8 октября четверг
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 78.09
eur 91.81
Тема дняКак люди с ковидом ходят в больницы

Все новости

Все новости

Сибиряк получил срок в четверть века за убийства в начале 2000-х годов

Ранее мужчина уже был судим за бандитизм и разбойное нападение

4 646
16Обсудить

Поделиться

Приговор постановили 6 октября, в силу он ещё не вступил

Приговор постановили 6 октября, в силу он ещё не вступил

В Новосибирске главаря банды осудили на 25 лет

Новосибирский районный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 53-летнего жителя Алтайского края Станислава Красуцкого.

— Назначено в совокупности 25 лет лишения свободы, — сообщили в суде. — Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Новосибирский районный суд рассматривал дело об убийствах двух предпринимателей в 2001 и 2003 годах. До этого летом коллегия присяжных единогласно признала Красуцкого виновным в этих преступлениях.

— Подсудимый в 2001 году в Барнауле напал на потерпевшего и произвёл из огнестрельного оружия два выстрела ему в голову, от которых тот скончался на месте происшествия. Затем нападавший завладел денежными средствами потерпевшего в размере 15 000 долларов США, что по состоянию на день совершения преступления составляло 448 950 рублей, — рассказали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

Второе убийство мужчина совершил в 2003 году в Кольцово.

— В лесном массиве злоумышленник с целью избавления от долговых обязательств произвёл из огнестрельного оружия выстрел в голову потерпевшего, в результате чего наступила его смерть, — добавили в ведомстве.

В суде уточнили, что ему назначили 17 лет лишения свободы по делу об убийствах в 2001 и 2003 годах. Но наказание в 25 лет назначено с учетом прежних приговоров: ранее сибиряк был осужден Алтайским краевым судом за создание в 2004 году банды и совершение в её составе разбойных нападений и убийств, сопряженных с разбоем и бандитизмом.

— Приговором Алтайского краевого суда от 11 декабря 2013 года он осужден за совершение разбойного нападения, похищение человека и грабеж. По совокупности совершенных преступлений окончательно к отбытию ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, — объясняли в прокуратуре НСО.

В прошлом году огласили приговор по другому громкому делу об ОПГ. 24 года колонии строгого режима дали Анатолию Радченко. Его признали виновным в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские».

Сам осуждённый назвал приговор «вопиюще несправедливым» и заявил журналистам, что «никого никогда не убивал, не давал приказаний убивать, никого не подстрекал».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

приговорсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!