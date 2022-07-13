Больше всех качают финансы: российский магазин приложений RuStore раскрыл официальную статистику
В сторе поделились топом загрузок среди пользователей гаджетов на Android
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— На запуске бета-версии RuStore в мае текущего года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры, — рассказал руководитель проекта Иван Мыздриков. — Менее чем через два месяца количество приложений выросло в 10 раз, а число скачиваний перевалило за миллион.
Более половины от всех загрузок пришлось на финансовые сервисы. В пятерку лидеров вошли «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн», «СБПэй», «Альфа-Банк» и «Mir Pay». Также популярностью пользовались приложения категорий «Инструменты» (
— Скоро в стор будет интегрирована платформа push-уведомлений, появится платежная система, а также рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты, — добавил Иван Мыздриков.
Бета-версия российского магазина приложений RuStore появилась на Android 25 мая. В июле Госдума утвердила обязательную предустановку стора на всех девайсах внутри страны. Полноценно отечественный аналог Google Play развернется до конца 2022 года.