Сделано с горчинкой. Что пивовары думают о введении обязательной маркировки
И как это скажется на работе отрасли и цене пенного напитка
Пивоваров обяжут маркировать свою продукцию цифровыми кодами. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. По задумке властей, нововведение поможет бороться с нелегальным оборотом: по официальным данным, в категории пенного напитка он достиг 16,6%. Игроки рынка уверены, что маркировка бесполезна: она не сократит объемы «серого пива», создаст лишние проблемы для добросовестных предпринимателей и в конечном счете скажется на цене продукции. Разбираемся с пивоварами, что ждет их и покупателей.
«Дезорганизация всей пивоваренной отрасли»
«Оцифровка» пива начнется с 1 апреля 2023 года и будет идти в три этапа. Сначала, по задумке, начнут маркировать кеги, с октября следующего года — стеклянную и пластиковую тару, а с января
— Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. В диалоге с лидерами рынка удалось выработать единый подход к включению пива в систему маркировки и начать выпуск пивной продукции с DataMatrix-кодами с 1 апреля 2023 года. Для безболезненного внедрения запуск маркировки разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль, — сказала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.
Код DataMatrix — это двухмерный штрихкод, который кодирует информацию о товаре и его производителе. Внешне похож на
Как говорится в заявлении Минпромторга, решение о маркировке поддержала ассоциация производителей пива, в которую входят крупнейшие компании отрасли — Heineken, AB InBev Efes и «Балтика». Меж тем Союз российских пивоваров выступил против и поставил под сомнение благие намерения коллег.
— Поддержка маркировки пива уходящими с российского рынка иностранными компаниями направлена на дезорганизацию работы всей пивоваренной отрасли страны, — говорится в официальном заявлении союза. — Искренность желания международных компаний добровольно маркировать свою продукцию вызывает большие вопросы.
«Возникнет желание поднять цену»
Основатель «Лаборатории пива», председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг тоже не в восторге от инициативы Минпромторга.
— Пивоваренное сообщество никто не слушает. Чиновники лезут просто как слон в посудную лавку с этой маркировкой, — возмущается Илья Ройтенберг. — Сейчас говорят, что будет предоставлено бесплатное оборудование для маркировки, но мы прекрасно понимаем, что оно совершенно небесплатное, нам его выдадут, и потом мы за него будем расплачиваться.
В конечном итоге такие эксперименты могут сказаться на цене напитка, указывает предприниматель.
— Конечно, у пивоваров возникнет желание поднять цену, чтобы возместить эту расходную часть. Сейчас и без того очень сложная ситуация с ингредиентами, их не хватает, стоят они баснословных денег, — говорит он. — Это совершенно избыточная мера, которая дублирует другие меры, введенные ранее — онлайн-кассы, ЕГАИС (база данных, в которой хранится информация по производству и обороту спиртосодержащих напитков. — Прим. ред.).
Скорее всего, это приведет к тому, что вырастет штат сотрудников, считает собеседник 74.RU: потребуется специалист, который будет отвечать за кодировку на кегах и бутылках.
«Почему мы должны тратить деньги?!»
Основатель ашинского пивоваренного бренда Ostrovica Brewery Антон Балыклов уверен, что нововведение никак не поможет избавить рынок от «серого пива», но при этом создаст проблемы честным предпринимателям.
— Я не понимаю, какую проблему это решит. Те, кто работают в серую, продолжат работать в серую. Можно лишь поймать за руку нелегальных производителей в ходе рейдов, на это есть полиция. Но почему мы должны тратить деньги, ресурсы и силы, терять спрос из-за этой маркировки?! — задается вопросом пивовар.
При этом, по его словам, сложно понять, как на практике будет наноситься маркировка: скорее всего, настройка нового оборудования потребует немало времени, будут сбои, в какой-то момент производство вообще может остановиться из-за неполадок с кодами.
— Там есть несколько вариантов: либо ты клеишь дополнительную этикетку с кодом, либо код должен быть интегрирован в основную этикетку, — объясняет Антон Балыклов. — Я знаю, что есть компании, которые аккредитованы с «Честным знаком» (национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных категорий. — Прим. ред.). Они просто дают доступ «Честному знаку», и те генерируют специально под каждого производителя коды. Но непонятно, как быть с браком банок и этикеток, неизвестно, как и куда информация будет автоматически заноситься.
При этом, как полагает наш собеседник, DataMatrix-код ничего не скажет потребителю о товаре.
— Вот пример с бутылкой воды: на ней есть этот код. Но я навожу камеру телефона, и он не считывается, как обычный QR-код. Непонятно, что с этим должен делать потребитель, — приводит пример Антон Балыклов. — Он же не сможет понять, настоящий код это или нет. Как и кто это будет контролировать?!
«Будет замедление производства»
Директор «Есаульского комбината» Дмитрий Нестеров считает, что маркировка сильно усложнит работу пивоваров.
— Будет замедление и удорожание производства, — предполагает он. — И если с кегами всё более или менее понятно, то как быть со стеклянными бутылками, неизвестно. Вот у меня линия выдает по 20 бутылок, я их должен засунуть в ящик, запрограммировать для них эти штрих-коды, а потом поместить их в палеты. У нас линия не совсем автоматизирована: люди могут запутаться, нанести не те коды, и будет возврат, то есть убыток.