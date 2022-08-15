История пловца, который провалил отбор на Олимпиаду, увяз в долгах и придумал многомиллионный бизнес

Летом 2021 года он договорился с владельцами двух бассейнов города, что разместит там объявления о наборе в школу плавания и о занятиях под его руководством. Предполагалось, что, если желающие найдутся, пловец будет тренировать их в этих бассейнах, отдавая собственникам определенный процент от дохода.

Количество желающих превзошло все ожидания. Следующий месяц у Владимира Кудряшова разрывался телефон, свободные дни и часы в расписании стремительно заканчивались. В этом был очевидный плюс — появившийся заработок позволил ему быстро рассчитаться с долгами и прочно встать на ноги. В то же время стало очевидно, что в одиночку с таким числом занимающихся справиться невозможно, тогда основатель школы стал приглашать других тренеров.

— По мере того, как к нам стало приходить всё больше клиентов, росла наша команда. Если в самом начале я был один и работал примерно с 30 людьми, то сегодня в школе плавания более 500 занимающихся и 13 тренеров (плюс четверо стажируются). Есть еще помощники тренеров и руководителя, специалисты по маркетингу, бухгалтерии, юридическим вопросам и не только. На старте мы организовывали занятия в двух бассейнах в Новокузнецке, сейчас — в пяти, плюс проводим выездные сборы. Если говорить о финансах, за самый первый месяц работы после создания ИП наша выручка составляла около 700 тысяч рублей, теперь — достигает почти пяти миллионов, — отмечает показатели роста Кудряшов.