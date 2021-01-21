Срочника, застрелившего восемь сослуживцев в Чите, отправили в колонию на 24,5 года

Параллельно с делом Шамсутдинова шло расследование о неуставных отношениях в части. В марте 2020 года военнослужащего Руслана Мухатова признали виновным в издевательстве над сослуживцами, его приговорили к условному сроку и штрафу в 30 тысяч рублей .



Выступая с последним словом перед присяжными, Шамсутдинов заявил, что до трагедии его довели и он раскаивается в содеянном. Экспертиза признала стрелка психически здоровым. 72.RU провел большое расследование и выяснил в деталях, что произошло в день расстрела. Почитать материал можно по этой ссылке.

