История пловца, который провалил отбор на Олимпиаду, увяз в долгах и придумал многомиллионный бизнес

Сегодня молодой новокузнечанин Владимир Кудряшов — преуспевающий бизнесмен, который за несколько месяцев буквально из ничего создал и развил компанию с несколькими десятками сотрудников, сотнями клиентов и многомиллионным оборотом. Еще чуть больше года назад он был профессиональным спортсменом, входил в состав сборной России и мечтал завоевать медали на Олимпийских играх в Токио. О том, как круто изменилась жизнь, самых тяжелых моментах и дороге к успеху предприниматель рассказал NGS42.RU.
Карьера пловца: планы поехать в Токио, неудачный отбор и долги
Известный пловец из Новокузнецка Владимир Кудряшов зашел в воду далеко не сразу. Первый опыт погружения в бассейн в семь лет оказался неудачным — он едва не утонул. Чтобы решить проблему, родители отдали сына в секцию плавания. Владимир быстро освоил технику, стал участвовать в соревнованиях и побеждать. Со временем пришли успехи на юниорских и молодежных чемпионатах России. Еще будучи подростком, Кудряшов начал всерьез конкурировать с ведущими взрослыми пловцами.
В 2019 году на тот момент 22-летний новокузнечанин считался одним из наиболее перспективных пловцов России. Он много путешествовал по стране и миру, отлично выступая на крупных стартах — выигрывал Кубок России, становился призером чемпионата РФ и этапа Кубка мира, входил в пятерку лучших на всемирной Универсиаде.
Главной целью Кудряшова тогда было пройти отбор на Олимпиаду в Токио (Игры были запланированы на 2020 год, их перенесли на 2021-й из-за пандемии. — Прим. ред.). Кузбасский спортсмен считал, что в средней физической форме вряд ли сможет опередить всех конкурентов, поэтому пошел ва-банк — перед отборочными соревнованиями организовал себе два подряд сбора в среднегорье (а не один, как обычно), где форсировал подготовку в расчете на улучшение результата. Однако в итоге риск не оправдался.
— Есть две крайности: когда ты не дорабатываешь при подготовке — и когда ты перерабатываешь и организм выплескивает всё, что есть, слишком рано. Наверное, что-то подобное и произошло со мной. Отбор я провалил и на Олимпиаду не попал. Это был эмоционально непростой момент, вдобавок стали появляться финансовые трудности. Дело в том, что пока я входил в основной состав сборной России, то получал зарплату по нескольким линиям и мог чувствовать себя относительно уверенно. После непопадания в Токио меня убрали из сборной плюс обрезали все денежные источники, кроме одного. В результате доход сократился в 4–5 раз, и сводить концы с концами стало куда сложнее. Вдобавок на некоторые из предыдущих соревнований и сборов я ездил за свой счет и занимал деньги, чтобы покрыть все траты. Образовались приличные долги, и с учетом сложившейся ситуации было непонятно, когда смогу их выплатить, — рассказал NGS42.RU Владимир Кудряшов.
Первые шаги в бизнесе: лаборатория плавания, наплыв клиентов и прибыль
Еще до отбора в Токио, на раннем этапе карьеры у новокузнечанина был период, когда серьезная травма на год с лишним оставила его без полноценных тренировок и турниров. Уже тогда Владимир осознал, что профессиональный спорт в его жизни будет не всегда и важно найти, чем заниматься за его пределами. Думая об этом, Кудряшов постепенно прорабатывал идею открытия своей школы плавания. К моменту неудачного отбора на Олимпиаду она сформировалась вполне осязаемо — родилось название KUDRYASHOV PRO LAB (профессиональная лаборатория плавания Владимира Кудряшова), и был разработан логотип.
— После того, как стало ясно, что не еду на Олимпиаду, какой-то долгой депрессии или чего-то подобного у меня не было. Я не такой человек. Считаю, сколько бы раз ты ни упал, всегда надо вставать. Из любой ситуации есть выход, нужно просто искать пути, что-то делать, а не погружаться в негатив. Для себя в тот момент я посчитал правильным направить все силы и энергию на школу плавания. Я осознавал, что те знания, которые получил в профессиональном спорте, при работе с лучшими тренерами, они уникальны. В Кузбассе их в таком объеме точно нет ни у кого, в России — у единиц. Какие мышцы когда надо задействовать, какие движения полезные, а какие — лишние, как правильно дышать, где можно выиграть время при погружении в воду, развороте и отталкивании от бортика и масса других деталей. Была уверенность, что если это правильно преподнести, для людей будет интересно и полезно, — говорит Владимир Кудряшов.
Летом 2021 года он договорился с владельцами двух бассейнов города, что разместит там объявления о наборе в школу плавания и о занятиях под его руководством. Предполагалось, что, если желающие найдутся, пловец будет тренировать их в этих бассейнах, отдавая собственникам определенный процент от дохода.
