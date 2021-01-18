Сибирячка попала под следствие за покупку «Волшебных бобов» с сибутрамином

В Новосибирске против
— В посылке общим весом свыше четырех килограммов обнаружилось более 200 блистеров с маркировками «Билайт», «Куаймый», «Циклональное похудение Волшебные бобы» и других препаратов для коррекции веса, всего около двух тысяч капсул. Согласно заключению экспертизы, содержание сильнодействующего вещества сибутрамин в них составило около 600 граммов, — рассказали в Сибирской оперативной таможне.
Сибутрамин — сильнодействующее вещество, включено в состав некоторых препаратов для снижения веса. Вызывает привыкание, отрицательно влияет на работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, имеет многочисленные противопоказания и побочные эффекты.
Таблетки привезли из Казахстана, а за посылкой на почту женщина отправила своего сожителя. Оперативники сначала задержали его.
— Женщина была осведомлена о запретах, действующих в отношении сильнодействующего вещества, содержавшегося в таблетках, а также об ответственности, которую могут повлечь за собой ее противозаконные действия. Вещество изъято из незаконного оборота, — добавили в ведомстве.
Против женщины возбуждено уголовное дело по
Ранее НГС рассказывал, что Роспотребнадзор изъял из аптек БАДы для мужчин «Сеалекс» и «Али Капс». Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана отозвал госрегистрацию БАДов.