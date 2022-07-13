Больше всех качают финансы: российский магазин приложений RuStore раскрыл официальную статистику

За 1,5 месяца с запуска бета-версии отечественного магазина приложений RuStore в нем появилось около 1000 мобильных приложений. Число скачиваний достигло 1,1 миллиона раз. Стор уже установлен более чем на 500 тысячах пользовательских устройств, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу VK.



— На запуске бета-версии RuStore в мае текущего года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры, — рассказал руководитель проекта Иван Мыздриков. — Менее чем через два месяца количество приложений выросло в 10 раз, а число скачиваний перевалило за миллион.