Количество желающих превзошло все ожидания. Следующий месяц у Владимира Кудряшова разрывался телефон, свободные дни и часы в расписании стремительно заканчивались. В этом был очевидный плюс — появившийся заработок позволил ему быстро рассчитаться с долгами и прочно встать на ноги. В то же время стало очевидно, что в одиночку с таким числом занимающихся справиться невозможно, тогда основатель школы стал приглашать других тренеров.
— По мере того, как к нам стало приходить всё больше клиентов, росла наша команда. Если в самом начале я был один и работал примерно с 30 людьми, то сегодня в школе плавания более 500 занимающихся и 13 тренеров (плюс четверо стажируются). Есть еще помощники тренеров и руководителя, специалисты по маркетингу, бухгалтерии, юридическим вопросам и не только. На старте мы организовывали занятия в двух бассейнах в Новокузнецке, сейчас — в пяти, плюс проводим выездные сборы. Если говорить о финансах, за самый первый месяц работы после создания ИП наша выручка составляла около 700 тысяч рублей, теперь — достигает почти пяти миллионов, — отмечает показатели роста Кудряшов.
Как работает «лаборатория плавания»
По словам создателя школы плавания, ее востребованность объясняется несколькими причинами. Прежде всего, Владимир Кудряшов и все тренеры профессионально и доступно рассказывают и показывают воспитанникам нюансы плавания. Вдобавок в школе стараются создать для занимающихся и их родителей максимально позитивную, почти семейную обстановку и снять с них значительную часть проблем. Например, менеджеры и помощники тренера встречают ребенка у входа в бассейн, находят ему занятие, если пришел рано, помогают отыскать потерявшуюся вещь, при необходимости отводят к врачу, могут приобрести что-то срочно необходимое, не дожидаясь родителей.
— Я сам прошел через спортшколу, естественно, замечал недостатки и сейчас делаю всё, чтобы подобного не было в моей школе. Простой пример, который видел своими глазами: ребенок приходит не ровно к началу занятия, а на 30–40 минут раньше. Ему говорят: «Ну и че ты приперся, время не по глазам?». А потом в такой же форме, грубой, жесткой, от него требуют выполнять упражнения или наматывать метры по [плавательной] дорожке. Ну куда это годится? Кому захочется в такую секцию возвращаться? Поэтому доброе человеческое отношение на всех этапах работы с людьми у нас во главе угла.
Также, по словам Владимира Кудряшова, важно выстроить правильную коммуникацию с родителями:
— У тренеров, как правило, физически нет времени между занятиями задержаться для беседы с родителями. Они только выводят одну группу из 15 человек и уже через пять минут принимают другую. У нас эту проблему решают менеджеры и помощники тренеров. Они готовы ответить на вопросы родителей как в бассейне, так и в любое время по телефону. Если родители хотят уточнить что-то у тренеров, менеджер записывает вопросы, доводит их до тренера и тот, когда появляется возможность, отвечает. Его слова по тем же каналам, как правило, в мессенджерах, передаются папам и мамам. Вдобавок благодаря помощникам тренеры никуда не отвлекаются во время занятий, всегда находятся непосредственно у воды и следят за детьми — это огромный плюс к обеспечению безопасности.
Тренироваться к Кудряшову и его команде приходят в основном дети и подростки. Доля взрослых среди занимающихся составляет около 10%. Берут в школу плавания и людей с ограниченными возможностями (единственное условие — допуск от физкультурного диспансера или педиатра). Упражнения и методики для разных возрастов не сильно отличаются, говорит Владимир Кудряшов, а основная разница состоит в том, что детей чуть проще мотивировать.
Стоимость занятий в KUDRYASHOV PRO LAB зависит от количества посещений. Например, если клиент приходит 8–10 раз в месяц, одна тренировка обойдется в 500 рублей. Если же он занимается практически ежедневно (а таких немало), цена снижается до 270–300 рублей. Также можно записаться на персональную тренировку к основателю школы (2,5 тысячи рублей) или к другим тренерам (1,5 тысячи рублей).
Что дальше? Планы на другие регионы и даже страны
Когда Кудряшов только открывал свое дело, он думал, что было бы здорово обучить плаванию 10 тысяч человек. По подсчетам Владимира, до достижения этого показателя осталось совсем немного, и теперь пора ставить более амбициозную цель — помочь освоиться в воде миллиону людей.
Предприниматель к лету 2023 года планирует открыть отделения своей школы плавания в нескольких городах Кузбасса, до конца 2023-го — начать работу в других регионах России. Параллельно Кудряшов ставит задачу создания мобильного приложения для школы. Если дело будет развиваться успешно, Владимир не исключает, что, несмотря на санкции и прочие ограничения, в 2024-м попытается масштабировать бизнес за рубеж. Среди первых стран-кандидатов — Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).