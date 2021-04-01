«Я дал слово родителям». Банда хоккеистов убила его друга детства, он пошел работать в МВД и через 17 лет нашел преступников, а его уволили

Руслан Белоконный знал Диму Чебыкина с детства: ребята жили в одном дворе. Когда подростка похитили и убили, весь город стоял на ушах. Тогда, в 2003-м, найти убийц не удалось, и дело сдали в архив. Но через
Никто не верил в его успех, но он пообещал родителям, что найдет убийц. Долгих семь лет вечерами после работы он собирал крупицы информации, искал свидетелей и любую зацепку. В результате вышел на целую банду хоккеистов и сумел их задержать. Награду получили многие, но не сам Руслан. Ему просто сделали выговор за мелкое нарушение. А через три месяца и вовсе уволили и возбудили уголовное дело из-за его гражданской позиции. Руслан выложил в соцсетях пост в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, где требовал от руководства МВД не скрывать правду о происходящем в органах. Думаете, это сюжет для голливудского фильма? Нет, это реальная история. О ней рассказывают наши коллеги с E1.RU.
Парень с нашего двора
— Когда мне было тринадцать лет, у нас во дворе похитили мальчика Дмитрия Чебыкина. От родителей требовали по телефону денег в валюте, астрономическую сумму для нашего города — десятки тысяч долларов. И, пока велись переговоры, его нашли задушенным в карьере за гаражным кооперативом. Я его знал, мы в одной компании играли, он старше меня был на несколько лет. Мы жили через дорогу. Везде в СМИ сразу начали говорить об этом. Тогда подозреваемым был хоккеист Александр Пантелеев. Его задержали, но отпустили. Все во дворе думали, что это Пантелеев, который последним видел его живым, потому что он тогда связался с тагильской группировкой «Фортуна». Но никто ничего толком не знал. Потом просто решили, что это были конкуренты его отца — Сергея Чебыкина. У них была очень обеспеченная семья, — вспоминает Руслан Белоконный.
Обстоятельства исчезновения подростка действительно бросали тень на Пантелеева: Чебыкин стрелял в тире, подъехала машина, две девочки видели, как Чебыкин вышел и сказал: «Меня сейчас встретит Пантелей». Он вышел, сел в машину, и больше его никто не видел. С его сотового телефона звонили и требовали выкуп. А через два дня подростка нашли мертвым в карьере.
Тогда, в 2003 году, Пантелеев утверждал на допросах, что довез Чебыкина до остановки и высадил. Ничего доказать не удалось. Уголовное дело приостановили и сдали в архив. Там оно и лежало, пока в
— Мое первое раскрытие случилось буквально через несколько дней. Даже удостоверение сотрудника еще не было готово, только справка, что я опер. У женщины сорвали цепочку золотую, но благодаря оперативной смекалке удалось найти грабителя и вернуть похищенное. Мне это очень понравилось, я загорелся, — рассказывает экс-оперативник.
Руслан раскрывал грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Также он начал брать старые дела и пытаться их раскрыть. Так произошло и с делом Чебыкина, про которого он помнил с детства:
— В первый же год, как устроился на работу в полицию, я поднял это дело из архива следственного отдела по Дзержинскому району. Так как я сам был из этого двора, то знал некоторых очевидцев. Так, некоторые из них краем уха слышали, как хоккеисты обсуждали, что можно похитить Чебыкина ради денег. Спустя много лет я их к себе пригласил, они очень боялись. Подозреваемыми были достаточно серьезные для нашего района криминальные элементы. Поэтому их остерегались даже спустя столько времени. Каждый мне что-то рассказал или дал наводку, с кем можно еще пообщаться. Мне сильно помог товарищ Андрей Серебряков, который сам из этого двора и вырос с этими ребятами.
Поиски
В 2014 году Белоконный вызвал для опроса родителей Чебыкина. Они рассказали обстоятельства. Эта встреча придала дополнительный стимул поискам.
— Я был на коне, молодой и вдохновленный лейтенант, уже раскрывший несколько старых убийств,
По опыту службы Руслан понимал, что самое слабое звено в старых преступлениях — это женщина. Самый последний, отъявленный убийца придет и всё расскажет женщине. Он начал искать женщину, которая встречалась с Пантелеевым. Это была Марина (имя изменено. — Прим. ред.). В подростковом возрасте она была очень красивой девушкой, с ней встречались самые авторитетные парни района. Но в связи с разгульной жизнью потеряла лоск и к тому времени, когда Руслан вел свое расследование, она уже не встречалась и не общалась с ними. Работала продавщицей.
