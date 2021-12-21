Один из старейших заводов Новосибирска требуют признать банкротом из-за долгов по свету

Арбитражный суд Новосибирска рассматривает исковое заявление АО «Новосибирскэнергосбыт» к АО «Новосибирский завод "Экран"». Завод требуют признать банкротом из-за задолженности более 18 миллионов рублей — она просрочена свыше 3 месяцев.
Как следует из картотеки суда, заявление приняли и назначили заседание на 19 января.
Ранее в картотеке уже было размещено решение о взыскании с «Экрана» в пользу «Новосибирскэнергосбыта» схожей суммы. В документе указан основной долг в
Как следует из материалов, задолженность возникла из-за неоплаты заводом электричества на трех объектах: на Клинической, 3, Дуси Ковальчук, 248 и Галущака, 17.
Пресс-служба «Экрана» сообщила «РБК Новосибирск», что исковые требования в размере 18,8 миллиона рублей завод перечислил «Новосибиркэнергосбыту» еще 1 декабря, а размер задолженности они оспаривают в кассации. На момент написания новости связаться с заводом или энергетиками, чтобы подтвердить факт получения средств, не удалось, НГС направил письменные запросы.
Завод «Экран» начал работу в 1954 году, изначально предприятие специализировалось на электронной промышленности и электронно-оптических приборах, электронно-лучевых трубках. С прекращением массового производства телевизионной техники в России в 1994 году «Экран» был перепрофилирован на выпуск стеклотары.
По данным «Контур.Фокуса» генеральный директор АО «Новосибирскэнергосбыт» — Карэн Дашьян. Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 4 миллиарда. АО «Новосибирский завод "Экран"» принадлежит АО «РАТМ-Холдинг» и новосибирскому предпринимателю Эдуарду Тарану. По итогам прошлого года завод «Экран» сообщил о чистой прибыли в размере 76,1 миллиона рублей.
В 2017 году суд запустил банкротство завода «Сибэлектротерм» — одного из крупнейших в России предприятий по изготовлению тяжелого электротермического оборудования. В 2018 году два бывших гендиректора завода пошли под суд за финансовые преступления.