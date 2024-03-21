Сгущенка, масло «Слобода», макароны «Шебекинские» и огромные ГОКи: что с белгородскими предприятиями, живущими под обстрелами

Осколок снаряда, вонзившийся в асфальт посреди улицы, стал привычным элементом пейзажа Источник: Настоящий Гладков / T.me











Массированные обстрелы и атаки дронов в приграничных городах России продолжаются несколько дней подряд. Особенно достается Белгородской области. Здесь расположено немало предприятий, чью продукцию продают по всей стране. Знаменитые макароны «Шебекинские», сгущенное молоко «Алексеевское», подсолнечное масло «Слобода» и Altero, майонез и кетчуп «Слобода», конфеты «Левушка» и «Степ», железорудное сырье, краски, сапфиры и многое другое. Наши коллеги из 74.RU изучили, чем славится бизнес приграничного региона, как известные производители переживают режим ракетной опасности и работают в прифронтовой зоне.

Жизнь под обстрелами

С 2022 года Белгородская область живет под постоянными обстрелами и атаками дронов со стороны ВСУ. В регионе проживает более полутора миллиона человек. Ситуация для многих осложнилась в начале марта. После атаки дрона 5 марта произошел взрыв на нефтебазе в городе Губкин, это в 60 километрах от Белгорода. Загорелись три резервуара, один из них поврежден.

Так рушится чей-то бизнес Источник: Настоящий Гладков / T.me











С 14 марта в Белгороде закрыли парк аттракционов «Калейдоскоп». Развлекательный комплекс заработал всего полгода назад, к маю там планировали запустить автодром и установить новое колесо обозрения высотой 50 метров. Также не принимают посетителей аквапарк «Лазурный» и Белгородский зоопарк.



Над подлете к Белгороду 16 марта сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир». Обломки упали на территорию промпредприятия, один из сотрудников получил баротравму, пожарные ликвидировали последствия случившегося.



В связи с повышенной опасностью в Белгородской области 17 и 18 марта не работали торговые центры. 19 марта сеть «Вкусно — и точка» закрыла четыре ресторана в Белгороде. Сеть «ВкусВилл» временно отключила доставку продуктов, но все четыре точки работают в штатном режиме.



С 20 марта школьники региона ушли на досрочные каникулы, студенты колледжей и вузов — на дистант. Власти отселяют множество сел, эвакуируют за пределы региона несколько тысяч детей. На въездах в некоторые населенные пункты появились блокпосты. Из-за перебоев в работе магазинов с 21 марта в некоторых селах жителям будут бесплатно выдавать продуктовые наборы.

Бетонные конструкции ставят на остановках Источник: Настоящий Гладков / T.me











По словам белгородцев, сейчас самое сложное время для региона за всю его новейшую историю. Каждый день обстрелы, взрывы, погибшие. Разрушены машины, повреждены дома. Естественно, всё отражается на настроении, бизнесе, на всем сказывается.



— Конечно, есть определенные бытовые неудобства, связанные с тем, что, например, общественный транспорт останавливается во время ракетной опасности. Бывает, такси не вызывать… Но на каждом предприятии — и крупном, и среднем, и малом — есть так называемые глухие зоны. Они сделаны по принципу двух-трех стен (главное — не стоять возле окон). Сотрудники проинформированы, куда идти в случае опасности. Также есть подвалы, укрытия. Соответственно, опасность объявляется сиреной, пуш-уведомлениями МЧС, сообщениями в телеграм-каналах, в том числе нашем, — рассказал 74.RU основатель телеграм-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев.



Власти рекомендуют всем носить с собой документы и то, что позволит оказать первую медицинскую помощь, то есть аптечку. Это давно уже вошло в обиход — в машинах, в сумках у людей всё это есть, по словам Владимира Корнева.



От руды не зарекайся

Все крупные предприятия в регионе продолжают работать. Даже те, что находятся близко к границе. В Белгородской области развита горнодобывающая промышленность — действуют три ГОКа. Они принадлежат миллиардерам из списка Forbes.



