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В Новосибирске таксист сломал клиентке два пальца из-за неверного адреса — как его наказал суд

Потерпевшая также рассчитывает подать иск о компенсации морального вреда

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Суд признал таксиста виновным в нападении на пассажирку

Суд признал таксиста виновным в нападении на пассажирку

Водителя такси осудили за нападение на пассажирку в Новосибирске

29 сентября мировой суд 3-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска вынес приговор таксисту Андрею Марьину за то, что он сломал два пальца пассажирке.

— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести), ему назначено наказание в виде одного года пяти месяцев ограничения свободы. Вину он в ходе судебного заседания не признал, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года, когда потерпевшая вызвала такси вместе со своей подругой.

— Поругались они из-за ерунды — рассказала адвокат потерпевшей Светлана Хирсова. — При оформлении заказа был выбран адрес дом 1/1, а нужен был дом 1 корпус 1, и когда потерпевшая с подругой зашли в машину, они сказали, что не дробь, а корпус. Водитель начал кричать, что он не будет менять заказ, что он никуда не повезёт.

Собеседница предполагает, что таксист мог быть не в духе из-за развода с женой, который был оформлен в этот же день.

— Ругается, останавливает машину, просит выйти, — продолжает адвокат. — Девушки выходят, и в этот момент водитель выходит из машины, подходит к одной из пассажирок, хватает её за две руки и начинает сдавливать и выворачивать кисти рук.

Потерпевшая была вынуждена обратиться в больницу, где у неё зафиксировали переломы двух пальцев, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В дальнейшем девушка намерена подать в суд иск о возмещении морального вреда.

Сам осужденный Андрей Марин в грубой форме отказался общаться с корреспондентом НГС.

Недавно НГС собрали истории таксистов, переживших нападение пассажиров, — их обливали кипятком, душили и избивали, но бросить опасную работу они не могут.

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