История «башкирской Бонни Паркер»: кассирша вынесла из банка 25 миллионов рублей ради любимого

Впрочем, Марат довольно скоро переобулся. Он сказал, что все эти признания — неправда, а истину он расскажет только следователю.

«Нам требуют вину, как будто мы кого-то убили»

Преступная история Хайруллиных уложилась в 17 томов. На суде прокурор зачитал, что первые сложности в семье начались еще в 2013 году , когда Марат рассказал Луизе о долгах. Впервые о воровстве они заговорили в 2016 году , а в 2017-м Луиза впервые украла деньги. Это произошло после ревизии — кассирша понимала, что в ближайшее время денег никто не хватится, поэтому взяла оттуда определённую сумму. А потом еще и еще. Остановиться она не могла — сильно давил муж. Марат не переставал играть и уже даже начал применять к супруге грубую силу.

Коллеги и подумать не могли, что Хайруллина выносила кассу — она работала в банке 16 лет и всегда считалась порядочным сотрудником. Но деньги исчезали как во время смены, когда Марат заходил к жене с обедом и уходил с пакетом денег, так и после, когда Луиза уходила со смены домой.

Весной 2019-го в банке заговорили о ревизии. Луиза понимала, что её поймают, поэтому прихватила последний миллион и сбежала.

Все деньги, следуя из многочисленных томов уголовного дела, проиграны супругом Луизы ещё до побега в Казань. А тот миллион, который Луиза прихватила в Татарстан, проигран мужем на месте.

— Нам требуют вину, как будто мы кого-то убили. И вообще банку на пользу пошло то, что мы украли у него деньги, зато сейчас он устранит все недочёты, — заявил на суде Марат.

На этом моменте засмеялись все, кто понимал абсурдность ситуации, даже сама Луиза. А прокурор не согласился с заявлением Марата и отметил, что его так называемая «болезнь» не освобождает от ответственности.