— Я ей помог с ее проблемами — у нее деньги вымогали, общался долгое время, завоевывал доверие, и в конце концов она мне рассказала о событиях тех лет. Тоже очень боялась поначалу, — вспоминает Руслан.
Марина дала первые показания, которые потом легли в основу обвинения. Постепенно стала вырисовываться картина.
Банда хоккеистов
Александр Пантелеев по кличке Пантелей, его лучший друг Евгений Сальцин по кличке Буба и друг детства Евгений Дудров, известный также как Молдаван, — всех их объединял хоккей. Им было по двадцать лет. Все «мажоры»: обеспеченные родители, связи.
Любопытно, что другом Пантелеева в то время был также легендарный хоккеист Александр Радулов, звезда НХЛ. Ребята даже играли в одной связке. Однако дороги у друзей в итоге сильно разошлись.
Банда хоккеистов (большинство играло в хоккей) были бойцами криминальной группировки «Фортуна» (по названию футбольного клуба, который они спонсировали). На их счету были разбои, грабежи, вымогательства. Их боялись. После убийства подростка они этим многих запугивали, говорили: «Чё ты, хочешь, чтобы с тобой как с Чебыкиным было?» Но это всё были косвенные улики. Первые хорошие показания дала Марина, после них сложилась часть пазла. Руслан встретился со знакомыми Пантелеева, а потом вызвал для проверки на полиграфе его самого.
— Я знал, что он не участвовал в убийстве, только в похищении. Дал понять, что могу помочь смягчить наказание при сотрудничестве со следствием. После полиграфа Пантелеев сел и начал рассказывать, что было еще два фигуранта. Это были два двоюродных брата — хоккеист Антон Харламов и кикбоксер Владимир Иванов. Оба ранее судимые по тяжелым статьям, — рассказал Руслан.
К тому моменту, после передачи собранных Белоконным материалов в главк, дело возобновили. Однако в
— Руководство было настроено скептически. Когда я передал свои наработки, главк решил сам попытаться раскрыть, возобновили дело, начали повторно вызывать свидетелей моих, но у них не получилось. Я, когда узнал об этом случайно, попросил следователя Артура Маликова не закрывать дело. Там уже горели сроки — оставались последние две недели. Весь напор был в эти дни, — вспоминает Руслан.
Задержание
Важно было одновременно задержать всех участников банды — иначе дело развалится, все начнут валить друг на друга. И важно было, как это ни странно, не дать главку раньше времени задержать Пантелеева — иначе он отказался бы от всех показаний и всё дело рассыпалось бы, поскольку он лично не убивал, а сроки давности по похищению уже вышли. В этот момент Руслану помог начальник оперативно-уголовного розыска Расим Малаев — прикомандировал его в отдел, который расследовал убийство, и дал омоновцев на задержание. По удивительному зигзагу судьбы все убийцы, которые давно уехали из Нижнего Тагила, к моменту описываемых событий вернулись обратно.
Евгений Дудров десять лет жил в Абакане, но зачем-то вернулся в город, где семнадцать лет назад совершил страшное преступление. Братья Харламов и Иванов много лет ездили с цирком братьев Запашных по всей стране. Они помогали выносить реквизит на сцену. И тоже в итоге оказались в Нижнем Тагиле как раз в роковое для себя время.
Всех участников похищения задержали в один день. Кроме Сальцина, все они были судимы за грабежи и разбои.
— Мы поехали по адресам. Пантелеев звонил и звал выйти поговорить, а мы с ОМОНом задерживали. В момент задержания Пантелеев говорил: «Я дал показания», чтобы уже психологически человека подготовить к даче признательных показаний. Всех удалось задержать без особых проблем. Харламов пытался убежать огородами — я успел догнать его и скрутить. Иванов оказался тяжело болен — разложение спинного мозга, его даже не стали брать под стражу. Самым человечным из них всех, если так можно сказать, мне показался Харламов, — вспомнил Руслан.
— Я семнадцать лет ждал, когда ко мне придут. Я в шоке, что вы так долго искали, — заявил ему Харламов.
Он единственный сразу написал явку с повинной и подробно рассказал, кто и что делал. Остальные поначалу отрицали. Но потом начали говорить. Пантелеев пытался выгородить своего друга детства Дудрова и валил все на Харламова и Иванова, но в итоге тоже признался.
