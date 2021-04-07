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Арестованному новосибирцу в СИЗО попытались передать куртку, пропитанную наркотиками

Запрещенные вещества определила собака Зера

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Куртку изъяли и отправили на экспертизу

Куртку изъяли и отправили на экспертизу

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В Новосибирске сотрудники СИЗО № 1 с помощью собаки изъяли куртку, которую пытались передать одному из арестованных.

— При досмотре продуктово-вещевой передачи на имя одного из следственно-арестованных обнаружена и изъята куртка, пропитанная веществом, предположительно, наркотическим. В ходе досмотра посылки у сотрудников комнаты приема передач возникли сомнения по поводу куртки, поэтому была применена специальная собака по поиску наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по кличке Зера, она и определила подозрительные места на куртке. В ходе дальнейшего осмотра выявлены белые подтеки в районе воротника и карманов, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Куртку и другие материалы передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

В середине марта полицейские Тогучинского района задержали 50-летнего местного жителя — его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. Как рассказали в пресс-службе полиции, наркотики обнаружили в гараже около дома задержанного в селе Киик. Мужчина хранил в мешке более 1,2 килограмма марихуаны.

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СИЗОнаркотики
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