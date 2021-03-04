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Закон имени убитого ребенка: усложнят ли мигрантам въезд в Россию после массовой расправы в Нижегородской области

В социальных сетях появляется всё больше призывов к ужесточению миграционной политики

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Всего за четыре дня до трагедии ребенок отпраздновал свой шестой день рождения

Всего за четыре дня до трагедии ребенок отпраздновал свой шестой день рождения

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Сегодняшний день в Нижнем Новгороде был днем скорби. Горожане прощались с семьей, убитой в собственном доме в Кудьме. Отдать дань памяти шестилетнему мальчику, его маме, бабушке и дедушке пришло множество людей — как родственников и близких, так и желающих выразить свои соболезнования. Эта история вышла далеко за пределы региона, и пока одни россияне скорбят о погибших, другие переживают трагедию иначе — ищут ее причины и виноватых. В данном случае народный гнев обрушился на мигрантов, ведь главный подозреваемый — рабочий, приехавший из ближнего зарубежья. Уже сейчас в социальных сетях появляется всё больше призывов к ужесточению миграционной политики. Наши коллеги из NN.RU изучили, что предлагают пользователи под хештегом с именем погибшего мальчика.

Чужак под подозрением

Шарофиддин Амиров26-летний уроженец Узбекистана, приехавший в Россию многие годы назад. Последние несколько лет он проживал в Кудьме — трудился на семью Малаховых подсобным рабочим. Жил на их же участке, по словам местных жителей, получал за свой труд около 30 тысяч рублей в месяц. Однако это молодого человека, как они утверждают, не устраивало: вопрос зарплаты нередко становился причиной конфликтов между мигрантом и хозяином дома — Анатолием Королёвым.

Дом с участком, на котором жила семья, считался в поселке престижным — там хватало места не только супружеской паре и их родителям, но и наемным работникам

Дом с участком, на котором жила семья, считался в поселке престижным — там хватало места не только супружеской паре и их родителям, но и наемным работникам

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По рассказам соседей, Амиров даже собирался всё бросить, уехать обратно на родину и жениться. В итоге ситуация сложилась совершенно непредсказуемым и страшным образом. Как полагает следствие, днем 28 февраля именно он пришел в дом семьи, на которую так долго работал, и убил 41-летнюю Елену Малахову, ее шестилетнего сына, а также обоих родителей. Если бы не обстоятельства, жертв могло бы быть еще больше — в это время дома не было мужа, уехавшего в командировку, и старшей дочери, которая отправилась на занятия по конному спорту.

Сам Шарофиддин не отрицает вину — на прошедшем следственном эксперименте он с пугающим спокойствием показал на куклах, как убивал своих работодателей и их ребенка.

По его словам, из дома он похитил деньги, а документы, которые нашел, брать с собой не стал. Как рассказал NN.RU источник в правоохранительных органах, добычей грабителя стали порядка 10 миллионов рублей, а также большое количество золотых украшений, принадлежавших погибшей — 41-летней Елене Малаховой. Спустя несколько часов после массового убийства Амиров был задержан на трассе (с еще одним мигрантом и гражданином России) в угнанном автомобиле.

«Хочу, чтобы моя семья была в безопасности»

Уже спустя сутки после случившегося Рунет заполнился антимигрантскими высказываниями. По мнению пользователей, нелегальная миграция представляет серьезную опасность из-за разницы культур и воспитания, а произошедшее в семье Малаховых — тому подтверждение.

Такие заявления — не только в гневных комментариях под постами о трагедии. Позицию начали высказывать даже некоторые СМИ, в частности, издание «Царьград» (принадлежит бизнесмену консервативных взглядов Константину Малофееву, которого называют православным олигархом. — Прим. ред.). В одной из публикаций издание напрямую задает вопрос: «А не слишком ли много в России гастарбайтеров?»

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В социальной сети Twitter, русскоязычный сегмент которой, как правило, составляет молодежь либеральных взглядов, тема убийства шестилетнего мальчика и его семьи вышла на третью строчку трендов.

В постах со ставшим популярным хештегом люди предлагают ужесточить миграционную политику в России, а также внести новый закон, который был бы назван в честь убитого мальчика (имя погибшего ребенка относится к сведениям, не подлежащим распространению в СМИ, потому мы не можем опубликовать хештег. — Прим. ред.).

В сообщениях пользователи апеллируют к тому, что присутствие в стране большого количества граждан Азии, часть которых въехала нелегально, может быть опасным для местных жителей. Некоторые выразили серьезную обеспокоенность за жизни своих семей.

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В других же сообщениях начали поступать предложения выходить на публичные акции. Судя по текстам, такую позицию занимают в основном молодые пользователи.

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Другой взгляд

Есть и те, кто смотрит на проблему под другим углом. Некоторые пользователи считают, что попытки продвинуть идею об ограничении миграционной политики для уроженцев Средней Азии за счет трагедии — опасная спекуляция.

На фоне истории семьи Малаховых активисты даже начали призывать других пользователей жертвовать деньги в организации, помогающие мигрантам и беженцам, что было воспринято другими пользователями очень неоднозначно.

