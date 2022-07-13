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Больше всех качают финансы: российский магазин приложений RuStore раскрыл официальную статистику

В сторе поделились топом загрузок среди пользователей гаджетов на Android

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Приложения из RuStore скачали больше миллиона раз

Приложения из RuStore скачали больше миллиона раз

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За 1,5 месяца с запуска бета-версии отечественного магазина приложений RuStore в нем появилось около 1000 мобильных приложений. Число скачиваний достигло 1,1 миллиона раз. Стор уже установлен более чем на 500 тысячах пользовательских устройств, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу VK.

— На запуске бета-версии RuStore в мае текущего года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры, — рассказал руководитель проекта Иван Мыздриков. — Менее чем через два месяца количество приложений выросло в 10 раз, а число скачиваний перевалило за миллион.

Более половины от всех загрузок пришлось на финансовые сервисы. В пятерку лидеров вошли «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн», «СБПэй», «Альфа-Банк» и «Mir Pay». Также популярностью пользовались приложения категорий «Инструменты» (10% от всех скачиваний), «Развлечения» (9%) и «Покупки» (6%).

— Скоро в стор будет интегрирована платформа push-уведомлений, появится платежная система, а также рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты, — добавил Иван Мыздриков.

Бета-версия российского магазина приложений RuStore появилась на Android 25 мая. В июле Госдума утвердила обязательную предустановку стора на всех девайсах внутри страны. Полноценно отечественный аналог Google Play развернется до конца 2022 года.

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