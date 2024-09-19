Мистер и миссис Бакальчук. Как строилась бизнес-империя Wildberries, которую сейчас делят с оружием наперевес

Рассказываем, как строилась бизнес-империя Wildberries, которую сейчас делят с оружием наперевес Источник: Владислав Бакальчук / T.me











В Москве разгорелся новый скандал, связанный с маркетплейсом Wildberries. 18 сентября в бизнес-центре «Романов двор», где располагается центральный офис компании, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, еще два погибли, сообщает РИА Новости.

После перестрелки Татьяна и Владислав Бакальчук поспешили опубликовать обращения, в которых обвинили друг друга в случившемся. Она называет произошедшую стрельбу «неудачной попыткой рейдерского захвата», он — «подлым актом насилия».

До недавнего времени Татьяна и Владислав оставались непубличными персонами, но летом этого года всё изменилось — одна за другой гремели новости о скандальном слиянии Wildberries c Russ и разводе супругов.

MSK1.RU вспомнил, как строилась бизнес-империя, которую сейчас делят с оружием наперевес.

История создания бизнеса

Татьяна Ким (девичья фамилия основательницы Wildberries. — Прим. ред.) родилась в 1975 году в Грозном. Ее отец работал инженером, а мать — учительницей младших классов. Когда Татьяне было чуть больше года, мать переехала из Грозного в Московскую область к отцу, которого распределили на работу в «Мострансгаз». После окончания школы Татьяна поступила в Московский государственный областной социально-гуманитарный институт в Коломне.

Выучившись на преподавателя иностранных языков, она начала работать по специальности. Татьяна занималась репетиторством и переводами. В начале 2000-х она вышла замуж за Владислава Бакальчука. Несмотря на то что по образованию он — радиофизик, еще в 1990-е Владислав стал заниматься предпринимательством. Сначала продавал компьютеры, а затем основал интернет-провайдер UTech. Уже через пять лет после основания она обслуживала около 15 тысяч домов в Москве.

В 2004 году у пары родилась дочь. В интервью Forbes Татьяна рассказала, что решила заняться бизнесом, сидя в декрете. По ее словам, с ребенком на руках заниматься репетиторством было сложно, а увеличить заработок хотелось. Тогда Татьяне пришла идея продавать импортную одежду в интернете, ведь она не понаслышке знала, как трудно выкроить время для шопинга занятой женщине. Название Wildberries (с англ. «дикие ягоды») родилось почти сразу.

— Хотелось, чтобы оно звучало красиво и необычно, — объяснила Бакальчук.

По словам Татьяны, название будущей компании пришло ей в голову почти сразу Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











По задумке Татьяны, миссия магазина заключалась в том, чтобы женщины перестали покупать черные вещи и сделали свой гардероб более ярким. Стартовых капиталов, чтобы приобрести товар для реализации, по признанию Татьяны, у семьи Бакальчук не хватало. Тогда она придумала продавать одежду и обувь из популярных тогда немецких каталогов Otto Group — для заказа было достаточно внести предоплату всего в 10%, а доставка из Германии осуществлялась наложенным платежом.

Сайт был готов в апреле 2004 года, а в октябре Татьяна разместила рекламный баннер на женском сайте Passions.ru, тогда это стоило порядка 1500 рублей в месяц. В первый же день пришло несколько заказов. Поначалу бизнес-советами Татьяне помогал муж, а бухгалтерию взял на себя ее отец.

Чуть позже, как пишет Forbes, в Wildberries пришел предприниматель Сергей Ануфриев. Они вместе с Владиславом ходили в один тренажерный зал, а после сошлись на теме бизнеса. По словам источника издания, без Сергея компания не состоялась бы или как минимум не имела бы такого масштаба: Ануфриев инвестировал в Wildberries на старте.

— Если Влад — это мозг компании, Татьяна — сердце, то Сергей — мышцы, — заявил тогда собеседник Forbes, близкий к Wildberries.

