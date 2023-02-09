«Надо пахать 24/7»: семья блогеров после кругосветки обосновалась в деревне и открыла глэмпинг

Это сейчас здесь всё ухоженно и инстаграмно (деятельность соцсети запрещена в РФ), а два года назад у супругов на участке была только одна бытовка, и та сгорела в их отсутствие. Зимовать им пришлось в недостроенном А-фрейме. Что стоит много туристических домиков построить — в материале наших коллег из 74.RU.



От бытовки до А-фрейма и геокупола

Об автостопщиках Лесе и Виталике, которые успели пожить в десятках стран, написали многие уральские издания. Но вот с началом пандемии блогеры пропали из виду. В период жестких ограничений у пары родилась бизнес-идея, и они начали активно искать место для ее воплощения.

