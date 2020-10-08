Сибиряк получил срок в четверть века за убийства в начале 2000-х годов

В Новосибирске главаря банды осудили на 25 лет
Новосибирский районный суд приговорил к 25 годам лишения свободы
— Назначено в совокупности 25 лет лишения свободы, — сообщили в суде. — Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Новосибирский районный суд рассматривал дело об убийствах двух предпринимателей в 2001 и 2003 годах. До этого летом коллегия присяжных единогласно признала Красуцкого виновным в этих преступлениях.
— Подсудимый в 2001 году в Барнауле напал на потерпевшего и произвёл из огнестрельного оружия два выстрела ему в голову, от которых тот скончался на месте происшествия. Затем нападавший завладел денежными средствами потерпевшего в размере
Второе убийство мужчина совершил в 2003 году в Кольцово.
— В лесном массиве злоумышленник с целью избавления от долговых обязательств произвёл из огнестрельного оружия выстрел в голову потерпевшего, в результате чего наступила его смерть, — добавили в ведомстве.
В суде уточнили, что ему назначили 17 лет лишения свободы по делу об убийствах в 2001 и 2003 годах. Но наказание в 25 лет назначено с учетом прежних приговоров: ранее сибиряк был осужден Алтайским краевым судом за создание в 2004 году банды и совершение в её составе разбойных нападений и убийств, сопряженных с разбоем и бандитизмом.
— Приговором Алтайского краевого суда от
В прошлом году огласили приговор по другому громкому делу об ОПГ. 24 года колонии строгого режима дали Анатолию Радченко. Его признали виновным в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские».
Сам осуждённый назвал приговор «вопиюще несправедливым» и заявил журналистам, что «никого никогда не убивал, не давал приказаний убивать, никого не подстрекал».