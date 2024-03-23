Семейный бизнес с миллиардной выручкой. Что известно о владельцах Crocus City Hall, где произошел теракт

Арас Агаларов (слева) и его сын Эмин — крупные бизнесмены Источник: Emin Agalarov / Vk.com, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Эпицентр вчерашней трагедии Crocus City Hall принадлежит российскому предпринимателю Арасу Агаларову и его сыну — известному певцу Эмину. Вчера вечером, 22 марта, они тоже были на месте теракта. В этом материале MSK1.RU рассказывает, что о них известно.

Проверки МВД и госзаказы от столичных управ

Концертный зал Crocus City Hall расположен на территории делового центра «Крокус-Сити» в Красногорске. Рядом находятся МКАД и станция метро «Мякинино».

Crocus City Hall был построен в 2009 году и назван в честь певца Муслима Магомаева. Зал вмещает больше девяти тысяч человек. На этой площадке выступали Дженнифер Лопес, Элтон Джон, Scorpions, A-ha, Sting, Томас Андерс, Ванесса Мэй и другие мировые артисты.

Концертный зал входит в структуру Crocus Group, которой владеет российский миллиардер Арас Агаларов . Предприниматель говорил в интервью РБК, что изначально он планировал построить аналог расположенных в Лас-Вегасе казино-центров MGM Grand, Venetian и Caesar Palace. Однако от этой концепции пришлось отказаться из-за введения запрета на игорный бизнес.

Источник: Городские порталы











Crocus City Hall называют одной из крупнейших концертных площадок в Москве. Он вмещал до 7300 зрителей. По информации сервиса «Контур.Фокус», его владельцы на протяжении нескольких лет заключали контракты со многими столичными управами и префектурами и выдавали им билеты на детские спектакли и другие мероприятия.



Как выяснил MSK1.RU, в 2023 году сотрудники отделения по вопросам миграции МВД проводили несколько проверок в Crocus City Hall. В результате, как следует из материалов «Контур.Фокуса», они выявили нарушения — руководство площадки трудоустраивало иностранцев по профессии, не указанной в патенте.

У концертной площадки не нашлось контрактов с частными охранными предприятиями, сотрудников службы безопасности нанимали через сайты объявлений. К потенциальным кандидатам были такие требования: опыт работы от года, наличие среднего или среднеспециального образования, стрессоустойчивость и внимательность.

Такие зарплаты «Крокус» предлагает охранникам до вычета налогов Источник: сайт объявлений











Что известно о владельце «Крокуса» Арасе Агаларове

68-летний Арас Агаларов является президентом и владельцем группы компаний Crocus Group. Он родился и учился в Баку, дружил с Муслимом Магомаевым. В 1983 году будущий бизнесмен переехал в Москву и окончил Высшую школу профсоюзного движения, получив степень кандидата экономических наук.





В интервью РБК Агаларов рассказывал, что открыл свой первый бизнес в 1988 году — это был торгово-закупочный кооператив «Шафран». Компания занималась поставкой сувенирных товаров в магазины duty-free всех московских аэропортов. Также бизнесмен занимался организацией выставок и торговлей: в 90-х он контролировал треть московского рынка одежды и обуви класса люкс.

На заработанные от бизнеса деньги Арас открывает совместное российско-американское предприятие Crocus International, говорится на сайте Crocus Group. Также появляется «Крокус банк», первый из гипермаркетов товаров для дома, дачи и ремонта «Твой дом».

Арас Агаларов — справа Источник: Emin Agalarov / Vk.com











В 2000-х годах Агаларов активно работает над расширением «Крокуса»: он строит торгово-выставочный комплекс «Крокус-Сити», торговый комплекс «Крокус Сити Молл», международный выставочный центр «Крокус Экспо» и концертный зал Crocus City Hall. Об этом он рассказывал «Коммерсанту».

Помимо этого Агаларов владеет сетью торгово-развлекательных комплексов Vegas, несколькими модными бутиками, жилым комплексом Agalarov House и другими бизнесами. В 2020 году предприниматель занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

С 2009 года Crocus Group также выполняет госзаказы в качестве генподрядчика. Компания занималась строительством кампуса и набережной для Дальневосточного Федерального Университета, объектов космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщал «Коммерсант». Также Crocus Group строила два стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 — «Ростех Арена» и «Ростов Арена».

В 2021 году Crocus Group построила Павильон России в ОАЭ, а еще, по данным «Интерфакса», получила подряд на строительство нового международного аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском и Ледовый дворец в Нижнем Новгороде.

Агаларов женат на своей бывшей однокласснице Ирине. Какое-то время семья жила в США, иногда и на две страны. У Араса двое детей — сын Эмин и дочь Шейла.

По данным «Контур.Фокуса», Арасу принадлежит 100% акций АО «КРОКУС», в которое входят ТЦ Vegas, «Крокус Сити Океанариум», концертная площадка и несколько ресторанов. В конце 2023 года на балансе компании было 280,3 миллиарда рублей. Сейчас же фирму хотят признать банкротом.

Что известно о его сыне Эмине Агаларове

Эмин Агаларов — певец, музыкант, народный артист Азербайджана и тоже предприниматель. С 1994 по 2001 год жил в США, где окончил колледж Мэримаунт Манхэттен и получил степень «Бизнес-менеджмент в области финансов».

Свой первый музыкальный альбом Still Эмин выпустил в 2006 году. В 2012 году выступил в качестве специального гостя на конкурсе «Евровидение», который проходил в Баку. Он является одним из организаторов одного из самых известных музыкальных фестивалей «Жара».

Как и отец, Эмин владеет множеством различных бизнесов. По данным «СПАРК Интерфакс», Агаларов-младший является владельцем или совладельцем 67 российских компаний. Основной доход певцу приносит компания Agalarov Development. Среди ее проектов — курорт премиум-класса Sea Breeze Resort, сеть ресторанов Restaurants by Emin Agalarov, сеть фитнес-клубов Crocus Fitness и салонов Crocus Fitness SPA, модельное агентство Zhara Models и другие.

Источник: Emin Agalarov / Vk.com











Кроме того, многие бизнес-проекты Эмина связаны с Crocus Group, где он работает первым вице-президентом и курирует ресторанное направление, ретейл и ТРК Vegas. Главное детище музыканта — экосистема «Жара», в которую входит больше десятка проектов.

Самый известный — ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», который проводится с 2016 года в разных городах и странах — в Баку, Дубае, Сочи, Москве.

Среди не самых профильных активов Агаларова, по данным «СПАРК Интерфакс», клиника стоматологии и косметологии Confident, она располагается в ТРК Vegas Crocus City в Красногорске. Совокупная выручка всех зарегистрированных на Эмина Агаларова компаний в 2021 году составила 3,4 миллиарда рублей.

Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле Алиевой, у них трое детей. Во втором браке с моделью Аленой Гавриловой у него родилась дочь.