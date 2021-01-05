Новосибирец отсудил угнанные машины в Таджикистане, но не смог ввезти их в Россию

Суд Таджикистана вернул новосибирцу угнанные машины
Житель Новосибирска смог через суд добиться возврата шести автомобилей, которые в прошлом году были угнаны из автопрокатов Новосибирска и доставлены в Таджикистан.
— Граждане Таджикистана арендовали машины, снимали все «маяки» и передавали автомобили своим подельникам для перегона, а сами улетали самолетом. И у нас из проката тоже угнали. Я полетел в Таджикистан. И в посольство ходил, и к замминистрам ходил по МВД. И впервые в истории Таджикистана было возбуждено уголовное дело на угон автомобиля из России. Обычно они говорили: «Идите и в России возбуждайте дело». Но по этому алгоритму ни разу ни одну машину не вернули. Просто все эти шесть машин уже были там и растаможены, и переоформлены на граждан Таджикистана. И поэтому просто так их невозможно было забрать. Поэтому пришлось возбуждать уголовные дела, находили этих мошенников, их садили, доводили дело до уголовного суда, — рассказал корреспонденту NGS.RU владелец одного из автопрокатов Новосибирска Иван, попросивший не указывать его фамилию. Он же представлял в суде интересы других пострадавших.
По его словам, машины были обнаружены благодаря специалистам службы безопасности автопроката, которые выяснили через пограничную службу, что автомобили в Таджикистане. И уже потом их находили через уголовный розыск Душанбе.
Как следует из текста приговора районного суда города Душанбе (документ есть в распоряжении редакции), суд признал виновными в угоне трех автомобилей четверых граждан Таджикистана. Их приговорили к штрафам, освободили из-под стражи и обязали вернуть похищенные машины марки «Хендай Солярис» представителю пострадавшего.
Суд по оставшимся трем автомобилям — «Киа» и двум «Датсунам» — завершился на днях. Документы по этому делу до России пока не дошли, уточнил Иван.
— Машины не вернулись в Россию, потому что границы закрыты. Одну мы уже продали там, пять стоят, ждут открытия границ, — добавил владелец автопроката.
В конце прошлого года семь экипажей ДПС гонялись за водителем «Тойоты», который не захотел останавливаться.