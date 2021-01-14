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Суд оставил в СИЗО родителей, дети которых погибли в страшном пожаре в Новосибирске

Помещение, где жила семья, было крошечным — его даже трудно назвать домом

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В пожаре погибло трое детей — они жили в крохотном помещении в поле за промзоной&nbsp;

В пожаре погибло трое детей — они жили в крохотном помещении в поле за промзоной 

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Суд продлил арест родителям, у которых погибли трое детей

Новосибирский районный суд оставил под стражей Марину и Андрея Аблизиных — родителей троих детей, погибших в пожаре в октябре прошлого года в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской. Супруги пробудут в СИЗО до 15 февраля.

— По данным следствия, Аблизины оставили без присмотра во временной постройке, расположенной на территории Криводановского сельсовета, своих малолетних детей. В доме произошел пожар, в результате которого их дети погибли, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе районного суда.

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В пожаре погибли трое детей — старшей девочке было 7 лет, младшему ребенку — 3 года. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров. «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной. Где были родители во время пожара, неизвестно, но вернулись они изрядно пьяными. Сотрудникам полиции мать рассказала, что затопила печку, оставила детей и ушла. У семьи не было официального места жительства, а дети не ходили в детский сад.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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