Успел крикнуть: «Папа!»
Пантелеев хорошо знал родителей Дмитрия Чебыкина, их достаток, потому что они дружили семьями. Сам он пользовался уважением и авторитетом у подростка. Еще бы — звезда хоккея и самый крутой парень «на районе». Поэтому мальчик спокойно сел в его «копейку». Никто не знал, что хоккеисты начали употреблять героин, а это было дорогое удовольствие. Сначала они курили его, потом стали колоть. Нужны были деньги. У Пантелеева возникла идея, как заработать, он поделился ею с Сальциным, а потом и с остальными. Три друга не разлей вода и два брата, про которых никто не знал.
— Пантелеев хотел нажиться. Он думал, что за счет того, что они с Чебыкиным-младшим хорошо общались, он выйдет сухим из воды. Он был звездой района. Думал, что найдет с подростком общий язык, — вспоминает Руслан.
Пантелеев на «копейке» с Дудровым и Сальциным посадили Чебыкина в машину и привезли в частный дом Харламовых на окраине (рядом с улицей Киевской). Мрачное место. В этом доме дядя Харламова убил свою жену. Парня заманили внутрь. Как только он зашел, его тут же начали бить кулаками и ногами — сначала Иванов, а потом Дудров и Харламов.
— Они сразу хотели его убить, потому что понимали: его отец может к кому-то обратиться в связи со своим высоким положением и с них спросят. Времена были такие, — говорит наш собеседник.
Дмитрий Чебыкин был очень физически развит для своих шестнадцати лет. Он был высокий — под 180 см. Занимался лыжами, плаванием. Руками мог разорвать пополам толстый журнал. Он отчаянно сопротивлялся. Но противники были старше и тоже хорошо физически развиты, особенно хоккеист Дудров и кикбоксер Иванов. Они его заломали на глазах Пантелеева и Сальцина. Пантелеев выбежал, сел в машину и дал газу, у него просто сдали нервы, когда он все это увидел. Сальцин, оставшись в меньшинстве, испугался за свою жизнь и никак не стал мешать убийцам.
— У Дмитрия Чебыкина был с собой сотовый телефон, тогда они только появлялись — еще со встроенной симкой — и стоили очень дорого. Они заставили подростка разблокировать мобильник и набрать отца.
Не так просто лишить жизни человека, который борется до последнего. Поскольку даже лежа Чебыкин вырывался, Дудров сел ему на грудь, а Харламов держал ноги, пока Иванов душил веревкой. Когда подросток перестал подавать признаки жизни, они заставили Сальцина помогать им перетаскивать труп в багажник машины, а потом и звонить отцу — тот побоялся отказаться. Тело мальчика увезли и спрятали на заброшенном карьере. Звонили дважды — сначала просили несколько десятков тысяч долларов, потом — два миллиона рублей. Деньги они так и не успели получить — тело Чебыкина нашли раньше. Сальцина троица хотела тоже убить — боялись, что он всех сдаст, но его даже не вызывали на допрос, а Пантелеев на допросах держался своей версии.
Можно я буду первым?..
Раскрытие убийства несовершеннолетнего, да еще связанное с похищением (ч. 2 ст. 105 УК РФ), да еще семнадцать лет спустя — это не просто резонансный повод для СМИ, но и весомый повод для получения государственных наград. Наградили многих. С нашего героя просто сняли мелкий выговор.
— Пока на тебе висит выговор, тебя не могут поощрить. С тебя сначала должны снять его. Поэтому я перед всеми своими крупными раскрытиями всегда получал выговор за какую-нибудь мелочь. Так что я уже к этому привык. Обидно, что начали среди коллег говорить, будто я получил какие-то деньги за это. А на самом деле я попросил у следователя: «Можно я буду первым, кто расскажет родителям?» — вспоминает Руслан. — Я им показал видео Харламова, где он признается. Они плакали. Мне кажется, отец все эти годы думал, что виноват. Что сын был убит, потому что он деньги сразу не отдал. А тут, получается, их вины нет. Я думаю, они получили облегчение. Они до последнего не верили, что до суда дойдет. У них было очень сильное недоверие к органам.
Недоверие семьи легко понять. Как нам рассказал один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, в те годы коррупция в силовых структурах была сильна. Много кто брался найти убийц, брал за это вознаграждение и обманывал. Не лучше дело обстояло и с так называемыми «законниками». Того же Пантелеева возили в офис к серьезному тагильскому криминальному авторитету, он выслушал его байку и отпустил парня, но потребовал: «Рассказывай, что тебя сильно били тут!»
