Сторона обвинения требует признать убийцу новосибирских девочек-сестер невменяемым

Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух сестер из Новосибирской области, хотят признать невменяемым. Информация об этом появилась сегодня,
— По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в публикации на сайте суда.
Совершенное мужчиной преступление, согласно информации на сайте, попадает сразу под четыре уголовные статьи:
Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве девочек-сестер в Рыбинске, задержали
Мы провели эксперимент — показали специалисту по лицам несколько фото. Среди снимков эксперт сразу же вычислил маньяка. И объяснил, что не так с фотографиями обычного с виду мужчины.