Лебединский горно-обогатительный комбинат (холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова) находится в городе Губкин. Первую партию железорудного концентрата он выдал в 1975 году. Теперь это крупнейший в Европе производитель горячебрикетированного железа. За 2022 год выручка компании официально составила 195,5 миллиарда, прибыль — 82,4 миллиарда рублей.

Белгородская область не только кормит страну, но и снабжает сырьем металлургов Источник: metalloinvest.com











Стойленский горно-обогатительный комбинат (Группа НЛМК Владимира Лисина) заработал в Старом Осколе в 1961 году. Сейчас входит в тройку российских предприятий по производству железорудного сырья — выпускает более 18% железорудного сырья страны. За 2021 год выручка выросла до 181,8 миллиарда, чистая прибыль — 114,3 миллиарда рублей.



Яковлевский ГОК (холдинг «Северсталь» Алексея Мордашова) начал добычу руды в 2007 году. Ключевым потребителем для него является Череповецкий металлургический комбинат, который тоже входит в структуру холдинга «Северсталь». Выручка предприятия в 2021 году оценивалась в 18,8 миллиарда, чистая прибыль — 6,6 миллиарда. В январе этого года руководство холдинга пообещало инвестировать в комбинат 6,6 миллиарда рублей.

Поселок Яковлево находится в 70 километрах от российско-украинской границы. На поддержку сотрудников комбината, работающих в непростых условиях, «Северсталь» направит более 310 миллионов рублей. Также в холдинге заявили, что по желанию сотрудников Яковлевского ГОКа их вместе с семьями отселят в безопасные места, компенсируют расходы по найму жилья и выдадут матпомощь в размере зарплаты.



Работа по металлу

В регионе хорошо развита отрасль металлообработки. Тому же «Металлоинвесту» принадлежит Оскольский электрометаллургический комбинат (АО «ОЭМК» им. А. А. Угарова) — производитель спецсталей для автопрома и машиностроения. Это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где используют бездоменную технологию прямого восстановления железа и электродуговую плавку. За 2022 год выручка предприятия составила 147 миллиардов, чистая прибыль — 16 миллиардов рублей.



Одно из старейших промышленных предприятий — Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А. М. Мамонова. Он основан в 1959 году, в штате — около двух тысяч человек. Сведений об учредителях в открытом доступе нет. Завод выпускает комплектующие, которые есть в каждом автомобиле: катушки зажигания, электронные блоки управления двигателем, датчики и другое. А еще делает детали для стиральных машин. В 2021 году выручка завода превысила 3,4 миллиарда, чистая прибыль достигла 92 миллионов рублей.

Разбитые стекла и возгорания — самые распространенные проблемы Источник: Настоящий Гладков / T.me











Запчасти для горного и металлургического оборудования выпускает Оскольский завод металлургического машиностроения (АО «ОЗММ»). Предприятие создано в 1979 году. В январе 2024-го владельцем стал Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых (ОМК). В декабре директором «ОЗММ» назначен Сергей Косулин, работавший ранее на заводе «Трубодеталь» в Челябинске. За 2022 год Оскольский завод получил два миллиарда рублей выручки и чистую прибыль 960 тысяч рублей.



Еще одним активом Выксунского метзавода в регионе оказался «Белэнергомаш — БЗЭМ». В свое время он поставлял продукцию на все атомные электростанции России и за рубеж. Среди необычных заказов предприятия — металлоконструкции для четырех из шести крупных объектов Олимпийского парка.



С 1997 года на Белгородчине работает Борисовский завод мостовых металлоконструкций, его продукцию используют для автодорожных мостов, путепроводов и эстакад на дорогах России. По заказу скульптора Церетели здесь делали каркасы двух памятников Колумбу к 500-летию открытия Америки, конструкции для главного монумента Мемориала на Поклонной горе и главного купола храма Христа Спасителя в Москве. За 2022 год выручка предприятия выросла до 9,5 миллиарда, чистая прибыль составила 996,1 миллиона рублей.



Чем славится Белгородчина: продукты

С одним из самых известных брендов Белгородской области все мы знакомы с самого детства. Речь идет о сгущенке. Первую банку цельного сгущенного молока в Алексеевке выпустили в 1960 году. Именно здесь была утверждена гостовская рецептура, по которой в СССР производили сгущенку в тех самых металлических банках с бело-синей этикеткой.