После раскрытия этого убийства Руслан поверил в провидение:
— Я все семь лет об этом деле думал, работал, вызывал каждый год очевидцев. Весь двор опросил, и каждый какую-то информацию дал. Многие мне начали помогать, некоторые просто подсказывали, с кем можно еще пообщаться. И когда я в итоге раскрыл это убийство, то был в шоке, начал верить в какие-то сверхъестественные силы. Потому что я пришел с этой мыслью на работу в полицию. Мой руководитель мне тогда сказал: «Руслан, по этому делу работали самые лучшие сотрудники». А если ты не раскрыл убийство в первые пару дней, то дальше становится все сложнее и сложнее. Надо по «горячке». Тогда был огромный резонанс, были брошены все силы — и никого не нашли. А тут прошло семнадцать лет...
Мать убитого мальчика рассказала, что все эти годы в глубине души верила — убийц найдут.
— С 2003 года я ходила в прокуратуру. Мне говорили: «Ничего нового, ничего нового». Потом поменялся следователь, а еще позже я уже поняла, что остается только ждать кару небесную. Я верила что будут найдены те, кто это сделал. И когда Руслан начал нас приглашать с определенной периодичностью, стало понятно, что дело раскрывается и в деле есть какие-то подвижки. Я понимала, что человек работает, но, поскольку, у него тоже есть текучка помимо этого, то это дело то откладывается, то опять достается. Я и мой муж Сергей очень ему благодарны за то, что он это дело поднял и все раскопал. Если бы не Руслан — оно бы никогда не дошло до следователя и тем более до суда. Я расстроена лишь тем, что Пантелеев и Сальцин избежали наказания за похищение из-за сроков давности [15 лет]. Я считаю, что те, кто похищал — тоже являются убийцами. Для меня, как для обывателя — это групповое убийство.
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Несмотря на попытки обвиняемых запутать следствие, дело ушло в суд.
Суд
Когда Пантелеев понял, что срок давности для наказания за похищение человека прошел и ему ничего не грозит (он выступал в суде уже как свидетель), то поменял свои показания. Заявил, что оперативник оказывал на него психологическое давление. Он захотел облегчить участь своего друга детства Евгения Дудрова. К тому времени все они уже были семейными людьми, их дети и жены даже не подозревали, каких скелетов в шкафу они хранят. Остальные, поняв, какие сроки им грозят, также заявили о давлении и отказались от своих показаний. Кроме Сальцина и Иванова.
Вот как объяснил поведение своего клиента адвокат Евгения Сальцина Алексей Усатов.
— Мой подзащитный сразу давал правдивые показания. Он тоже был свидетелем, как Пантелеев, но не пытался обмануть следствие. Когда мы с ним общались, он тяжело переживал произошедшее. Этот груз все эти годы давил на него, — рассказал Усатов. — Вообще лично мое мнение по этому делу: то, что такое сложное дело раскрыли и оно дошло до суда, — большая заслуга полиции и следственных органов. В плане раскрытия, конечно, тут на 99% заслуга Руслана Белоконного, благодаря добытым им оперативным путем доказательствам, они лежат в основе дела. Но и техническая часть работы была велика — все грамотно оформить и передать в суд, тут следователи молодцы.
Владимир Иванов умер в феврале 2021 года. Его поразили тяжелейшие последствия болезни, которая часто встречается у наркоманов. Этой напастью оказались поражены все три непосредственных участника убийства. Кто-то назвал бы это Божьей карой.
— Лично мое мнение: это было не первое его [Иванова] убийство. Чтобы так убить, задушить человека, надо иметь опыт. Это самое страшное — взять и задушить ребенка. Первое убийство так хладнокровно невозможно совершить, — поделился экс-опер.
Прения по этому делу назначены на 1 апреля 2021 года, приговор — на следующий день. Обвиняемым Харламову и Дудрову грозит около пятнадцати лет. Никто из них не раскаялся и не признал вину.
Руслан Белоконный сдержал слово, данное родителям Димы Чебыкина. Но это дело стало его последним ярким раскрытием. Через три месяца после задержания банды оперативника уволили. Это произошло, когда он опубликовал свое удостоверение в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Так человек, имеющий свое мнение, в итоге оказался большим злом, чем убийцы и грабители, с которыми он боролся.
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