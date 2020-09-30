В Новосибирске таксист сломал клиентке два пальца из-за неверного адреса — как его наказал суд

Водителя такси осудили за нападение на пассажирку в Новосибирске
29 сентября мировой суд 3-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска вынес приговор таксисту Андрею Марьину за то, что он сломал два пальца пассажирке.
— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
Инцидент произошёл в сентябре 2019 года, когда потерпевшая вызвала такси вместе со своей подругой.
— Поругались они из-за ерунды — рассказала адвокат потерпевшей Светлана Хирсова. — При оформлении заказа был выбран адрес
Собеседница предполагает, что таксист мог быть не в духе из-за развода с женой, который был оформлен в этот же день.
— Ругается, останавливает машину, просит выйти, — продолжает адвокат. — Девушки выходят, и в этот момент водитель выходит из машины, подходит к одной из пассажирок, хватает её за две руки и начинает сдавливать и выворачивать кисти рук.
Потерпевшая была вынуждена обратиться в больницу, где у неё зафиксировали переломы двух пальцев, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В дальнейшем девушка намерена подать в суд иск о возмещении морального вреда.
Сам осужденный Андрей Марин в грубой форме отказался общаться с корреспондентом НГС.
Недавно НГС собрали истории таксистов, переживших нападение пассажиров, — их обливали кипятком, душили и избивали, но бросить опасную работу они не могут.