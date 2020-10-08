Сибиряк получил срок в четверть века за убийства в начале 2000-х годов

Новосибирский районный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 53-летнего жителя Алтайского края Станислава Красуцкого.

— Назначено в совокупности 25 лет лишения свободы, — сообщили в суде. — Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.



Новосибирский районный суд рассматривал дело об убийствах двух предпринимателей в 2001 и 2003 годах. До этого летом коллегия присяжных единогласно признала Красуцкого виновным в этих преступлениях.