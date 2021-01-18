Сибирячка попала под следствие за покупку «Волшебных бобов» с сибутрамином

В Новосибирске против 43-летней жительницы возбудили уголовное дело за покупку таблеток для похудения.

— В посылке общим весом свыше четырех килограммов обнаружилось более 200 блистеров с маркировками «Билайт», «Куаймый», «Циклональное похудение Волшебные бобы» и других препаратов для коррекции веса, всего около двух тысяч капсул. Согласно заключению экспертизы, содержание сильнодействующего вещества сибутрамин в них составило около 600 граммов, — рассказали в Сибирской оперативной таможне.

Сибутрамин — сильнодействующее вещество, включено в состав некоторых препаратов для снижения веса. Вызывает привыкание, отрицательно влияет на работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, имеет многочисленные противопоказания и побочные эффекты.