В декрете Татьяна решила стать предпринимателем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как развивался Wildberries

На первых порах магазин находился в квартире Бакальчук. Посылки Татьяна принимала лично, а после этого вместе с мужем развозила товар клиентам. Как пишет Forbes, Wildberries не без помощи Ануфриева арендовала склад и офис, наняла программистов и курьеров, организовала кол-центр. Осенью 2007 года Владислав продал Utech, а вырученные деньги вложил в развитие семейного дела.

В 2006 году Татьяна и Владислав решили продавать зарубежные бренды напрямую и стали заключать контракты с производителями. В Wildberries сделали ставку на объем продаж, поэтому стоимость доставки и возврата товара для клиента была минимальной. В 2008 году единый тариф для доставки по регионам составлял всего 300 рублей.

Wildberries стал первым маркетплейсом, который предложил клиентам примерку товара. По задумке Татьяны и Владислава, курьер должен был привезти несколько экземпляров одежды и забрать после примерки то, что не подошло. Но здесь возникли сложности.

— Основная часть покупателей — женщины, а курьеры — мужчины, — объяснял Forbes Владислав. — Покупательнице надо впустить его в дом, зайти в комнату, чтобы примерить, — это неудобно.

Wildberries стал первым маркетплейсом в России, предложившим примерку товара Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Из-за этого в 2010 году Wildberries начал открывать в Москве и регионах небольшие центры самовывоза, оснащенные примерочными. В том же году компания перешла на модель агрегатора-маркетплейса, берущего комиссию с продавцов. Этому же примеру последовали конкуренты «Ягодок». Если в 2014 году компания торговала примерно тысячью брендов, то десять лет спустя там продается чуть менее 800 тысяч брендов.

Сегодня Wildberries — крупнейший российский маркетплейс. Ежедневно там оформляют до 10 миллионов заказов. Пункты выдачи «провели» даже в самые отдаленные уголки страны. Кроме того, с 2019 года компания работает в странах СНГ, Турции и Израиле. В 2023-м оборот Wildberries превысил 2,5 триллиона рублей, а прибыль составила 538,7 миллиарда рублей. В 2024 году компания впервые вошла в топ-10 интернет-маркетплейсов мира по посещаемости.

Сейчас пункты выдачи заказов Wildberries есть даже в самых отдаленных уголках страны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Самый главный у нас папа»

В 2019 году Татьяну Бакальчук как нового миллиардера, представляющего интерес для общества, упомянул американский Forbes, тогда стоимость компании Wildberries достигла 1,2 миллиарда долларов. Вскоре Татьяна вошла в список богатейших женщин России, а в 2021 году его возглавила. Тогда же семейство заняло первую строчку рейтинга богатейших кланов страны, обогнав Гурьевых и Ротенбергов. Состояние Татьяны оценивалось в 13 миллиардов долларов, а ее мужа Владислава — в 130 миллионов.

О семейной жизни предпринимателей было известно немного. Несмотря на постоянно растущий бизнес, Татьяна реализовалась и как мать. В браке у Бакальчук родилось семеро детей. Как рассказала предпринимательница MSK1.RU, воспитывать малышей помогает ее мама.

В 2021 году Татьяна возглавила рейтинг богатейших женщин страны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Также Татьяна признавалась, что с мужем они — «настоящая dream team». С мужем они делили ответственность за развитие бизнеса. Владислав занимался «математикой» бизнеса.

— Аналитикой деятельности хозяйственной нашей я никогда не занималась, потому что у Влада это получается лучше. Он шахматист, — рассказывала она в интервью предпринимателю Игорю Рыбакову.

Что касается воспитания детей, Татьяна в интервью Надежде Стрелец в 2021 году заявила, что в семье «самый главный у них папа».

— Они не чувствуют, что у нас там какая-то патриархальная семья: папа сказал — все упали, отжались. Но у нас нет такого, что как мама сказала, так и будет. Папа у нас… На нем больше ответственности, наверное, что ли. Он не вмешивается в «операционку», а стратегические решения мы принимаем вместе.

