Срочника, застрелившего восемь сослуживцев в Чите, отправили в колонию на 24,5 года

В Забайкалье суд вынес приговор по делу Рамиля Шамсутдинова — военнослужащего, который осенью 2019 года расстрелял десять сослуживцев. Погибли восемь человек — два офицера, два контрактника и четыре срочника. Двое выжили, у них серьезные ранения. Стрелка приговорили к 24 с половиной годам лишения свободы, наказание он проведет в колонии строгого режима.
Приговор вынесен на основании вердикта присяжных.
Стрельба
Параллельно с делом Шамсутдинова шло расследование о неуставных отношениях в части. В марте 2020 года военнослужащего Руслана Мухатова признали виновным в издевательстве над сослуживцами, его приговорили к условному сроку и штрафу
Выступая с последним словом перед присяжными, Шамсутдинов заявил, что до трагедии его довели и он раскаивается в содеянном. Экспертиза признала стрелка психически здоровым. 72.RU провел большое расследование и выяснил в деталях, что произошло в день расстрела. Почитать материал можно по этой ссылке.