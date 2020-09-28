История «башкирской Бонни Паркер»: кассирша вынесла из банка 25 миллионов рублей ради любимого

Сегодня в Уфе суд поставит точку в деле Луизы Хайруллиной — банковского кассира, которую обвиняют в краже
За приговором Луизе следят наши коллеги — портал UFA1.RU, присоединяйтесь и вы. А пока есть время почитать эту удивительную историю.
«Беги, Луиза, беги!»
Вечер 27 мая 2019 года, отделение «Россельхозбанка» в небольшом городке Салавате под Уфой. Кассир Луиза почувствовала себя нехорошо. Она рассказала об этом коллегам, начальству, затем собралась и ушла домой.
Наутро стало известно, что из банка пропала крупная сумма — почти
— Когда полиция приехала, мы сначала испугались, потому что информации о краже не было, говорили только, что семья пропала. Тем более что они ничего с собой, говорят, не взяли — ни паспортов, ни загранников. Даже дом на ключ не закрыли, просто дверь захлопнули. Мы уже самое страшное подозревали, — рассказала соседка.
В полицейскую ориентировку попала вся семья: Луиза Хайруллина, её
Соседи говорили, что Хайруллины были хорошими людьми, оба любили работать. Они познакомились еще в студенчестве и прожили счастливо
История кассирши моментально расползлась по Башкирии, а вскоре приковала внимание жителей всей страны. Знакомые недоумевали — как такая приличная женщина могла вынести больше
— Беги, Луиза, беги… — писали в комментариях к новостям одни.
— Фартовая девушка, восхищаюсь! Удача любит дерзких. Надеюсь, они подготовили пути отхода, — говорили другие.
Пути отхода, похоже, действительно были подготовлены: за пару дней до исчезновения Луиза забрала из школы документы своих дочерей. Целый месяц о семье ничего не было слышно.
«Понимала, что всё плохо кончится, но все-таки сдалась»
Первые новости о Хайруллиных появились через месяц после исчезновения:
Родственники Луизы рассказали, что незадолго до этого в их домах провели обыски, а у них самих взяли образцы генетического материала для ДНК-анализа.
Хайруллину поймали 5 июля 2019 года в Казани. Она успела снять квартиру и скрывалась в ней вместе с семьей.
— Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, — рапортовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Хайруллиных вернули в Башкирию: Луизу отправили в СИЗО, её мужа — домой, а детей отдали дедушке.
В следственном изоляторе Луиза сразу же сказала, что говорить не будет — выскажется на суде. Главным спикером семьи стал её супруг, который после допроса улетел в Москву, на шоу Андрея Малахова. Там он прилюдно признался, что давно страдает зависимостью от азартных игр — из-за этого он несколько лет уговаривал жену брать деньги из банка, обещая когда-нибудь отыграться и всё вернуть.
— К 2017 году я накопил долгов почти на два миллиона. До этого времени я скрывал от Луизы, что играю. Но потом мне начали угрожать коллекторы, серьезно давили. Тогда я стал уговаривать Луизу, чтобы она взяла деньги из кассы, уверял, что отыграюсь. Она поначалу против была, понимала, что это очень плохо может кончиться, но потом все-таки сдалась. Первая сумма, которую она взяла, была небольшой —
Он признался, что временами у него получалось выигрывать — за день мог поднять по 10 и
— Длилось это всё до мая этого года (2019 г. — Прим. ред.), в общей сумме мы вынесли около
«Луиза очень переживала, что если мы сдадимся, то из-за этого пострадают её сотрудницы, поэтому мы решили сбежать»
Марат Хайруллин, муж Луизы
Сделать это так, чтобы все подумали, что эти
Марат также рассказал, как его семью поймали. За месяц, что они скрывались от сыщиков, Хайруллиным удалось сменить пять квартир.
— Мы отъехали километров на 20–30 от города, встали возле речки, разбили палатку и стали думать, что делать. Но долго это не продлилось — погода стояла хорошая, к реке стали съезжаться отдыхающие, и мы приняли решение бежать дальше. У нас были ключи от гаража тестя, мы бросили там машину и решили ехать в Казань. Разделились на две группы — Луиза со старшей дочкой на такси поехали сперва в аэропорт Уфы, потом в Октябрьский и оттуда — в Казань. Мы с младшей поехали другим путем — тоже на такси. В Казани мы сменили пять квартир, и вот на пятой нас поймали.
Впрочем, Марат довольно скоро переобулся. Он сказал, что все эти признания — неправда, а истину он расскажет только следователю.
«Нам требуют вину, как будто мы кого-то убили»
Преступная история Хайруллиных уложилась в 17 томов. На суде прокурор зачитал, что первые сложности в семье начались еще в
Коллеги и подумать не могли, что Хайруллина выносила кассу — она работала в банке
Весной 2019-го в банке заговорили о ревизии. Луиза понимала, что её поймают, поэтому прихватила последний миллион и сбежала.
Все деньги, следуя из многочисленных томов уголовного дела, проиграны супругом Луизы ещё до побега в Казань. А тот миллион, который Луиза прихватила в Татарстан, проигран мужем на месте.
— Нам требуют вину, как будто мы кого-то убили. И вообще банку на пользу пошло то, что мы украли у него деньги, зато сейчас он устранит все недочёты, — заявил на суде Марат.
На этом моменте засмеялись все, кто понимал абсурдность ситуации, даже сама Луиза. А прокурор не согласился с заявлением Марата и отметил, что его так называемая «болезнь» не освобождает от ответственности.
Уже на суде Луиза заговорила. Она призналась в содеянном, а в последнем слове рассказала и о причинах. Когда один из адвокатов заговорил о смерти её мамы, женщина не сдержалась и заплакала.
— На преступление пошла из-за доброты, наивности и доверчивости, — сказала Луиза. — Прошу принять во внимание, что ранее я не судима, положительно характеризовалась по месту жительства, работы и с места содержания в СИЗО. Было тяжелое материальное положение семьи, приходили коллекторы, со стороны супруга было давление, и он заставлял меня брать деньги из банка, — сказала свое последнее слово Луиза.
По тому, как держались супруги, стало понятно, что отношения в семье сейчас напряженные. Будто у Луизы с глаз спала пелена и она поняла, что её любовь прошла. Подтверждением этому стал брачный договор: Марат должен был выплачивать алименты Луизе на содержание детей, хотя они состояли в официальном браке. С показаний супруга Луизы выяснилось, что это было сделано с пониманием того, что её супруг проигрывает все деньги, а детей нужно кормить.
Прокурор потребовал для Марата 7 лет, а для Луизы запросил
К слову, в банке до сих пор не оправились от последствий кражи: несколько дней назад на суде сотрудник признался, что на отделении до сих пор лежит недостача.