Рисовал порно и сидел на шее у родителей: как сложилась судьба экскаваторщика, мечтавшего заработать на санкциях

Когда началась военная спецоперация на Украине, 21-летний экскаваторщик из Иркутска Владислав Соловьев (имя изменено. — Прим. ред.) решил впервые заработать на перепродаже техники. Воспользовавшись хаосом на фоне новостей из телевизора и интернета, молодой человек побежал в ближайший магазин электроники скупать ноутбуки за 125 тысяч каждый. Купил пять штук. Он считал, что из-за санкций ноутбуки окажутся в дефиците и народ срочно кинется покупать всю компьютерную технику, которая только есть. Об этом парень уже рассказывал подробно в интервью. Но всё пошло не так, как рассчитывал Влад.
— Гениальный план по перепродаже ноутбуков оказался не таким гениальным, — признался молодой человек. — Ноутбуки я купил, но по моей цене, которая была даже ниже рыночной, они никому были не нужны. Спроса не было вообще. Иркутск, чего еще ожидать?
Мало того, что покупать ноутбуки у Владислава никто не захотел, еще и долг надо было возвращать. Ведь парень назанимал денег, чтобы сходить в магазин за техникой.
Трагической развязки в этой истории, к счастью, не произошло. Владислав понял, что ничем хорошим это не закончится, и вернул технику в магазин.
— Благо я их даже не распаковывал, — уточнил молодой человек.
После этого парень уволился со своей прежней работы, начал пробовать себя в роли художника порнографии, а потом и вовсе поехал работать на стройку в Подмосковье.
Мы поговорили с Соловьевым. Горе-перекупщик рассказал, чем занимался после того, как понял свой провал, зачем поехал на стройку и что собирается делать дальше.
— Я и до этого хотел приехать в Москву. Думал, разбогатею, прилечу бизнес-классом, сниму себе апартаменты в центре Москвы. Ни в чем не буду себе отказывать... Лухарем, думал, буду. Ну я и прилетел в Москву. Только на последние деньги, «Победой» и живу теперь в бытовке под Истрой. Не то, чего я желал, конечно.
— А зачем ты из Иркутска уехал?
— Да грустно стало. Во-первых, не осуществил мечту легко разбогатеть на перепродажах. Во-вторых, чего-то разругался с начальством, уволился с работы. Три месяца сидел на шее у родителей, смотрел новости про Украину. Начал учиться рисовать на компьютере, чтобы продавать порнографическую мазню. За нее кто-то платит, и платит неплохо, прикинь? От этой идеи не отказался, просто отложил ее на потом. Стал думать, как начать работать, мне как раз нужно было на графический монитор накопить. Написал всем своим друзьям с надеждой, что они подкинут мне работу. И ты представляешь, у меня есть друг, живет в Москве. А у него есть знакомый, который захотел себе дачу строить. Ну, он меня позвал, и я поехал впахивать — вроде как вахтой.
— Расскажи про работу.
— Ну а что рассказывать? Кошу траву на стройплощадке, крашу доски, шлифую балки, «Газельки» разгружаю, пилю, гвозди подаю. С утра проснулся, позавтракал и работаешь до обеда. После обеда — еще немного потерпеть, и уже ужинать да отдыхать пора. Так и живу: от одного приема пищи к другому. Платят 60 тысяч в месяц.
— И как тебе в Москве? Лучше, чем в Иркутске?
— Я не знаю, я не был в Москве. Из аэропорта — сюда. Впахиваю каждый день. Учитывая это, в Иркутске мне больше нравилось, банально бытовые условия лучше. А вообще я считаю, что сравнивать города — некорректно. В Иркутске — душа, люди добрые. А здесь, даже в Подмосковье, никто доброго слова не скажет. Все злые какие-то, угрюмые.
— Родные не переживают за тебя? Что ты поехал работать Бог знает куда.
— Родня спокойно отнеслась. Мать только переживала, не оставлю ли я где-нибудь здесь свою спину. Начинаю подозревать, что не зря переживала. Работа ломовая.
— Как думаешь, в чем была твоя ошибка, когда ты хотел заработать на перекупе?
— Моя ошибка была в том, что я родился в Иркутске, где никому не нужны ноутбуки. Это в М-а-а-скве компьютер нужен даже ассенизатору. Думаю, в крупном городе дело бы выгорело в первые же дни после покупки ноутбуков. Нужно было провести какую-то аналитику, узнать, какой спрос в городе. Деньги-то легкие. Но, как я тебе раньше говорил, мне друг тему подсказал, и у меня глаза загорелись. Хорошо, что я при своих остался.
— Что планируешь делать дальше?
— Работать. Сначала так, потом по специальности на вахте — платят больше, работа проще, да и привычней. Впрочем, нужной корочки у меня еще пока нет. Я владею колесной техникой, а она редко где на вахтах используется. Нужна новая корочка — для гусеничной. Получу права, и все будет хорошо.
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