о случившемся в онлайн-трансляции.



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