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Сторона обвинения требует признать убийцу новосибирских девочек-сестер невменяемым

По версии следствия, мужчина не мог контролировать себя

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Информацию об этом опубликовали на сайте суда сегодня

Информацию об этом опубликовали на сайте суда сегодня

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Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух сестер из Новосибирской области, хотят признать невменяемым. Информация об этом появилась сегодня, 20 апреля, на сайте Ярославского областного суда Ярославской области.

— По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в публикации на сайте суда.

Совершенное мужчиной преступление, согласно информации на сайте, попадает сразу под четыре уголовные статьи: ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения); ст. 30 ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть); п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста); пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью).

Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве девочек-сестер в Рыбинске, задержали 18 сентября. На видео, выложенном Следственным комитетом, он признался, что убил малышек. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Детей мужчина зарезал с особой жестокостью, младшую расчленил. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. С Молчановым мама девочек не была в официальном браке: сначала они вели переписку, вспыхнули романтические чувства, а затем женщина с детьми переехала к нему.

Мы провели эксперимент — показали специалисту по лицам несколько фото. Среди снимков эксперт сразу же вычислил маньяка. И объяснил, что не так с фотографиями обычного с виду мужчины.

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маньякневменяемостьубийство в Рыбинске
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