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Срочника, застрелившего восемь сослуживцев в Чите, отправили в колонию на 24,5 года

Ранее присяжные признали, что Рамиль Шамсутдинов заслужил снисхождения

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На суде Рамиль Шамсутдинов заявил, что раскаивается в произошедшем

На суде Рамиль Шамсутдинов заявил, что раскаивается в произошедшем

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В Забайкалье суд вынес приговор по делу Рамиля Шамсутдинова — военнослужащего, который осенью 2019 года расстрелял десять сослуживцев. Погибли восемь человек — два офицера, два контрактника и четыре срочника. Двое выжили, у них серьезные ранения. Стрелка приговорили к 24 с половиной годам лишения свободы, наказание он проведет в колонии строгого режима.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных. 28 декабря 2020 года они единодушно решили, что Шамсутдинов виновен, однако сочли, что он заслуживает снисхождения. 19 января 2021 года гособвинение запросило для стрелка 25 лет тюрьмы. Наши коллеги из 72.RU ведут онлайн-трансляцию с оглашения приговора, подробности ищите по ссылке.

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Стрельба в воинской части 54160 произошла 25 октября 2019 года. Вернувшись из караула, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Стрелявшего задержали, по ходу следствия он не раз заявлял, что в армии на него оказывалось давление. Однако в материалах дела указывается, что причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

СЮЖЕТ

Солдат расстрелял сослуживцев в Чите

Параллельно с делом Шамсутдинова шло расследование о неуставных отношениях в части. В марте 2020 года военнослужащего Руслана Мухатова признали виновным в издевательстве над сослуживцами, его приговорили к условному сроку и штрафу в 30 тысяч рублей.

Выступая с последним словом перед присяжными, Шамсутдинов заявил, что до трагедии его довели и он раскаивается в содеянном. Экспертиза признала стрелка психически здоровым. 72.RU провел большое расследование и выяснил в деталях, что произошло в день расстрела. Почитать материал можно по этой ссылке.

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Рамиль Шамсутдиновармияприговор
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