Феминистка Дарья Серенко предложила в качестве ответа на антимигрантские посты оказать помощь беженцам и мигрантам

Феминистка Дарья Серенко предложила в качестве ответа на антимигрантские посты оказать помощь беженцам и мигрантам

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В качестве доводов они указывают тяжелое положение мигрантов в нашей стране, их нестабильный юридический статус и незащищенные права, а также ряд проблем с ассимиляцией приезжих как на социальном, так и на государственных уровнях.

Кроме того, по мнению пользователей, выступающих за смягчение миграционной политики и упрощение въезда в страну, процент преступлений, совершаемых переехавшими в РФ жителями ближнего зарубежья, слишком мал для того, чтобы вызывать беспокойство.

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Также они приводят в пример другую скандальную ситуацию, связанную с произошедшей трагедией. Из-за ошибки ряда СМИ и сообщений, которые разошлись по анонимным форумам, общественность уже успела несправедливо обвинить двоих уроженцев Армении в том, что они якобы помогали преступнику. При этом ни Эдгар Григорян (человек на фото), ни его товарищ Вазген Адибекян, которому пользователи соцсетей успели приписать вину в убийстве, вообще никак не относились к делу.

Личные сообщения обоих всего за одну ночь переполнились угрозами и пожеланиями смерти, а сами они даже стали бояться выходить на улицу. На деле попавшие под горячую руку иностранцы не знали не только погибшую семью, но и никогда в жизни не встречали главного подозреваемого. Как говорят активисты, это только один из примеров, когда люди становятся жертвами травли только из-за их этнической принадлежности.

Официальные цифры и позиция властей

По подсчетам Управления МВД России, на начало этого года в России проживают порядка 6,3 миллиона мигрантов. Их количество почти в два раза снизилось за 2020 год на фоне пандемии — многие вернулись на родину из-за проблем с работой и действующих ограничений. До начала действия ограничительных мер по COVID-19 в стране проживало от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. При этом гражданство или вид на жительство на сегодняшний день есть лишь у миллиона человек из их числа.

Труд мигрантов задействован во многих сферах российской экономики, чаще — на низкоквалифицированных видах работ: строительстве, уборке, обслуживании, доставке, перевозке пассажиров и дорожном хозяйстве. Так, к примеру, в Москве из-за оттока мигрантов в прошлом году наблюдался недостаток рабочих — например, количество вакансий для таксистов в столичных сервисах по поиску работы выросло почти на 85%, а строителей — более чем на 30%.

Многие работодатели предпочитают труд мигрантов из-за его стоимости — приезжие часто соглашаются выполнять больший объем работ за меньшие деньги

Многие работодатели предпочитают труд мигрантов из-за его стоимости — приезжие часто соглашаются выполнять больший объем работ за меньшие деньги

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Что касается статистики преступлений, совершаемых приезжими, то, по данным полиции, этот показатель планомерно снижается с 2015 года — тогда был введен обязательный комплексный экзамен для желающих официально проживать на территории РФ. В количественном отношении количество преступлений, в которых виновны мигранты, снизилось с 43,9 тысячи до 34,4 тысячи. Большинство из них совершается гражданами бывших союзных республик. Вместе с тем в 2020 году в столице и ряде крупных городов снова произошел серьезный рост случаев криминального поведения среди иностранцев — в МВД это связывают с тем, что многие мигранты остались без работы и возможности покинуть страну из-за действующих ограничений.

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На сегодняшний день действия российской власти направлены не на ужесточение, а, наоборот, на смягчение действующей миграционной политики. В январе 2021 года Владимир Путин поставил правительству задачу упростить въезд в страну для иностранных граждан с целью работы на стройках. Новые правила могут начать действовать уже этой весной.

Доктор политических наук, профессор Российской академии наук, директор Института международных отношений и мировой истории Михаил Рыхтик считает, что такой шаг разумен и полностью оправдан:

— Нужно навсегда отказаться от мифа о том, что мигранты отбирают чью-то работу. История буквально всех народов показывает нам, что коренное население не пойдет трудиться на низкооплачиваемых работах. Не нужно обманывать себя, городской человек туда не идет. Такая же ситуация есть и в Европе, и в Штатах.

— В том числе есть и демографический вопрос. К примеру, Нижегородская область является вымирающей, и перед руководством страны и региона должна стоять задача уже о привлечении мигрантов. Какой квалификации, какого уровня образования — это уже другой вопрос. Но в целом с экономической и социальной сторон решение главы государства я нахожу верным, — утверждает политолог.

Рассуждая об опасениях россиян в отношении приезжих, профессор настаивает на том, что все резкие высказывания последних дней скорее обусловлены накалом страстей, нежели четкой политической и социальной позицией:

— Эмоции — это плохой советчик. Намного важнее проанализировать, насколько часто мигранты вовлечены в такие преступления. Правда ли рост преступлений связан с их присутствием в стране? Мы знаем много примеров, когда подобные вещи совершаются и представителями коренного населения. Движение народов запретить невозможно. Никто — ни ЕС, ни США, ни Россия — не справится с этой задачей. Лидеры и кандидаты, которые обещают это, занимаются простым популизмом ради выборов. Трагедии должны обсуждаться, преступники должны осуждаться. Но решения, особенно политические, должны быть взвешенными и реалистичными, — заявляет эксперт.

Согласно январскому докладу Экономического и социального совета ООН, в настоящий момент Россия входит в пятерку стран мира с самым высоким числом мигрантов.

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Нижегородская областьмигрантысоциальные сетиубийство
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