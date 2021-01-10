Семейный праздник в Заельцовском районе закончился поножовщиной

Праздники закончились для семьи из Заельцовского района Новосибирска больницей и камерой предварительного заключения.
Вечером 8 января наряд скорой помощи забрал с улицы Кропоткина женщину с ножевым ранением. Медики передали информацию в полицию, подозреваемый был задержан.
Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, им оказался ранее судимый 40-летний супруг потерпевшей. Во время застолья между супругами произошла ссора, и мужчина ударил свою жену ножом.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Семейные конфликты на почве алкоголя не редкость. Однако жертвой нападения можно стать и со стороны совершенно постороннего человека. В конце ноября прошлого года на площади Кирова в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и Honda Accord. В самой аварии никто не пострадал, но водители поругались между собой, а пассажир «Газели» напал на водителя «Хонды» и его мать с дубинкой.