Владислав и Татьяна в 2021 году Источник: marina___falcon / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Скандальное слияние с Russ

В августе этого года на всю страну прогремел скандал, связанный со слиянием Wildberries и оператором наружной рекламы Russ Outdoor. По словам Владислава Бакальчука, его оградили от общения с женой и детьми, а в компании произошел рейдерский захват, устроенный братьями Мирзоян. Чтобы «вернуть жену в семью», он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor… Налицо откровенный и наглый рейдерский захват, — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Татьяна вскоре ответила мужу, сказав, что был «это не рейдерский захват, а развод». Затем она записала видеообращение, в котором объяснила, что не является заложницей и что с детьми всё в порядке. Также предпринимательница заявила, что Владислав участия в управлении компанией не принимает, так как владеет всего лишь 1% созданного ею бизнеса.

Несмотря на попытки Владислава образумить супругу через рэпера Тимати и продюсера Иосифа Пригожина, Татьяна всё же подала заявление на развод. В интервью Светлане Бондарчук она призналась, что столкнулась с «абьюзом» со стороны мужа.

— Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены, — рассказала предпринимательница в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Обращение Татьяны к мужу Источник: Татьяна Бакальчук / T.me

А на пресс-конференции РБК Татьяна объявила, что сама инициировала переговоры c Russ. Как выразилась бизнесвумен, идея эта пришла к ней из-за желания «обойти конкурентов на повороте». Но супруг ее в этом решении не поддержал.

— Владислав, честно говоря, после Шушар как-то будто растерялся, — призналась она. — В какой-то момент он сказал, что вообще в принципе не хочет больше заниматься бизнесом. Когда я приняла окончательное решение об объединении, я ему об этом сказала, и только с этого момента он начал уже принимать какое-то участие в переговорах.

В эксклюзивном интервью MSK1.RU Татьяна отметила, что отчасти понимает нежелание мужа сотрудничать с Russ.

— Сейчас мы стоим на пороге огромной реформации и без преувеличения строим новую компанию — мирового лидера. Владислав, к сожалению, не разделяет такую точку зрения. Но я его отчасти понимаю. Не все умеют быть гибкими, многим тяжело терять зону комфорта, когда и так всё хорошо.

Рейдерский захват или переговоры?

В начале августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ в ООО «РВБ». Ожидалось, что новую компанию возглавит лично Татьяна Бакальчук. Но в реальности гендиректором РВБ стал Роберт Мирзоян.

Спустя месяц после слияния произошел новый конфликт. В начале сентября Владислав Бакальчук заявил о том, что Wildberries остановила строительство складов по всей России и СНГ. По словам бизнесмена, руководство объединенной компании заблокировало 1 миллиард рублей платежей, предназначенных строителям-подрядчикам. По его словам, многие из тех, кто работал на объектах, остались без работы.

В Wildberries же заявили, что «ВБ Девелопмент», которая принадлежит Владиславу Бакальчуку, не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех обязательств другим подрядчикам.

— Сохраняется задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией в сумме более 30 миллиардов рублей, при этом «ВБ Девелопмент» не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, — заявили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries.

По словам бизнесмена, сейчас заморожено строительство более 30 объектов по всей России Источник: Владислав Бакальчук / T.me

18 сентября скандал набрал новые обороты. В центральном офисе «Ягодок», расположенном в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба. В результате конфликта погибло два человека.

— Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок, — поспешил заявить Владислав Бакальчук.

По его словам, он и его представители «стали жертвами масштабной провокации, устроенной руководством РВБ и лично братьями Мирзоянами». Как рассказал Владислав, в «Романовом дворе» должны были состояться очередные переговоры по поводу остановки строительства складов.

В ходе стрельбы был ранен мужчина, к скорой его несли на руках Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Сама же Татьяна назвала произошедшее «неудачной попыткой рейдерского захвата компании».

— Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве, — написала предпринимательница.

Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался Татьяна Бакальчук

Спустя восемь часов после начала стрельбы предпринимательница выступила с обращением к мужу.

— Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, — в слезах говорит Бакальчук на видео. — Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?

Также Татьяна выразила соболезнования родным погибших и заверила, что им будет обеспечена вся необходимая помощь.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. СК России возбудил уголовное дело сразу по четырем статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Татьяна в слезах обратилась к мужу Источник: Татьяна Бакальчук / T.me