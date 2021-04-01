«Я дал слово родителям». Банда хоккеистов убила его друга детства, он пошел работать в МВД и через 17 лет нашел преступников, а его уволили

Не так просто лишить жизни человека, который борется до последнего. Поскольку даже лежа Чебыкин вырывался, Дудров сел ему на грудь, а Харламов держал ноги, пока Иванов душил веревкой. Когда подросток перестал подавать признаки жизни, они заставили Сальцина помогать им перетаскивать труп в багажник машины, а потом и звонить отцу — тот побоялся отказаться. Тело мальчика увезли и спрятали на заброшенном карьере. Звонили дважды — сначала просили несколько десятков тысяч долларов, потом — два миллиона рублей. Деньги они так и не успели получить — тело Чебыкина нашли раньше. Сальцина троица хотела тоже убить — боялись, что он всех сдаст, но его даже не вызывали на допрос, а Пантелеев на допросах держался своей версии.

Можно я буду первым?..

Раскрытие убийства несовершеннолетнего, да еще связанное с похищением (ч. 2 ст. 105 УК РФ), да еще семнадцать лет спустя — это не просто резонансный повод для СМИ, но и весомый повод для получения государственных наград. Наградили многих. С нашего героя просто сняли мелкий выговор.

— Пока на тебе висит выговор, тебя не могут поощрить. С тебя сначала должны снять его. Поэтому я перед всеми своими крупными раскрытиями всегда получал выговор за какую-нибудь мелочь. Так что я уже к этому привык. Обидно, что начали среди коллег говорить, будто я получил какие-то деньги за это. А на самом деле я попросил у следователя: «Можно я буду первым, кто расскажет родителям?» — вспоминает Руслан. — Я им показал видео Харламова, где он признается. Они плакали. Мне кажется, отец все эти годы думал, что виноват. Что сын был убит, потому что он деньги сразу не отдал. А тут, получается, их вины нет. Я думаю, они получили облегчение. Они до последнего не верили, что до суда дойдет. У них было очень сильное недоверие к органам.

Недоверие семьи легко понять. Как нам рассказал один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, в те годы коррупция в силовых структурах была сильна. Много кто брался найти убийц, брал за это вознаграждение и обманывал. Не лучше дело обстояло и с так называемыми «законниками». Того же Пантелеева возили в офис к серьезному тагильскому криминальному авторитету, он выслушал его байку и отпустил парня, но потребовал: «Рассказывай, что тебя сильно били тут!»

После раскрытия этого убийства Руслан поверил в провидение:

— Я все семь лет об этом деле думал, работал, вызывал каждый год очевидцев. Весь двор опросил, и каждый какую-то информацию дал. Многие мне начали помогать, некоторые просто подсказывали, с кем можно еще пообщаться. И когда я в итоге раскрыл это убийство, то был в шоке, начал верить в какие-то сверхъестественные силы. Потому что я пришел с этой мыслью на работу в полицию. Мой руководитель мне тогда сказал: «Руслан, по этому делу работали самые лучшие сотрудники». А если ты не раскрыл убийство в первые пару дней, то дальше становится все сложнее и сложнее. Надо по «горячке». Тогда был огромный резонанс, были брошены все силы — и никого не нашли. А тут прошло семнадцать лет...



Мать убитого мальчика рассказала, что все эти годы в глубине души верила — убийц найдут.

— С 2003 года я ходила в прокуратуру. Мне говорили: «Ничего нового, ничего нового». Потом поменялся следователь, а еще позже я уже поняла, что остается только ждать кару небесную. Я верила что будут найдены те, кто это сделал. И когда Руслан начал нас приглашать с определенной периодичностью, стало понятно, что дело раскрывается и в деле есть какие-то подвижки. Я понимала, что человек работает, но, поскольку, у него тоже есть текучка помимо этого, то это дело то откладывается, то опять достается. Я и мой муж Сергей очень ему благодарны за то, что он это дело поднял и все раскопал. Если бы не Руслан — оно бы никогда не дошло до следователя и тем более до суда. Я расстроена лишь тем, что Пантелеев и Сальцин избежали наказания за похищение из-за сроков давности [15 лет]. Я считаю, что те, кто похищал — тоже являются убийцами. Для меня, как для обывателя — это групповое убийство.