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Сибирячка попала под следствие за покупку «Волшебных бобов» с сибутрамином

Женщина заказала по почте более 200 блистеров таблеток для похудения

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Таблетки с опасным веществом изъяли&nbsp;

Таблетки с опасным веществом изъяли 

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В Новосибирске против 43-летней жительницы возбудили уголовное дело за покупку таблеток для похудения.

— В посылке общим весом свыше четырех килограммов обнаружилось более 200 блистеров с маркировками «Билайт», «Куаймый», «Циклональное похудение Волшебные бобы» и других препаратов для коррекции веса, всего около двух тысяч капсул. Согласно заключению экспертизы, содержание сильнодействующего вещества сибутрамин в них составило около 600 граммов, — рассказали в Сибирской оперативной таможне.

Сибутрамин — сильнодействующее вещество, включено в состав некоторых препаратов для снижения веса. Вызывает привыкание, отрицательно влияет на работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, имеет многочисленные противопоказания и побочные эффекты.

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Таблетки привезли из Казахстана, а за посылкой на почту женщина отправила своего сожителя. Оперативники сначала задержали его.

— Женщина была осведомлена о запретах, действующих в отношении сильнодействующего вещества, содержавшегося в таблетках, а также об ответственности, которую могут повлечь за собой ее противозаконные действия. Вещество изъято из незаконного оборота, — добавили в ведомстве.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее НГС рассказывал, что Роспотребнадзор изъял из аптек БАДы для мужчин «Сеалекс» и «Али Капс». Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана отозвал госрегистрацию БАДов.

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