На продажи сгущенки обстрелы не повлияли Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











Алексеевский молочноконсервный комбинат входит в состав группы компаний «Ренна» — лидера по производству молочных консервов и мороженого в России. Также в ГК «Ренна» входит Кореновский молочно-консервный комбинат в Краснодарском крае.



ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» (ЗАО «АМКК») зарегистрировано в 1996 году. Данные об учредителях ЗАО «АМКК» на март 2024 года в ЕГРЮЛ отсутствуют, держатель реестра акционеров — ООО «РЕЕСТР-РН». Владельцем группы считается Андрей Лабуть. На предприятии трудятся 800 человек. За 2022 год выручка составила 8 миллиардов, чистая прибыль — 366,2 миллиона рублей.



Ранее, до 2019 года, учредителями значились Светлана Богданова, Василий Деренченко, Виктор Логвиненко, Владимир Каширский, Тамара Ковалева, ООО «Ингеоком "КРТ"», сельскохозяйственные производственные кооперативы «Маяк», «Заветы Ильича», «Восход», «Ленинский путь», «Новая жизнь», «Советская Россия», ОАО «Эфирное».



В 2021 году на базе комбината открыли фабрику сгущенного молока. А с 2022 года предприятие сфокусировалось только на сгущенке, отказавшись от выпуска других видов молочной продукции.

В небольшом городке Алексеевке расположена основная площадка крупнейшего в России производителя растительного масла — группы компаний «Эфко» (бренды «Слобода» и Altero). История компании началась в 1994 году, когда заместитель главного инженера электронного завода «Девиз» Валерий Кустов вместе с компаньонами купил эфирный завод в Алексеевке и начал модернизировать производство подсолнечного масла, запускать майонезные линии, выпускать соусы и так далее.



Это один из трех крупных отечественных агропромышленных холдингов и экспортеров подсолнечного масла. Производственные активы находятся в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане. В группе 16 заводов и даже единственный в России глубоководный морской терминал — в порту Тамань.



Головная компания ГК «Эфко» — АО «Эфко Продукты питания». По данным ЕГРЮЛ, владельцами предприятия являются Валерий Кустов — 38,9%, Евгений Ляшенко — 19,19%, Владислав Романцев — 13,7%, Ольга Кожевникова, Олег Харланов и Константин Самченко — по 4,11%, виргинские Redmond Square Ltd — 4,11% и Etterna Green Ltd — 11,77%. В декабре 2021 года ГК «Эфко» называла Кустова, Ляшенко и Романцева ключевыми владельцами. В 2022 году выручка ГК «Эфко» составила, по оценке Infoline, 277 миллиардов рублей.



Агрохолдинг продолжает развивать производственные мощности. Так, 5 марта этого года «Эфко» в Алексеевке открыл новый завод, который будет выпускать функциональные белки и пищевые волокна. Они используются в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности, а также являются основой диетического и спортивного питания. До сих пор их завозили из других стран. Первая очередь завода рассчитана на производство пяти тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, холдинг «Эфко» проектирует новый завод по производству кормовых ферментов, в который вложит 9,4 миллиарда рублей.



А вы в курсе, что треть мяса, которое вырабатывается в России, производится в Белгородской области? В регионе расположен мясоперерабатывающий комплекс «СК "Короча"», принадлежащий АПК «Мираторг». Крупный продовольственный холдинг основан в 1995 году братьями-близнецами Виктором и Александром Линниками. В конце 1980-х они работали инженерами в конструкторском бюро на закрытом предприятии. В 1991 году занялись продуктовым импортом. В 2005-м «Мираторг» приобрел 40% долей в двух белгородских свинокомплексах, принадлежащих французской компании BelgoFrance. Затем полностью выкупил их.



Теперь «Мираторг» не только крупнейший импортер мяса, но и крупнейший российский производитель свинины. В холдинге выстроили производственно-сбытовую цепочку «от поля до прилавка». В его состав входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, фабрики-кухни и торговая сеть. Активы холдинга расположены в 16 регионах России. А еще «Мираторгу» принадлежит больше миллиона гектаров земли.



