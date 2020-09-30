В Новосибирске таксист сломал клиентке два пальца из-за неверного адреса — как его наказал суд

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года, когда потерпевшая вызвала такси вместе со своей подругой.

— Поругались они из-за ерунды — рассказала адвокат потерпевшей Светлана Хирсова. — При оформлении заказа был выбран адрес дом 1/1 , а нужен был дом 1 корпус 1 , и когда потерпевшая с подругой зашли в машину, они сказали, что не дробь, а корпус. Водитель начал кричать, что он не будет менять заказ, что он никуда не повезёт.

Собеседница предполагает, что таксист мог быть не в духе из-за развода с женой, который был оформлен в этот же день.

— Ругается, останавливает машину, просит выйти, — продолжает адвокат. — Девушки выходят, и в этот момент водитель выходит из машины, подходит к одной из пассажирок, хватает её за две руки и начинает сдавливать и выворачивать кисти рук.

Потерпевшая была вынуждена обратиться в больницу, где у неё зафиксировали переломы двух пальцев, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В дальнейшем девушка намерена подать в суд иск о возмещении морального вреда.