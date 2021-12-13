Нет Белоруссии, нет сала? Без каких товаров останется Россия из-за соседского продовольственного кукиша Западу

Огромное значение Белоруссия имеет для российского рынка говядины. Оттуда к нам едет 38 % всего импорта. В 2020 году было под 100 тыс. тонн на 346 млн долларов. За 10 месяцев 2021 года — 70 тыс. тонн. Причем, что важно, другие крупнейшие поставщики (Парагвай, Бразилия, Аргентина) в этом году синхронно повысили цены на свою говядину на 13 %. Белорусы же просят лишь на 8 % дороже, чем в прошлом году.



Стоит отдать должное: основную часть говядины Белоруссия выращивает сама. Объемы импорта, показываемые местной таможней, — в прошлом году всего около 6 тыс. тонн, из которых более 4 тысяч — из украинских коровников, то есть никуда не деваются. Крупнейший поставщик из ЕС — Польша — прислали в Минск всего 600 тонн говядины в прошлом году (эта цифра подтверждается перекрестными данными польской таможни), так что отказ от европейского мяса останется незамеченным как самими белорусами, так и российскими дистрибьюторами.



Так же и с огурцами — на Белоруссию приходится около трети всего объема импорта, примерно 14 тыс. тонн из 41 тысячи. Однако все пупырышки на них свои собственные — ввоз в Белоруссию огурцов остается на уровне статистической погрешности и явно не влияет на объемы, посылаемые в Россию.



Но если уж и удивляться чему-то при изучении структуры импорта из Белоруссии, так это шампиньонам. Мало кто знает, что эта страна — абсолютный гегемон зарубежных грибных поставок к нам. В прошлом году — 90 %, а в этом — уже почти 95 %. Ближайший бледный конкурент — Китай, — похоже, опустил руки и сдал бой. И из 16,5 тысячи тонн шампиньонов в этом году 15,6 тысячи — белорусские. Большая часть из них выращена в самой стране, правда, местная таможня показывает, что 7 тысяч тонн «прочих овощей» (шампиньоны проходят по этой строке) все же были привезены из Турции и ЕС. Однако, к примеру, сверка с польской таможней показывает: в основном речь идет о стручковом перце и баклажанах. Именно что шампиньонов белорусы к себе завозят совсем немного и посылают в Россию исключительно свое, доморощенное.



Я фольклорный элемент

Белоруссия часто в фольклорном представлении обывателей предстает как чуть ли не родина картофеля. Однако в реальности все сложнее. Похоже, сама себя страна прокормить картошкой может, и даже на помощь соседям остается. Но говорить, что объемы ее производства и место на мировом рынке поставок какие-то особо выдающиеся, не приходится.



По данным белорусской таможни, в прошлом году ввезти в страну пришлось всего 20 тысяч тонн. При этом на экспорт ушло 292 тысячи. Сколько из них пришлось на Россию, мнения разнятся. По мнению ФТС РФ — всего 22 тысячи тонн. И это было лишь третье место в рейтинге поставщиков картофеля в Россию. Для сравнения: у лидера — Египта — 191 тысяча.



Однако Национальный статистический комитет РБ смотрит на мир иначе, фиксируя в строчке экспорта в РФ в 2020 году впятеро больше — сразу 107 тыс. тонн (при этом на Украину из Белоруссии стратегических клубней ушло сразу 172 тысячи). Почему в национальных таможенных данных такая большая разница — вопрос открытый. Но факт остается фактом: на российско-белорусских картофельных отношениях вводимое Александром Лукашенко продуктовое эмбарго никак не скажется.



Ну и напоследок вопрос, который, возможно, у многих крутится на языке: что там с салом? Если коротко, то выходит, что за долгую эпоху правления Лукашенко своего жира Белоруссии отрастить не удалось. Глядя на таможенную статистику импорта России по строчке 0209 («Свиной жир, отделенный от тощего мяса, не вытопленный или не извлеченный другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые»), впору хвататься за голову — из всего 3,5 тыс. тонн, въехавших в страну в прошлом году, большая часть — из Чили (2,6 тыс. тонн). Ну и немного из Парагвая с Аргентиной. Белоруссия есть, но лишь в гомеопатических дозах — 10 тонн.



Ответ на этот немой вопрос стоит искать в таможенной статистике самой Белоруссии. Ей пришлось импортировать с начала этого года 8,5 тысячи тонн сала. Из них 3,7 тысячи — из России, а остальные 4,8 тысячи тонн — из того самого Евросоюза, от которого сейчас Александр Лукашенко отворачивается. И стреляет, таким образом, сам себе в ногу. Потому что российское-то сало за этот год заметно для него подорожало — уже почти по 1,5 доллара за кило вместо 1,25 еще в прошлом году. А европейское мало того, что дешевле — около 1,2 долларов за килограмм, так еще и дорожает куда меньше.



А Украины, на которую тоже, может быть, можно было бы фольклорно в этом отношении понадеяться, в списке поставщиков сала у Минска нет. И если уж и говорить что-то о национальной катастрофе, так это только глядя на украинскую таможенную статистику по салу. Экспорт: 45 тонн. Импорт: 42,7 тысячи (!) тонны. Половина — из Польши, но 2,5 тысячи тонн пришлось брать в России.

