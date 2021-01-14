Суд оставил в СИЗО родителей, дети которых погибли в страшном пожаре в Новосибирске

Новосибирский районный суд оставил под стражей Марину и Андрея Аблизиных — родителей троих детей, погибших в пожаре в октябре прошлого года в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской. Супруги пробудут в СИЗО до 15 февраля .

— По данным следствия, Аблизины оставили без присмотра во временной постройке, расположенной на территории Криводановского сельсовета, своих малолетних детей. В доме произошел пожар, в результате которого их дети погибли, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе районного суда.

