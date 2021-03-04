Закон имени убитого ребенка: усложнят ли мигрантам въезд в Россию после массовой расправы в Нижегородской области

По его словам, из дома он похитил деньги, а документы, которые нашел, брать с собой не стал. Как рассказал NN.RU источник в правоохранительных органах, добычей грабителя стали порядка 10 миллионов рублей, а также большое количество золотых украшений, принадлежавших погибшей — 41-летней Елене Малаховой. Спустя несколько часов после массового убийства Амиров был задержан на трассе (с еще одним мигрантом и гражданином России) в угнанном автомобиле.

«Хочу, чтобы моя семья была в безопасности»

Уже спустя сутки после случившегося Рунет заполнился антимигрантскими высказываниями. По мнению пользователей, нелегальная миграция представляет серьезную опасность из-за разницы культур и воспитания, а произошедшее в семье Малаховых — тому подтверждение.

Такие заявления — не только в гневных комментариях под постами о трагедии. Позицию начали высказывать даже некоторые СМИ, в частности, издание «Царьград» (принадлежит бизнесмену консервативных взглядов Константину Малофееву, которого называют православным олигархом. — Прим. ред.). В одной из публикаций издание напрямую задает вопрос: «А не слишком ли много в России гастарбайтеров?»