Основатели «Мираторга» входили в топ-200 богатейших бизнесменов России. Александр Линник — председатель совета директоров, Виктор Линник — президент холдинга. Выручка АПХ «Мираторг» в 2021 году составила 139 миллиардов рублей.



Ходили слухи о родственных связях бизнесменов с бывшим президентом и экс-премьер-министром России Дмитрием Медведевым (девичья фамилия Светланы Медведевой — Линник). Но в 2011 году Виктор Линник в интервью журналу «Эксперт» заявил, что это совпадение. А в 2019-м пресс-служба правительства РФ опровергла наличие родственных связей между супругой премьера и руководителями холдинга «Мираторг».



Нельзя обойти вниманием кондитерский холдинг «Славянка», который входит в топ-500 компаний России. Структура объединяет больше 20 компаний. Среди них предприятия по выпуску какао-продуктов и картонной упаковки, Старооскольский механический завод, полиграфическое предприятие, ИТ-компания «Спектр», гостиничный комплекс «Славянка» и, конечно, четыре кондитерские фабрики. Последние работают в Старом Осколе («Славянка»), Ленинградской области (фабрика им. Н. К. Крупской), Ульяновске («Волжанка») и Екатеринбурге («Конфи»). Самая известная продукция — конфеты «Степ» и «Левушка», батончики «Чудо», шоколад «Особый» и так далее.



Основной владелец компаний группы — Сергей Гусев, бывший главный инженер Старооскольской кондитерской фабрики (сейчас фабрика «Славянка»). В ходе приватизации в 1994 году стал ее директором. Потом председателем совета директоров и директором по развитию производства в ООО «Управляющая компания "Славянка"». В 2020-м Сергей Гусев был депутатом Белгородской областной думы. За 2022 год основной актив — фабрика «Славянка» — принесла владельцу выручку 22,6 миллиарда и чистую прибыль 928 миллионов рублей.

Макароны «Шебекинские» стали одним из брендов Белгородской области Источник: Наталья Лапцевич











В 30 километрах от Белгорода находится городок Шебекино, давший имя известным макаронам в красной пачке. Сейчас фабрика работает в обычном режиме. А 1–2 июня прошлого года на город обрушилось 800 ударов минометных снарядов и ракет. Пропали связь, электричество и водоснабжение. Многие жители уехали. К середине месяца, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, 11 предприятий были сильно повреждены. Многие компании прекратили работу. Тогда же остановили производство на макаронной фабрике в Шебекино — АО «Макопр».

АО «Макаронно-кондитерское производство» (АО «Макопр») зарегистрировано в Шебекино в 1998 году. Входит в ЗАО «СИ Групп» (Москва). Холдинг образован как совместное предприятие российской ГК «ИнфоЛинк» и итальянской Gruppo Colussi. За 2022-й выручка АО «Макопр» выросла до 1,1 миллиарда, чистая прибыль — до 73,6 миллиона рублей.



Простой продлился 20 дней. С 3 июля после ремонта помещений и подвода коммуникаций фабрика приступила к работе. Поначалу линии настроили на выпуск одной тонны макарон в час. После восстановительных работ фабрика заработала в полную силу.



К 31 июля 2023 года в Шебекино возобновили работу 27 из 30 крупных и средних предприятий, сообщил губернатор.



А еще в этом маленьком городке по-прежнему работает завод, принадлежащий Bonduelle. В 2019 году французская группа открыла завод по производству замороженной продукции — «Бондюэль-Белгород». Предприятие работало на площадке обанкротившегося «Шебекинского овощного комбината» и было рассчитано на выпуск до 10 тысяч тонн продукции в год. В конце 2021 года «Бондюэль-Кубань» ликвидировала юрлицо ООО «Бондюэль-Белгород», присоединив к себе дочернюю компанию. Всего у Bonduelle три завода в России, они производят около 280 миллионов банок консервированной продукции в год. Французы не ушли из России после начала спецоперации. И, судя по финотчетности, не прогадали. За 2022 год российские активы Bonduelle обновили рекорды по выручке — в общей сложности 16 миллиардов рублей.



