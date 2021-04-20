Сторона обвинения требует признать убийцу новосибирских девочек-сестер невменяемым

Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух сестер из Новосибирской области, хотят признать невменяемым. Информация об этом появилась сегодня, 20 апреля , на сайте Ярославского областного суда Ярославской области.



— По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в публикации на сайте суда.