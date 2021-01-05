Новосибирец отсудил угнанные машины в Таджикистане, но не смог ввезти их в Россию

Житель Новосибирска смог через суд добиться возврата шести автомобилей, которые в прошлом году были угнаны из автопрокатов Новосибирска и доставлены в Таджикистан.



— Граждане Таджикистана арендовали машины, снимали все «маяки» и передавали автомобили своим подельникам для перегона, а сами улетали самолетом. И у нас из проката тоже угнали. Я полетел в Таджикистан. И в посольство ходил, и к замминистрам ходил по МВД. И впервые в истории Таджикистана было возбуждено уголовное дело на угон автомобиля из России. Обычно они говорили: «Идите и в России возбуждайте дело». Но по этому алгоритму ни разу ни одну машину не вернули. Просто все эти шесть машин уже были там и растаможены, и переоформлены на граждан Таджикистана. И поэтому просто так их невозможно было забрать. Поэтому пришлось возбуждать уголовные дела, находили этих мошенников, их садили, доводили дело до уголовного суда, — рассказал корреспонденту NGS.RU владелец одного из автопрокатов Новосибирска Иван, попросивший не указывать его фамилию. Он же представлял в суде интересы других пострадавших.