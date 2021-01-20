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Трем новосибирцам вынесли приговор за мошенничество с землей — они подделали бумаги и обманули мэрию

За подделку документов их отправили в колонию

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Их приговорили на сроки от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев

Их приговорили на сроки от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев

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Трех новосибирцев осудили за мошенничество с муниципальной землей

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которые подделали бумаги и незаконно стали собственниками земельного участка.

Сибиряков признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ).

— Жители Новосибирска решили приобрести право собственности на муниципальную землю площадью почти 1 тысяча квадратных метров и рыночной стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей, — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

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В пресс-службе прокуратуры рассказали, что новосибирцы в период с 2015 по 2017 годы подделали документы, что им якобы принадлежит право собственности на жилой дом. Затем они с помощью постановления и межевого плана зарегистрировали свои права на земельный участок.

— В результате был причинен ущерб мэрии Новосибирска. По иску муниципалитета суд истребовал недвижимое имущество из чужого незаконного владения, — добавили в прокуратуре.

Мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев — они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне Следственный комитет Новосибирской области направил в суд уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Валентина Сичкарёва, главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чулымского района, и директора ООО «Сельхозпрод». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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мошенничествопрокуратура
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