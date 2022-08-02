Сделано с горчинкой. Что пивовары думают о введении обязательной маркировки

«Оцифровка» пива начнется с 1 апреля 2023 года и будет идти в три этапа. Сначала, по задумке, начнут маркировать кеги, с октября следующего года — стеклянную и пластиковую тару, а с января 2024-го — алюминиевые банки.

— Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. В диалоге с лидерами рынка удалось выработать единый подход к включению пива в систему маркировки и начать выпуск пивной продукции с DataMatrix-кодами с 1 апреля 2023 года. Для безболезненного внедрения запуск маркировки разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль, — сказала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.