Закон имени убитого ребенка: усложнят ли мигрантам въезд в Россию после массовой расправы в Нижегородской области

Сегодняшний день в Нижнем Новгороде был днем скорби. Горожане прощались с семьей, убитой в собственном доме в Кудьме. Отдать дань памяти шестилетнему мальчику, его маме, бабушке и дедушке пришло множество людей — как родственников и близких, так и желающих выразить свои соболезнования. Эта история вышла далеко за пределы региона, и пока одни россияне скорбят о погибших, другие переживают трагедию иначе — ищут ее причины и виноватых. В данном случае народный гнев обрушился на мигрантов, ведь главный подозреваемый — рабочий, приехавший из ближнего зарубежья. Уже сейчас в социальных сетях появляется всё больше призывов к ужесточению миграционной политики. Наши коллеги из NN.RU изучили, что предлагают пользователи под хештегом с именем погибшего мальчика.
Чужак под подозрением
Шарофиддин Амиров —
По рассказам соседей, Амиров даже собирался всё бросить, уехать обратно на родину и жениться. В итоге ситуация сложилась совершенно непредсказуемым и страшным образом. Как полагает следствие, днем
Сам Шарофиддин не отрицает вину — на прошедшем следственном эксперименте он с пугающим спокойствием показал на куклах, как убивал своих работодателей и их ребенка.
По его словам, из дома он похитил деньги, а документы, которые нашел, брать с собой не стал. Как рассказал NN.RU источник в правоохранительных органах, добычей грабителя стали порядка
«Хочу, чтобы моя семья была в безопасности»
Уже спустя сутки после случившегося Рунет заполнился антимигрантскими высказываниями. По мнению пользователей, нелегальная миграция представляет серьезную опасность из-за разницы культур и воспитания, а произошедшее в семье Малаховых — тому подтверждение.
Такие заявления — не только в гневных комментариях под постами о трагедии. Позицию начали высказывать даже некоторые СМИ, в частности, издание «Царьград» (принадлежит бизнесмену консервативных взглядов Константину Малофееву, которого называют православным олигархом. — Прим. ред.). В одной из публикаций издание напрямую задает вопрос: «А не слишком ли много в России гастарбайтеров?»
В социальной сети Twitter, русскоязычный сегмент которой, как правило, составляет молодежь либеральных взглядов, тема убийства шестилетнего мальчика и его семьи вышла на третью строчку трендов.
В постах со ставшим популярным хештегом люди предлагают ужесточить миграционную политику в России, а также внести новый закон, который был бы назван в честь убитого мальчика (имя погибшего ребенка относится к сведениям, не подлежащим распространению в СМИ, потому мы не можем опубликовать хештег. — Прим. ред.).
В сообщениях пользователи апеллируют к тому, что присутствие в стране большого количества граждан Азии, часть которых въехала нелегально, может быть опасным для местных жителей. Некоторые выразили серьезную обеспокоенность за жизни своих семей.
В других же сообщениях начали поступать предложения выходить на публичные акции. Судя по текстам, такую позицию занимают в основном молодые пользователи.
Другой взгляд
Есть и те, кто смотрит на проблему под другим углом. Некоторые пользователи считают, что попытки продвинуть идею об ограничении миграционной политики для уроженцев Средней Азии за счет трагедии — опасная спекуляция.
На фоне истории семьи Малаховых активисты даже начали призывать других пользователей жертвовать деньги в организации, помогающие мигрантам и беженцам, что было воспринято другими пользователями очень неоднозначно.
В качестве доводов они указывают тяжелое положение мигрантов в нашей стране, их нестабильный юридический статус и незащищенные права, а также ряд проблем с ассимиляцией приезжих как на социальном, так и на государственных уровнях.
Кроме того, по мнению пользователей, выступающих за смягчение миграционной политики и упрощение въезда в страну, процент преступлений, совершаемых переехавшими в РФ жителями ближнего зарубежья, слишком мал для того, чтобы вызывать беспокойство.
Также они приводят в пример другую скандальную ситуацию, связанную с произошедшей трагедией. Из-за ошибки ряда СМИ и сообщений, которые разошлись по анонимным форумам, общественность уже успела несправедливо обвинить двоих уроженцев Армении в том, что они якобы помогали преступнику. При этом ни Эдгар Григорян (человек на фото), ни его товарищ Вазген Адибекян, которому пользователи соцсетей успели приписать вину в убийстве, вообще никак не относились к делу.
Личные сообщения обоих всего за одну ночь переполнились угрозами и пожеланиями смерти, а сами они даже стали бояться выходить на улицу. На деле попавшие под горячую руку иностранцы не знали не только погибшую семью, но и никогда в жизни не встречали главного подозреваемого. Как говорят активисты, это только один из примеров, когда люди становятся жертвами травли только из-за их этнической принадлежности.
Официальные цифры и позиция властей
По подсчетам Управления МВД России, на начало этого года в России проживают порядка
Труд мигрантов задействован во многих сферах российской экономики, чаще — на низкоквалифицированных видах работ: строительстве, уборке, обслуживании, доставке, перевозке пассажиров и дорожном хозяйстве. Так, к примеру, в Москве из-за оттока мигрантов в прошлом году наблюдался недостаток рабочих — например, количество вакансий для таксистов в столичных сервисах по поиску работы выросло почти на 85%, а строителей — более чем на 30%.
Что касается статистики преступлений, совершаемых приезжими, то, по данным полиции, этот показатель планомерно снижается с
На сегодняшний день действия российской власти направлены не на ужесточение, а, наоборот, на смягчение действующей миграционной политики. В январе
Доктор политических наук, профессор Российской академии наук, директор Института международных отношений и мировой истории Михаил Рыхтик считает, что такой шаг разумен и полностью оправдан:
— Нужно навсегда отказаться от мифа о том, что мигранты отбирают чью-то работу. История буквально всех народов показывает нам, что коренное население не пойдет трудиться на низкооплачиваемых работах. Не нужно обманывать себя, городской человек туда не идет. Такая же ситуация есть и в Европе, и в Штатах.
— В том числе есть и демографический вопрос. К примеру, Нижегородская область является вымирающей, и перед руководством страны и региона должна стоять задача уже о привлечении мигрантов. Какой квалификации, какого уровня образования — это уже другой вопрос. Но в целом с экономической и социальной сторон решение главы государства я нахожу верным, — утверждает политолог.
Рассуждая об опасениях россиян в отношении приезжих, профессор настаивает на том, что все резкие высказывания последних дней скорее обусловлены накалом страстей, нежели четкой политической и социальной позицией:
— Эмоции — это плохой советчик. Намного важнее проанализировать, насколько часто мигранты вовлечены в такие преступления. Правда ли рост преступлений связан с их присутствием в стране? Мы знаем много примеров, когда подобные вещи совершаются и представителями коренного населения. Движение народов запретить невозможно. Никто — ни ЕС, ни США, ни Россия — не справится с этой задачей. Лидеры и кандидаты, которые обещают это, занимаются простым популизмом ради выборов. Трагедии должны обсуждаться, преступники должны осуждаться. Но решения, особенно политические, должны быть взвешенными и реалистичными, — заявляет эксперт.
Согласно январскому докладу Экономического и социального совета ООН, в настоящий момент Россия входит в пятерку стран мира с самым высоким числом мигрантов.