Активно развивается в регионе еще один местный агрохолдинг — группа компаний «Агро-Белогорье». Она объединяет 20 свинокомплексов, три зерновые компании, два комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, селекционно-генетический центр и вспомогательные компании.



ГК «Агро-Белогорье» зарегистрирована в Белгороде в 2007 году. Владельцами являются Владимир Зотов — 72,5%, Лариса Ковалева (гендиректор) — 5% и ООО «Группа компаний "Русагро"» — 22,5%. За 2022 год выручка выросла до 468 миллионов, чистая прибыль составила 73,5 миллиона рублей.



Основной акционер ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов — депутат областной думы. В прошлом году он занял первое место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области по версии «Бел.Ру». Также Владимиру Зотову принадлежит «Грайворонская молочная компания», «Сады Белогорья» — сад интенсивного типа с урожайностью до 50 тонн яблок с гектара и российско-германский завод ООО «ЗМС-технолоджи» (металлообработка).



В крайне сложной обстановке оказались производственные предприятия, расположенные на западе Белгородской области. Доступ к площадке «Грайворонской молочной компании» в селе Мокрая Орловка полностью заблокирован, но сотрудников удалось эвакуировать. Как сообщили в ГК «Агро-Белогорье», с 20 марта у них начал работать оперативный штаб. Он будет круглосуточно мониторить обстановку на предприятиях. Также компания выделила 30 миллионов рублей для финансовой поддержки сотрудникам, работающим в наиболее сложных условиях.



За чей счет ущерб

В декабре прошлого года реестр пострадавших от обстрелов в Белгородской области насчитывал 435 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на восстановление требовалось 10 миллиардов рублей. Правительство выделило из резервного фонда на поддержку пострадавшего от обстрелов почти 800 миллионов рублей. Их уже израсходовали.



При этом предприниматели говорили, что этих денег недостаточно. К тому же полную сумму получал только тот предприниматель, чей ущерб достиг миллиона рублей. У крупных предприятий потери зашкаливали за сотни миллионов рублей, но получили они 40–50%.

«Даже в момент пожара не было так страшно, как на второй день, когда пришли на предприятие», — признавалась директор ПКФ «Химтекс» Источник: Настоящий Гладков / T.me











Так, 21 октября 2022 года после обстрела ВСУ в Шебекино была уничтожена производственная площадка компании «Химтекс». Ранее предприятие крепко стояло на ногах, платило по 50 миллионов рублей налогов в год. Но оказалось, что страховым случаем это не признают, а в местном бюджете денег на компенсацию таких потерь просто нет.



ПКФ «Химтекс» зарегистрирована в Шебекино в 2007 году. Предприятие производило материалы для производителей лаков и красок. По данным «Контур.Фокуса», «Химтекс» принадлежит Наталье Мельник (директор) — 70% и Елене Краснокутской — 30%. За 2022 год выручка составила 558,8 миллиона, чистая прибыль — 27,1 миллиона рублей.



Многие россияне знают Шебекино как родину одноименных макаронных изделий. Хотя в советские времена его называли «городом химиков». Владелец химзавода Наталья Мельник решила все-таки восстанавливать предприятие — частично отремонтировала здания, начала ремонт оборудования. Но дело движется небыстро.



Ее коллега, гендиректор компании «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина, обратилась к Владимиру Путину во время декабрьской прямой линии и попросила создать в городе особую экономическую зону хотя бы на «три-пять лет». Ее предприятие попало под обстрелы сначала в октябре 2022 года — тогда перебило электрокабели. Более серьезно завод пострадал в мае 2023 года — ущерб оценили в 453 миллиона рублей. При этом завод является единственным в России производителем акриловых смол, используемых для производства красок для автомобильной промышленности.



Компания «Аллнекс Белгород» образована в 2013 году в Шебекино, «дочка» европейской компании «Аллнекс». Учредителями являются «Аллнекс Белджиум С. А. / Н. В.» (Бельгия) — 99% и «Аллнекс Незерландс Б.В.» (Нидерланды) — 1%. Гендиректор с июля 2022 года — Оксана Косицина. По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2021 год выручка выросла до 1,9 миллиарда рублей, чистый убыток — 34 миллиона рублей.



Президент поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включая Шебекино. Она должна заработать к 15 мая.

