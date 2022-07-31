Рисовал порно и сидел на шее у родителей: как сложилась судьба экскаваторщика, мечтавшего заработать на санкциях

Мало того, что покупать ноутбуки у Владислава никто не захотел, еще и долг надо было возвращать. Ведь парень назанимал денег, чтобы сходить в магазин за техникой.

Трагической развязки в этой истории, к счастью, не произошло. Владислав понял, что ничем хорошим это не закончится, и вернул технику в магазин.

